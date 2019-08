Bạn gái Trọng Đại được Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh cảm ơn vì hành động này

Tối 3/8, đêm chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2019 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) đã diễn ra tại Đà Nẵng. Người đẹp Lương Thùy Linh đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để giành vương miện 3 tỉ đồng, chính thức trở thành tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Kết quả này khiến những người đã dõi theo và ủng hộ Thùy Linh cảm thấy vui mừng và hài lòng. Trên Facebook ngập tràn những lời chúc mừng cô gái sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng. Đáng chú ý là chia sẻ của cô nàng xinh đẹp Nguyễn Huyền Trang - bạn gái cầu thủ Trọng Đại.

"Hôm chung khảo mình giúp hơi bị đúng người í chứ. Chúc mừng cô gái Linh Linh đã đăng quang Miss World Vietnam 2019 nhé. Quá xứng đáng", Huyền Trang viết trên Facebook cá nhân. Dòng trạng thái của người yêu Trọng Đại gợi nhớ đến sự việc mà người đẹp này chia sẻ vào ngày 14/7. Đó là việc cô nhận được lời cảm ơn từ thí sinh Lương Thùy Linh (Facebook Linh Linh) về sự giúp đỡ của Huyền Trang trong đêm tổng duyệt chương trình.

"Chị Trang ơi, cảm ơn chị đã rất tốt với em, nhất là trong đêm tổng duyệt lúc ban giám khảo chấm điểm. Dù sắp đến lượt chị nhưng mà chị vẫn chạy đi tìm khuyên tai cho em. It's so touching (Thật là cảm động - PV). Dù mình không được đồng hành với nhau nữ nhưng mà em biết chị xứng đáng có được vương miện, có thể không phải là ở cuộc thi này", Lương Thùy Linh nhắn gửi.

Người đẹp người Cao Bằng gửi lời chúc Huyền Trang sẽ nhận được những điều tốt đẹp: "Wish you all the best because your kindness knows no bounds" (Chúc chị những điều tốt đẹp nhất bởi sự tốt bụng không giới hạn của chị).

Trước đó, bạn gái Trọng Đại cũng là một thí sinh của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Huyền Trang là một trong 35 cái tên khu vực phía Bắc lọt vào vòng chung khảo thi tài vào ngày 7/7 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo kết quả được công bố, Huyền Trang đã không thể lọt vào vòng chung kết của Miss World Vietnam 2019.

Dù vậy, sự tốt bụng và chân thành của bạn gái Trọng Đại đã được bạn bè ghi nhận. Sau Miss World Vietnam 2019, cô gái Quảng Ninh cũng đã tuyên bố sẽ không tham gia bất kì cuộc thi sắc đẹp nào nữa mà sẽ tập trung kiếm tiền, phấn đấu cho tương lai.