Big Hit được xướng tên trong "bộ tứ quyền lực" nhưng fan lại hỏi: Vào Big4 để làm gì?

Những ngày này, khi drama của Seung Ri và những người bạn đang dần ngã ngũ thì dường như vận đen vẫn tiếp tục bủa vây lấy YG và chủ tịch Yang Hyun Suk. Mới đây, một bài báo xứ Hàn đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước khi nhận định YG đang có nguy cơ mất đi vị thế trong Big3 và 2 cái tên sẽ cùng SM, JYP tạo nên "bộ tứ quyền lực mới" là Big Hit và CJ E&M.

Báo Hàn nhận định "bộ tứ quyền lực" mới sẽ không còn YG

Nếu như cộng đồng mạng vẫn đang tranh luận, có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này thì đông đảo người ủng hộ Big Hit, mà trong đó đa số là fan BTS lại tỏ ra khiêm nhường, không tham vọng công ty sẽ giành giật vị trí Big3 hay Big4 với YG.

Tuy bộ ba hay bộ tứ ông lớn cũng chỉ là cái tên do công chúng và người hâm mộ đặt ra những không phải ngẫu nhiên mà danh xưng này lại được coi trọng và đề cao đến vậy. Nói gì thì nói, được góp mặt trong Big3, Big4 cũng là một vinh dự lớn và mang lại không ít lợi thế cho một công ty giải trí.

Đây là sự công nhận của truyền thông và công chúng

Big3 hay Big4 không phải là một giải thưởng được bình chọn bởi người hâm mộ hay giới chuyên môn nhưng tính chất của nó cũng lại chẳng khác mấy. Để được vinh danh là "ông lớn" thì một công ty giải trí phải thể hiện sự vượt trội về nhiều mặt so với những cái tên còn lại, từ chất lượng âm nhạc, độ nổi tiếng của nghệ sĩ đến tình hình tài chính, kinh doanh. Điều đặc biệt là tất cả phải được xem xét sau quãng thời gian dài phát triển chứ không chỉ là một hay vài năm. Tất cả những điều kiện này đều được đánh giá qua cái nhìn khách quan của công chúng.

Bởi vậy mà một khi được truyền thông tung hô, được khán giả gọi là "Big" thì đồng nghĩa với việc công ty đó đã có được sự công nhận mạnh mẽ từ công chúng. Nó có thể được ví như giải Daesang giành riêng cho các công ty giải trí.

Danh xưng Big3 hay Big4 chính là sự công nhận mà công chúng dành cho các công ty

Đó là lý do tại sao SM, JYP, YG đã luôn giữ vững danh hiệu Big3 trong cả thập kỷ dù ngày càng có nhiều công ty mới mọc lên như nấm. Cả 3 ông trùm này đều có lịch sử phát triển lâu năm, tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ huyền thoại đồng thời định hình xu hướng âm nhạc cho Kpop, được người hâm mộ trong và ngoài nước đón nhận.

Thêm danh tiếng, dễ dàng thu hút thực tập sinh

Đây là một lợi thế không thể chối cãi khi là một ông lớn trong Big3 hay Big4. Sự thành công từ các thế hệ nghệ sĩ của SM, YG hay JYP là sự chứng thực rõ ràng và đáng tin cậy cho bất kỳ tài năng nào đang mang ước mơ trở thành idol. Dù luôn có ngoại lệ nhưng nếu được lựa chọn giữa một công ty danh tiếng, có tiềm lực trong Big3 với đối thủ yếu thế hơn, khó ai có thể bỏ lỡ cơ hội được làm "người nhà" của SNSD, BigBang hay EXO, TWICE, BlackPink,... để có một con đường sự nghiệp xán lạn như tiền bối.

Danh tiếng của công ty cũng như các nghệ sĩ điều thu hút các tài năng trở thành thực tập sinh

Đó là lý do các công ty được gọi là "lớn" sẽ dễ dàng thu hút nhiều thực tập sinh tài năng, xinh đẹp hơn. Nếu có một "chân" trong Big4 thế hệ mới, Big Hit sẽ càng khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc Kpop và dễ dàng chiêu mộ nhiều nhân tài thêm nữa.

Thu hút nhà đầu tư

Danh xưng Big3 hay Big4 không chỉ đem lại sự công nhận từ công chúng mà còn tạo dựng được niềm tin và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để có thể phát triển lâu dài, mở rộng quy mô và tạo điều kiện tốt nhất cho "gà" nhà, các công ty không thể mãi dựa vào vốn của một vài cá nhân mà sẽ cần đến nguồn đầu tư, tài trợ từ bên ngoài.

Tương tự như YG, SM và JYP, nếu muốn mở rộng hoạt động, phát triển lâu dài thì Big Hit cũng sẽ phải sớm đưa mình lên sàn chứng khoán, mở rộng quy mô vốn thêm nữa. Ngoài những bản báo cáo tài chính thông thường thì danh tiếng của một công ty quyền lực, được người hâm mộ công nhận sẽ càng tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Tương tự, khả năng tìm nguồn tài trợ hay các cơ hội hợp tác cũng dễ dàng hơn.

