Bị báo sư tử săn đuổi, cô gái nhanh trí cứu bản thân lẫn pet 'ngáo' husky thoát chết nhờ... bài nhạc rock bùng cháy

Hôm 30/7, như thường lệ, cô Dee Gallant đã dắt chú chó husky của mình, tên Murphy, đi dạo vào một khu rừng trên đảo Vancouver, Canada. Tuy nhiên chuyến đi nhanh chóng trở nên đáng sợ.

Đó là khi cô Dee nhìn thấy một con báo sư tử đã thầm lặng bám theo và giờ nó chỉ cách họ chừng 15 m. "Biến khỏi đây ngay!" - Dee hét lên. "Con mèo xấu xa, con mèo hư, cút đi".

Con báo sư tử lù lù xuất hiện (Ảnh minh họa: Wikimedia)

Dee cho biết thêm, suốt quãng đường vừa qua, vì họ đi ngược hướng gió và con "pet ngáo" Murphy mải đuổi theo thỏ hoang nên không đánh hơi ra kẻ săn mồi nguy hiểm. "Thậm chí khi tôi cố gắng xua đuổi con thú ăn thịt thì bé Murphy vẫn còn ngơ ngác không hiểu tôi đang la hét với ai" - Dee kể.

Tuy nhiên mọi cố gắng dần trở nên vô ích vì báo sư tử đã vào tư thế vồ mồi, đôi mắt khóa chặt vào cô gái lẫn con chó ngây thơ phía trước.

Cô Dee và "pet ngáo" của mình (Ảnh: NVCC)

Đúng lúc đó, một sáng kiến lóe lên trong đầu Dee. "Tôi sực nhớ đến một bài hát vô cùng ầm ĩ trong danh sách nhạc của mình. Ngay lập tức, tôi bật bài đó trên điện thoại và hướng về con báo sư tử, hy vọng sẽ nó sẽ sợ hãi rời đi".

Bài hát ấy mang tên "Don't Tread on Me" (Đừng giẫm lên tôi) của ban nhạc rock nổi tiếng Metallica. Trùng hợp thay, đó cũng là thông điệp mà cô Dee muốn gửi gắm đến con báo sư tử đáng sợ kia.

Nhóm nhạc rock heavy metal Metallica đã cứu cô Dee và "pet ngáo" một bàn thua trông thấy (Ảnh: metalheadzone)

"Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên thì con báo đã lao vào bụi cỏ đi mất" - Dee kể lại trong cơn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô gái và chú chó "ăn hại" đã trở về nhà an toàn.

Dee hài hước cho biết trên đài địa phương: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến James Hetfield [người đồng thành lập nhóm Metallica] vì anh ấy đã cứu mạng chúng tôi".

Con báo sư tử lấp lo đằng xa trông khá đáng sợ (Ảnh: Twitter)

Câu chuyện thoát nạn hi hữu nhờ một bài nhạc rock đang được cộng đồng mạng ở Canada và Mỹ chia sẻ mạnh. Nhiều người còn nói rằng họ sẽ tải ngay bài "Don't Tread on Me" vào điện thoại để phòng thân!

(Theo USA Today)