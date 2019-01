Bớ fan Avengers, bạn chuẩn bị khăn giấy cho màn chia tay 6 anh hùng ngay "Endgame" chưa?

Cuộc vui nào cũng phải tàn và Avengers: Endgame chính là cái kết cho một kỉ nguyên phát triển và ổn định của Marvel. Những lời đồn đoán về cái chết của Iron Man (Robert Downey Jr.) hay Captain America (Chris Evans) ở cuối Avengers: Infinity War hồi 2018 đều sai bét nhưng chắc chắn sẽ thành sự thật trong năm nay.

1. Robert Downey Jr.

Cái tên đặt nền móng cho MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) kể từ Iron Man (2008) cách đây 11 năm sẽ chia tay người hâm mộ sau Avengers: Endgame. Đây là điều fan có thể biết trước nhưng vẫn khó để mà chấp nhận. Robert Downey Jr. tuyên bố sẽ hết hợp đồng với Marvel và tập trung vào các dự án khác như The Voyage of Doctor Dolittle hay Sherlock Holmes 3.

Tony Stark cũng khó mà trở lại trong các vai khách mời khi tiền cát-xê của anh khá là chát. Lựa chọn khả dĩ nhất của Marvel là để Iron Man hi sinh tính mạng để cứu thế giới như cơn ác mộng trong Avengers: Age of Ultron (2015). Nếu "nhân từ" hơn thì anh chàng có thể giải nghệ và chẳng bao giờ đụng vào bộ giáp nữa.

2. Chris Evans

Giống với trường hợp của Robert Downey Jr., Chris Evans cũng sẽ hết hợp đồng với Marvel sau Avengers: Endgame. Sau khi kết thúc các cảnh quay, nam diễn viên đăng đàn xác nhận bản thân đã "chia tay" Marvel. Trước đây, anh cũng từng bóng gió rằng đã mệt mỏi việc đóng phim và muốn tập trung vào sự nghiệp đạo diễn.

Nhiều khả năng, Steve Rogers sẽ chết và để lại chiếc khiên và danh hiệu Captain America cho người bạn thân Bucky Barnes (Sebastian Stan). Trong nguyên tác truyện tranh, nhân vật bị ám sát bởi Crossbones sau sự kiện Civil War. Trùng hợp thay, Captain America: Civil War đã diễn ra vào năm 2016 và nam diễn viên Frank Grillo cũng hé lộ rằng Crossbones sẽ trở lại một xíu trong Avengers: Endgame.

Việc Sebastian Stan còn hợp đồng tới 3 phim và Steve luôn được miêu tả là một người không thể hòa nhập với thời đại thì khả năng cái kết này diễn ra càng cao. Đây quả là tin buồn cho fan khi phải chia tay nhân vật trong tình huống thê lương nhất.

3. Tom Hiddleston

Sau Thor: Ragnarok (2017), Marvel dường như không cần đến Loki trên màn ảnh rộng nữa sau khi anh chàng bắt đầu "cải tà quy chánh". Thêm vào đó, hãng đang có kế hoạch khác cho nhân vật này trên kênh phim trực tuyến Disney+. Tuy nhiên, Tom Hiddleston sẽ không đóng vai chính mà có thể chỉ làm người dẫn truyện.

Nếu những lời đồn đoán về việc Thor (Chris Hemsworth) và Rocket Raccoon (Bradley Cooper) phải phối hợp để chống lại những thế lực mới trong vũ trụ thì ai sẽ là người dẫn dắt Asgard đây? Có vẻ như vị Thần Lừa lọc sẽ đạt được những gì bản thân luôn hằng mơ ước và yên ổn sống mà không quấy phá đến Trái đất lần nữa.

4. Jeremy Renner

Trong số các thành viên Avengers đời đầu tiên, Hawkeye (Jeremy Renner) có vẻ bị ghẻ lạnh hơn cả. Anh chàng chưa và sẽ chẳng bao giờ có phim riêng. Thậm chí, nhân vật còn "tàng hình" trong toàn bộ thời lượng của Avengers: Infinity War. Với việc cho Clint Barton một gia đình êm ấm trong Avengers: Age of Ultron, Marvel đã định sẵn con đường giải nghệ cho nhân vật này. Gần đây, nhiều tin đồn bắt đầu râm ran về việc Katherine Langford sẽ vào vai Kate Bishop - con gái của Hawkeye - và thay cha hành hiệp trượng nghĩa trong nhóm Young Avengers.

5. Gwyneth Paltrow

Nếu Iron Man đã giã từ MCU thì không có lý do gì để Pepper Potts tiếp tục xuất hiện nữa. Theo những hình ảnh Gwyneth Paltrow vô tình đăng lên Instagram thì nữ nhân vật sẽ trở thành Rescue. Tuy nhiên, cô luôn phản đối việc làm siêu anh hùng và mong muốn có một mái nhà yên ấm với Tony Stark mà thôi. Vả lại, Gwyneth gần như đã hết hợp đồng với Marvel và chỉ đang đóng những vai khách mời ngắn ngủi. Lần xuất hiện hoành tráng trong Avengers: Endgame sẽ là lời chia tay ấn tượng của nhân vật trước khi rút vào hậu trường cùng Tony.

6. Benicio del Toro

The Collector từng xuất hiện và đóng vai trò kết nối giữa nhóm Avengers và Guardians of the Galaxy trong Thor: The Dark World (2013) và Guardians of the Galaxy (2014). Tuy nhiên, Marvel dường như không có kế hoạch khai thác sâu thêm chủng tộc The Elders của ông và The Grandmaster (Jeff Goldblum). Vai trò nắm giữ các Viên đá Vô cực của nhân vật này cũng sẽ không còn một khi các siêu anh hùng chiến thắng Thanos (Josh Brolin). Do đó mà khai tử luôn The Collector (Benicio del Toro) sẽ giúp Marvel nhường đất diễn cho các chủng tộc khác quan trọng hơn như Celestials chẳng hạn.

Avengers: Endgame sẽ công chiếu vào ngày 26/04/2019.