Nếu được coi là một trong 3 hay 4 ông trùm giải trí, Big Hit sẽ tạo được niềm tin và dễ thu hút nhà đầu tư hơn

Tuy nhiên, dù đang ăn lên làm ra nhưng liệu Big Hit đã sẵn sàng để gia nhập "bộ tứ quyền lực" chưa? Đó là câu hỏi nhiều người vẫn hoài nghi.

Không thể phủ nhận kỳ tích của BTS đã một tay đưa công ty quản lý bước lên một tầm cao mới để rồi được so sánh với các ông lớn lão làng trong Big3 nhưng đây cũng chính là rủi ro mà Big Hit đang gặp phải. Nếu như nguồn thu nhập của SM, JYP hay YG đều đến từ nhiều nghệ sĩ với độ nổi tiếng nhất nhì Kpop thì gần như BTS chính là người mang lại gần 100% doanh thu của Big Hit.



Chưa kể đến việc SM, YG , JYP đều có nhiều thế hệ hệ sĩ, có khả năng thay nhau gánh vác công ty thì Bang Shi Hyuk chỉ có mình Bangtan. Một sự thật không thể trốn tránh đó là rồi BTS cũng sẽ đi qua thời kỳ đỉnh cao và không thể giúp công ty duy trì tình hình kinh doanh tích cực như hiện nay. Big Hit sẽ phải sớm đưa mình thoát khỏi sự "tăng trưởng nóng" như vài năm trở lại đây nếu muốn phát triển lâu dài.

Nguồn thu của SM...

...JYP...

... hay YG đều đến từ nhiều nghệ sĩ

Trong khi BTS đang là người "cân" cả Big Hit

Tương lai của tân binh TXT vẫn là dấu hỏi lớn. Màn ra mắt của tân binh TXT chính là minh chứng cho việc Big Hit không hề có chủ định mãi "dựa hơi" vào BTS. Nhờ kỳ tích của 7 chàng trai mà nhóm nhạc đàn em cũng nhận được sự trông đợi và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu. Đây là lợi thế lớn mà chỉ TXT có được, giúp nhóm tiến nhanh hơn các tân binh khác trên con đường chinh phục người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau màn debut có phần lép vế so với ITZY của JYP, có thể nói TXT vẫn chưa đáp lại được những kỳ vọng, mong đợi từ công chúng. Điều này làm dấy lên câu hỏi rằng liệu Big Hit thực sự có thể tạo ra nhóm nhạc mới sánh ngang với các nghệ sĩ của SM, YG, JYP hay BTS chỉ là vận may mà công ty này có được.

Sự thành công của TXT có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của Big Hit nhưng đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn

Lực lượng nghệ sĩ thiếu sự đa dạng cũng là một vấn đề mà Big Hit gặp phải. Sau sự thất bại của nhóm nhạc nữ Glam, Big Hit đã tạo ra BTS và sau đó TXT tiếp tục là một boygroup nữa. Sự thiếu đa dạng trong lực lượng nghệ sĩ này cũng là một yếu thế của Big Hit so với Big3 khi mà âm nhạc của các girlgroup vẫn được lòng người hâm mộ hơn. Thêm vào đó, fan của các nghệ sĩ nữ cũng có xu hướng cân bằng nam – nữ hơn so với các idol nam. Minh chứng rõ ràng có thể thấy từ SNSD, TWICE hay BlackPink.

Big Hit hiện đang thiếu trầm trọng các nghệ sĩ nữ

Tạm kết

Người ta thường nói may mắn chỉ đến với những ai có nỗ lực và sự thành công của BTS cùng Big Hit cũng vậy. Để làm nên kỳ tích như vậy không chỉ dựa vào tài năng, nhân cách của 7 chàng trai Chống Đạn mà còn nhờ đến những chiến lược, cách đào tạo đúng đắn và sự tham gia của toàn công ty. Không dễ gì mà Big Hit được fan yêu mến chẳng kém gì idol, chứ không bị người hâm mộ tẩy chay như tình hình của YG gần đây.

Thêm vào đó, Big Hit cũng đang nỗ lực, tăng cường các hoạt động tuyển sinh để chiêu mộ tài năng mới hay gần đây nhất là hợp tác với CJ để tạo nên một nhóm nam mới, sau TXT.

Tuy nhiên, để có được sự công nhận từ đông đảo công chúng và truyền thông, Big Hit vẫn cần thêm thời gian, chứng minh qua các dự án tiếp theo mà gần nhất là tân binh TXT. Lúc ấy, dù một mình xưng vương Big Hit hay được xướng tên trong "bộ tứ quyền lực" thì đó cũng không phải sự may mắn hay một điều gì bị coi là hữu danh vô thực.