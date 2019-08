Bị nghi đạo nhái tên BLACKPINK, nữ rapper siêu hot của "Show me the money" có phản ứng khiến ai nấy đều phải gật gù

Nữ rapper Giant Pink xuất thân từ chương trình tuyển chọn rapper đình đám "Show me the money" mới đây khiến mọi người "ngã ngửa" trước sự thẳng thắn khi mạnh mẽ đáp trả lại cáo buộc bắt chước tên của BLACKPINK. Trên một chương trình truyền hình, Giant Pink đã đọc được bình luận ác ý của một cư dân mạng khẳng định cô đã cố tình đạo nhái tên của BLACKPINK với lý do cả hai bên đều có chữ "Pink" trong nghệ danh.

Giant Pink không hề né tránh mà ngay lập tức phản pháo: "Tôi không đồng ý đâu! BLACKPINK là hậu bối của tôi cơ mà". Nữ rapper còn giải thích thêm không chỉ có bản thân có chữ "Pink" trong nghệ danh mà trước đó còn có cả Apink - nhóm nữ Kpop đình đám đã ra mắt được 8 năm.



"BLACKPINK là hậu bối của tôi. Apink đầu tiên, sau đó đến tôi rồi mới đến BLACKPINK. Đấy mới là thứ tự đúng cơ mà. Tôi chỉ là người ở giữa thôi", nữ rapper cá tính phân trần

Phản ứng của nữ rapper cá tính Giant Pink đã thu hút được nhiều sự chú ý, bởi lẽ từ trước đến nay, vấn đề bắt chước, đạo nhái luôn là một vấn đề nhạy cảm, dễ nảy sinh tranh cãi. Tuy nhiên, với phản ứng mạnh mẽ đi kèm thêm lời giải thích vừa hợp lí vừa hài hước lần này, chắc hẳn sẽ không ai còn nghi ngờ Giant Pink nhái tên nhóm nữ đình đám BLACKPINK nữa.



Không ai đạo nhái ai đâu nhé!

Nguồn: Koreaboo