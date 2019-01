Bắt 2 đối tượng trong băng nhóm giang hồ truy sát 4 thanh niên nguy kịch trong phòng trọ ở Sài Gòn

Ngày 14/1, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng trong băng nhóm giang hồ dùng hung khí truy sát 4 nam thanh niên nguy kịch ở phòng trọ khu vực.



Bước đầu, công an xác định 4 thanh niên bị thương là Ngô Văn Đây (31 tuổi), Bùi Phương Linh, 26 tuổi, Bùi Chí Linh (23 tuổi, là em ruột của Linh) và Võ Văn Tài (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Công an phong toả hiện trường. Ảnh: M.T

Công an xác định căn phòng trọ nơi xảy ra vụ án do 2 trong số 4 nạn nhân thuê lại gần đây để sinh sống và đi làm. Về nguyên nhân của vụ truy sát, bước đầu công an xác định do mâu thuẫn cá nhân. Theo đó, nhóm nạn nhân và nhóm giang hồ có quen biết ở quê là tỉnh Sóc Trăng.

Trong quá trình sinh sống ở địa phương, 2 bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Mới đây, cả 2 nhóm rời tỉnh Sóc Trăng và lên TPHCM và tỉnh Bình Dương để thuê phòng trọ sinh sống và làm việc.

Đến tối 3/1, Chí Linh được anh trai Phương Linh gọi lên phòng trọ ở con hẻm 96 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM để ăn uống. Tại phòng trọ có 2 anh em Linh cùng Đây và Tài.

Hiện trường vụ án. Ảnh: M.T

Đến 20h30 cùng ngày, 1 nhóm đối tượng (khoảng 20 người) đi xe ô tô, xe máy mang theo hung khí tới trước con hẻm. Sau đó, nhóm cầm hung khí đi vào bên trong gọi cửa nhiều phòng của dãy phòng trọ.

Khi đi tới phòng cả 2 anh em Linh thì nhóm xông vào dùng hung khí chém tới tấp khiến cả 4 trọng thương. Gây án xong, nhóm ra xe tẩu thoát. Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện. Chí Linh bị thương nhẹ, 3 người còn lại bị thương nặng đang điều trị.

Người dân đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: M.T

Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai, điều tra trích xuất camera an ninh truy xét nhóm đối tượng gây án trong đêm.

Chiều 14/1, công an đã truy xét bắt giữ được 2 trong số các đối tượng tham gia gây án. Hiện công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.