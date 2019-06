Bất ngờ với Top 10 YouTube nhiều sub nhất 2019: Một nửa trông lạ hoắc, chỉ có duy nhất một sao showbiz

Những cơn mưa đầu hè tuy rải rác nhưng vẫn không thể làm dịu đi sức nóng của thời tiết cũng như cả luồng dư luận chú ý vào "Bà Tân Vlog" thời gian gần đây. Không khiến cư dân mạng nước ta loạn cào cào vì tốc độ tăng trưởng nhanh khủng khiếp, thành tích triệu sub sau 20 ngày của kênh "Bà Tân Vlog" mới đây còn khiến cà PewDiePie - ông hoàng YouTube chú ý và review một chút trên livestream của mình.



Vậy nhìn rộng ra trên thế giới, ngót nghét 14 năm kể từ khi YouTube ra mắt, hiện tại những tên tuổi nào đang nắm giữ những vị trí thống trị hàng đầu trên bảng xếp hạng theo dõi (subscribe) của mạng xã hội đăng tải video này? Cùng theo dõi Top 10 tính tới thời điểm hiện tại nhé, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên không ít đâu.

1. T-Series: 100 triệu sub

Mặc dù là kênh YouTube nhiều sub nhất thế giới nhưng quả thật, T-Series hầu như chỉ được theo dõi và hâm mộ bởi cư dân mạng nội địa Ấn Độ. Đối với cộng đồng quốc tế, chỉ khi cuộc đua sub giữa PewDiePie và T-Series diễn ra, họ mới thực sự tìm hiểu đây là đâu, tôi là ai và biết đến cái tên lạ hoắc này.

T-Series vừa cán mốc 100 triệu sub vào ngày 31/5.

Là kênh YouTube đại diện của một hãng thu âm sản xuất phim nhạc lớn hàng đầu Ấn Độ, T-Series rất giỏi thu hút thị trường 1,3 tỷ dân này khi thể loại nhạc Bollywood vẫn là nét truyền thống ăn sâu cực kỳ trong văn hóa hàng ngày của họ. Đó cũng là lý do vì sao tốc độ tăng trưởng sub của T-Series cứ tăng nhanh vùn vụt kể cả khi không cần thu hút sự chú ý từ quốc tế. Ban đầu, họ còn thua PewDiePie nhưng đã dần bám đuôi sát nút, và nay thì vượt hơn 3 triệu sub, chính thức lên Top 1.

2. PewDiePie: 96,2 triệu sub

Như đã đề cập, sau khi bị T-Series vượt mặt, PewDiePie rất "vui vẻ" chấp nhận thất bại, thậm chí còn làm một MV hài hước để đáp lễ khi tụt xuống vị trí thứ 2. Anh cho biết mình cũng không còn quan tâm quá nhiều đến cuộc đua này nữa, vì xét cho cùng, cộng đồng fan dành cho 2 kênh hoàn toàn khác nhau: PewDiePie rất nổi tiếng là một streamer chuyên về game, meme và nhiều hiện tượng mạng viral cho giới trẻ; còn T-Series là một tuyển tập văn hóa Bollywood dành riêng cho thị hiếu Ấn Độ.

PewDiePie vẫn là gương mặt streamer nổi tiếng nhất trên toàn thế giới.

Mới đây nhất, PewDiePie cũng bất ngờ nổi lên đối với các cư dân mạng Facebook Việt Nam khi lên tiếng nhận xét đôi chút về kênh Bà Tân Vlog trong một livestream của mình. Đó là khi anh đang lướt qua danh sách Top các kênh tăng trưởng nhanh nhất thế giới ngày vừa qua, anh cho rằng Bà Tân Vlog là một kênh lên sub hợp lệ, khác với vấn nạn mua sub YouTube đang hoành hành.

3. 5-Minute Crafts: 56 triệu sub

Đây là một kênh YouTube cực kỳ nổi, chuyên tập trung vào chủ đề thực hiện và chế tạo các món đồ bất kỳ ai cũng có thể tự làm tại nhà mà không cần quá nhiều công sức chuẩn bị và kỹ năng cầu kỳ. Đặc biệt nhất, đúng như tên gọi của kênh, các món đồ này chỉ mất 5 phút để làm.

Những mẹo tự làm đồ cá nhân luôn được thiết kế và sáng tạo không ngừng.

Được lập từ tháng 11 năm 2016, trải qua gần 4 năm, thành công của 5-Minute Crafts là một ước mơ của bất kỳ người làm YouTube nào trên thế giới. Dĩ nhiên, trông đơn giản nhưng những ý tưởng được giới thiệu lại không hề tầm phào chút nào, cần tới hàng tấn chất xám có lẽ cũng chưa chắc đã đủ.

4. Canal KondZilla: 49,5 triệu sub

Chủ nhân của kênh là Konrad Dantas (1988) đã lấy nghệ danh KondZilla của mình để đặt khi quyết định dấn chân đăng tải video lên YouTube. Anh cũng đã sáng lập nên một công ty chuyên sản xuất và sáng tạo video cùng một hãng thu âm riêng. Thể loại nhạc anh tập trung làm là "funk" mang hơi hướng đặc trưng phong cách Brazil, bắt nguồn vào năm 2008 ở thành phố São Paulo.

