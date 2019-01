Bí quyết làm đẹp từ A tới Z lại tiết kiệm chi phí

Làm đẹp là nhu cầu của bất cứ ai và là "giấc mơ không bao giờ tắt" của chị em phụ nữ. Có cầu ắt sẽ có cung, rất nhiều các thẩm mỹ viện, các spa đã mọc lên, phục vụ người tiêu dùng, từ chăm sóc da, giảm béo, sửa mũi, cắt mí đến nâng ngực, gọt cằm, làm răng thẩm mỹ, rồi trẻ hóa toàn thân… Phân khúc thị trường làm đẹp cũng phân chia rõ rệt. Theo đó, những cơ sở thẩm mỹ nhỏ lẻ, rẻ nhưng lại thường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, còn tại các bệnh viện hoặc thẩm mỹ viện, cơ sở nha khoa thẩm mỹ lớn, uy tín với chất lượng dịch vụ tốt, công nghệ hiện đại thì chi phí lại khá cao.



Vì vậy, để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp, đa số chị em thường săn voucher giảm giá hoặc mua dịch vụ vào các dịp khuyến mãi đặc biệt. Tuy nhiên, không ít chị em thú nhận, mình bị… sập bẫy voucher giảm giá. Mua ở các website hay trang mạng xã hội thiếu uy tín dễ bị lừa đã đành, mua voucher trên các trang thương mại điện tử có uy tín đôi khi cũng bị rơi vào tình cảnh "tưởng rẻ hóa đắt". Lý do chỉ vì, đọc chưa kỹ các điều khoản được ghi trên voucher, voucher giảm giá đấy nhưng vấn đề là có áp dụng trong suốt một liệu trình không, hay chỉ áp dụng với công nghệ này mà không áp dụng cho công nghệ kia…

"Thế nên, nhiều khi ngó nghiêng voucher bán trên mạng, thấy rẻ thật đấy nhưng tôi cũng không dám mua, vì sợ bị lừa", chị Vũ Thu Hường (35 tuổi, Hà Nội) trả lời thành thực.

Chị Hường cũng cho biết, một số bạn bè của chị cũng tìm cách để được tham gia các show truyền hình, kiểu như "Hành trình lột xác", để có cơ hội làm đẹp từ A tới Z, vô cùng hoàn hảo mà lại được miễn phí, hoặc chỉ trả một phần chi phí nhỏ. Tuy nhiên, cơ hội này không lớn, phần lớn các chương trình truyền hình thực tế tài trợ thẩm mỹ đều đặt ra các điều kiện nhất định, mà không phải cứ muốn là được.

Một phương án khác được các chị em lựa chọn là thanh toán dịch vụ bằng thẻ tín dụng. Phương án này sẽ giúp người tiêu dùng có được 45-55 ngày miễn lãi và thậm chí còn được đăng ký trả góp từng tháng (tùy chính sách từng ngân hàng). Tuy nhiên, điểm bất cập của việc dùng thẻ tín dụng là mới chỉ đáp ứng được những gói làm đẹp chi phí vừa phải và thời gian trả góp ngắn dưới 12 tháng; còn những dịch vụ làm đẹp có giá trị cao, lên tới cả trăm triệu đồng, cần thời gian thanh toán dài hơi hơn thì việc "quẹt thẻ" là chưa phù hợp.

"Bí quyết để tiếp cận được các dịch vụ làm đẹp hoàn hảo mà vẫn tiết kiệm được chi phí đó là tìm đến các dịch vụ chuyên nghiệp", chị Nguyễn Hoàng Linh (40 tuổi, TP.HCM), người vừa thực hiện một liệu trình dưỡng ẩm trẻ hóa da mặt và phẫu thuật thu gọn cánh mũi ở Thẩm mỹ viện Xuân Hương cho biết.

Lựa chọn phương án hoàn hảo

Theo chị Hoàng Linh, để thực hiện các dịch vụ làm đẹp này, chị đã quyết định sử dụng gói sản phẩm Beauty Up, do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - ngân hàng mà chị có giao dịch từ hơn 10 năm nay - cung cấp. "Sử dụng gói sản phẩm Beauty Up, tôi vừa được vay vốn không tài sản đảm bảo tại VPBank với lãi suất hấp dẫn, để chi trả cho thẩm mỹ viện, lại vừa được giảm giá dịch vụ tới 50%, do thẩm mỹ viện mà tôi lựa chọn là đối tác của VPBank trong chương trình Beauty Up", chị Hoàng Linh cho biết.

Thông tin từ VPBank, gói sản phẩm Beauty Up mà ngân hàng vừa giới thiệu ra thị trường là nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cho các chị em phụ nữ muốn thay đổi ngoại hình và hoàn thiện nhan sắc. Đây là lần đầu tiên trên thị trường, một ngân hàng Việt Nam dành riêng một gói sản phẩm cho nhu cầu làm đẹp của khách hàng.

Sử dụng gói sản phẩm này, khách hàng được vay vốn không tài sản đảm bảo tại VPBank với hạn mức lên tới 500 triệu đồng, lãi suất thấp hơn từ 5% - 9% so với thông thường, với kỳ hạn từ 12 - 60 tháng. Đây là các điều kiện vô cùng hấp dẫn mà ít có sản phẩm vay vốn tín chấp nào có được trên thị trường hiện nay.

Hơn thế nữa, với việc VPBank mở rộng hợp tác với hàng loạt đối tác gồm các bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ uy tín tại các thành phố lớn trên cả nước như: Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Thu Cúc, Thẩm mỹ viện Xuân Hương, Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc, Trung tâm Bodyline International, Nha khoa Kim Dental, She Beauty Clinic, Nha khoa Đức GDC và Nha khoa Ninh Kiều, TMV Bắc Á Cần Thơ… khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi giảm giá đặc biệt phí dịch vụ lên tới 50% từ các đối tác này và hàng loạt quà tặng giá trị khác khi đăng ký gói sản phẩm Beauty Up.

"Như vậy, khi đăng ký gói sản phẩm Beauty Up, mình vẫn được giảm giá rất hấp dẫn, không phải lo lắng gì về chất lượng dịch vụ làm đẹp, lại không cần trả ngay khoản tiền lớn cho dịch vụ", chị Hoàng Linh nói.

Theo đại diện VPBank, với việc ra mắt gói sản phẩm Beauty Up, VPBank kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành làm đẹp của Việt Nam phát triển, mở ra nhiều cơ hội chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho người tiêu dùng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất. Beauty Up cũng là gói sản phẩm kế tiếp trong chiến dịch truyền tải mạnh mẽ tinh thần "Get Healthy - Get Wealthy" của VPBank, góp phần mang sự thịnh vượng, sức khỏe, sắc đẹp và nâng tầm tiện nghi cuộc sống tới khách hàng.

Tham khảo thêm thông tin về gói sản phẩm Beauty Up tại: http://bit.ly/beautyup.