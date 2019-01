Biết rằng SKY Castle rất hot ở Hàn, nhưng đến mức này thì quả thật "đáng sợ"!

Sau khi tập 16 lên sóng ngày 12/1/2019 chính thức soán ngôi “vua đài cáp” của Reply 1988 với mức rating kì lục 19.2%, “hiện tượng” SKY Castle (Lâu Đài Trên Không) không hề có dấu hiệu “nương tay” khi tiếp tục nới rộng khoảng cách với các phim khác. Bất chấp ồn ào lộ kịch bản, tập 17 lên sóng ngày 18/1 đạt rating trung bình ấn tượng 19.9%, và tập 18 ngày 19/1 ghi nhận mức rating cực “khủng” 22.3%, chính thức trở thành tập phim đầu tiên trong lịch sử đài cáp có rating trung bình toàn quốc vượt mốc 20%. Dù SKY Castle đang rất hot, nhưng việc rating tăng trưởng vùn vụt cả 3% sau một tập phim vẫn là chuyện xưa nay hiếm và khiến khán giả cảm thấy thật “đáng sợ”.



Mức rating trung bình 22.3% của SKY Castle cách rất xa thành tích 18.8% của Reply 1988, có lẽ phải chờ rất lâu nữa mới có một tác phẩm phá được thành tích "khủng" này.

Rating khu vực Seoul tập 18 của SKY Castle đạt 24.5%, xô đổ mọi thành tích của các "tiền bối".

Có lẽ do bị ảnh hưởng một phần từ sức nóng quá lớn của SKY Castle cộng thêm việc tình tiết "gây sốc" quá mức chịu đựng, tập 15 của Hồi Ức Alhambra ghi nhận mức rating 9%, giảm sút 1% so với tập phim tuần trước. Trước thềm tập cuối, đây có thể xem là một nốt trầm trong chuỗi rating tương đối ổn định của bộ phim. Tuy nhiên, chính vì tập 15 có quá nhiều tình tiết bước ngoặt, tập cuối cùng cơ may cao sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể lượng khán giả theo dõi.

Hồi Ức Alhambra chứng kiến rating sụt giảm ngay trước thềm tập cuối.

Bên cạnh hai cái tên quá nổi bật là SKY Castle và Hồi Ức Alhambra, mặt trận rating tối thứ bảy 19/1 còn chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của một đại diện từ đài công cộng MBC: A Pledge to God (Lời Hứa Với Các Vị Thần) của "búp bê xứ Hàn" Han Chae Young. Tập 32 mới nhất ghi nhận thành tích 15.4%, giúp phim có tuần thứ hai liên tiếp rating vượt mức 15% sau nửa chặng đường đầu lên xuống thất thường. Thành tích này của A Pledge to God cho thấy tín hiệu đáng mừng, dù là khá nhỏ, về sự khởi sắc của phim đài công cộng trong thời gian tới.

A Pledge to God là niềm tự hào mới của đài công cộng sau The Last Empress.

Đồng thời, tựa phim quốc dân mới My Only One (Người Duy Nhất Bên Tôi) cũng sở hữu rating ổn định lần lượt 32.5% và 37.1% trung bình toàn quốc cho tập 71 và 72. Tuần trước bộ phim gia đình này đã xuất sắc vượt mức rating 40% và đang được kì vọng sẽ trở thành một My Golden Life thứ hai.

My Ony One sụt giảm rating nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ổn định.

Nhìn chung, ngày thứ bảy hiện là ngày đường đua rating nhộn nhịp nhất vì phim nào cũng độc đáo và đáng xem. Đừng quên đón xem tập cuối cùng của Hồi Ức Alhambra lên sóng chủ nhật 20/1 lúc 19:00 giờ Việt trên tvN cũng như chờ đợi thêm thành tích "đáng sợ" của hai tập cuối SKY Castle lần lượt lên sóng vào thứ bảy (26/1) và chủ nhật (27/1) lúc 21:00 giờ Việt trên JTBC.