Tương tự như T-Series, thành công của Canal KondZilla có được cũng bởi đây là một nét văn hóa thu hút rất nhiều fan hâm mộ thuộc các đất nước quen thuộc với thể loại nhạc này. Do vậy, hầu hết cộng đồng khán giả từ những nền văn hóa khác không thực sự biết tới Canal KondZilla và các sản phẩm của anh.

5. Cocomelon - Nursery Rhymes: 49,3 triệu sub

Tên gọi cũ là "ABCkidTV", Cocomelon - Nursery Rhymes là một kênh YouTube chuyên đăng tải các video hoạt hình 3D lồng nhạc với vần điệu bắt tai, dễ nghe dành riêng cho trẻ em. Kênh hiện hoạt động dưới sự quản lý của công ty Treasure Studio Inc. từ Mỹ.

Trẻ em là một trong những lĩnh vực và phạm trù khán giả tiềm năng nhất trên YouTube vì độ tuổi tò mò, thích xem nhiều thứ mới lạ. Vì thế, không khó hiểu khi Cocomelon - Nursery Rhymes lại tăng vọt từng ngày, lên cả vị trí Top 5 thế giới về lượng sub. Đây được đánh giá là một trong những kênh có tốc độ tăng trưởng mạnh và ổn định nhất 2019 tính đến nay.

6. SET India: 48,7 triệu sub

Lại là một kênh nữa dính dáng tới văn hóa và thị hiếu Ấn Độ hiển hiện ngay từ cái tên của mình, có lẽ cũng quá đủ để biết tại sao nó lại nổi bần bật trong danh sách này kể cả khi nhiều nước chẳng biết đến nó. Bất ngờ thay, Sony là thương hiệu sở hữu kênh này: "SET" viết tắt cho "Sony Entertainment Television".

Đây là nơi đội ngũ Sony chi nhánh trụ sở Ấn Độ hướng tới các nội dung truyền hình Ấn Độ chất lượng cao để gây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ.

7. Justin Bieber: 45 triệu sub

Cuối cùng cũng thấy được một gương mặt thật sự quen thuộc với nhiều người ở khắp mọi miền thế giới, không hổ danh crush quốc dân của các chị em tuổi teen trong suốt vài năm vừa rồi. Danh tiếng của Justin Bieber tới nay có lẽ là miễn bàn, dường như được phú cho cả 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà nam ca sỹ này là cá nhân hoạt động trực tiếp trong giới showbiz "có cửa" lọt Top 10 nhiều sub nhất YouTube. Người đang cố gắng sát nút nhất là Ed Sheeran, nhưng hiện mới đang ở vị trí số 11.

8. WWE: 44 triệu sub

Tên đầy đủ: World Wrestling Entertainment - đây thực chất là một công ty giải trí và truyền thông chứ không đơn thuần là tên giải đấu vật như nhiều người thường nghĩ. Họ cũng đang mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, phim ảnh và đầu tư vốn, nhưng cuộc thi đấu vật cùng tên mới là thứ làm nên danh tiếng hiện tại.

Tính tới năm 2019, đây được cho là giải đấu vật lớn nhất thế giới, tổ chức hơn 500 event lớn nhỏ mỗi năm. Dù không được coi là một giải đấu "chính quy" và danh giá thuần khiết thực sự, nhưng tính giải trí của nó lại là thứ khiến nhiều người bỏ thời gian để theo dõi, nhất là những cảnh drama màu mè bị cho là dàn dựng quá đà.

9. Dude Perfect: 42,4 triệu sub

Không cần to tát như công ty hay tổ chức, Dude Perfect được lập ra bởi một nhóm 5 anh chàng chơi thân với nhau từ Texas (Mỹ) thường xuyên làm các video ảo diệu về mẹo chơi thể thao hay những hành động trùng hợp không thể ngờ.

Xuất thân từ một hội chơi bóng rổ cùng nhau ở trường trung học, họ rất hòa hợp trong cuộc sống cũng như sự nghiệp làm video của mình. Các video của họ thậm chí đã đạt được một số kỷ lục Guinness, xứng đáng với danh tiếng hiện tại trên YouTube, đạt Top 9 tổng sub toàn thế giới và Top 2 các kênh nổi nhất làm về lĩnh vực thể thao.

10. Badabun: 39,9 triệu sub

Đây là cái tên thật sự lạ lẫm với cư dân mạng Việt Nam cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới. Badabun là kênh chính chủ lực nằm trong mạng lưới YouTube Badabun của Mexico.

Badabun có rất nhiều mối liên kết và hợp tác vững mạnh với nhiều kênh YouTube phổ biến trong cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha, cũng là lý do vì sao lượng sub của kênh này cực khủng nhưng mật độ phủ sóng nổi tiếng trên toàn thế giới không đồng đều. Các video của Badabun trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả âm nhạc, thể thao, hài hước, du lịch...