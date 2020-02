Bạn đã thử một lần yêu như "Little Women"?

Vẫn là câu chuyện gia đình nhà March trong cuộc nội chiến nước Mỹ khi người cha đang chiến đấu ngoài mặt trận, "đứa con tinh thần" của đạo diễn Greta Gerwig đã khai thác những khía cạnh mới mẻ về tình yêu lứa đôi và tình thân gia đình khiến cho khán giả không ngừng thổn thức.

Tình yêu trong Little Women đầy đủ những hương vị và màu sắc, sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị.

Tình yêu và hoài bão, đâu là điều Jo nên chọn?

Nếu như tiểu thuyết gốc của nhà văn Louisa May Alcott lấy nền tảng là câu chuyện ấm áp, cảm động và giàu tình yêu thuơng giữa bốn chị em nhà March, tác phẩm điện ảnh chuyển thể Little Women (2019) lại đem đến một góc nhìn mới mẻ ẩn chứa thông điệp nữ quyền thông qua nhân vật chính Jo March. Sở hữu tính cách mạnh mẽ, độc lập, Jo mong muốn cuộc đời của mình lớn lao hơn là sống an phận với một tấm chồng giàu có như mọi cô gái ở nước Mỹ thời đó được dạy dỗ.

Jo – cô gái mạnh mẽ trong tất cả những quyết định của cuộc đời mình

Cô đam mê viết lách và mong muốn trở thành một nhà văn như William Shakespeare. Chính vì mong muốn được tự do làm chủ cuộc đời của mình mà Jo từ chối tình cảm của Laurie - cậu bạn hàng xóm giàu có đem lòng thương mến cô từ thuở niên thiếu. Đứng trước lựa chọn tình yêu đôi lứa và hoài bão sự nghiệp, Jo nhất mực chọn lấy sự tự do của mình và nghĩ mình sẽ không thể làm vợ của một ai cả.



Từng có lúc Jo nhận ra rằng cô vẫn cần một người yêu thương mình và hối hận về quyết định từ chối Laurie khi quá muộn màng, nhưng Jo vẫn quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn. Trái tim mạnh mẽ của Jo được đền đáp xứng đáng bằng một "ý trung nhân" luôn sát cánh bên cô. Trên tất cả, cô có được một sự nghiệp văn chương rực rỡ - nguồn cảm hứng vô tận cho những cô gái cởi mở, sống hết mình cho bản thân.

Những cô gái sống hết mình cho bản thân sẽ luôn tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình

Cuộc đời của Jo trong truyện Little Women cũng phần nào là cuộc đời của nữ tác giả Louisa May Alcott ngoài đời. Dù Alcott không lấy chồng, bà đã cho nhân vật Jo tìm được hạnh phúc, có lẽ để thỏa mãn mong muốn nhỏ nhoi được tìm thấy ai đó yêu thương mình của bà. Hơn cả thế, trong phim, đạo diễn Gerwig đã cho Jo đạt được thỏa thuận xuất bản cuốn tiểu thuyết của cô, cũng là một cách tạo ra một số phận độc lập và tự chủ của "nữ cường nhân" từng được vô số nhân vật nổi tiếng đương đại như Hillary Clinton, Margaret Atwood... tôn sùng.



Tình yêu có dành cho "kẻ đến sau" Amy March?

Là em út trong nhà, vì vậy mà Amy cũng là cô gái ích kỷ nhất trong gia đình March. Cô từng ghen tỵ với cô chị Jo vì đối với mọi người thì Amy luôn chỉ đứng sau Jo ở mọi khía cạnh. Khi còn nhỏ, Amy từng thẳng tay đốt bản thảo cuốn truyện của Jo vì hai cô chị không cho cô đi dự tiệc cùng. Dù thương yêu gia đình mình, trong thâm tâm Amy vẫn không thoát khỏi cảm giác mặc cảm với Jo khi Laurie - chàng trai mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu, chỉ để tâm đến Jo và coi cô như đứa em hàng xóm bình thuờng.

Sự ghen tin, đố kỵ liệu có mang đến cho bạn hạnh phúc thực sự?

Sở hữu tài năng hội họa, Amy được bà cô March đưa sang châu Âu để phát triển sự nghiệp, và đây cũng là nơi trái tim cô gái thổn thức trở lại khi gặp lại Laurie. Khi tình cảm của cả hai trở nên mặn nồng, Amy nhận được lời cầu hôn của Laurie, nhưng trái với suy nghĩ của người xem rằng cô sẽ đồng ý ngay lập tức, Amy vẫn ám ảnh với mặc cảm "người đến sau" và cho rằng mình chỉ là sự thay thế cho hình bóng của Jo trong Laurie. Thế nhưng, là một người thực tế và có phần thực dụng, Amy nhận ra mình không thể bước vào vết xe đổ hôn nhân như người chị cả Meg (Meg kết hôn với John Brooke - một gia sư nghèo khó), càng không thể từ chối hôn nhân như cô chị Jo. Cô tìm mọi cách giành lấy hạnh phúc cho riêng mình và đảm bảo một cuộc sống sung túc hơn sau này.



Nhưng trên tất cả, chúng ta đều mong muốn hạnh phúc



Dù bạn là ai thì điều mong muốn và vần vun vén cho một gia đình hạnh phúc

Dù bốn cô gái trong Little Women có những nét cá tính, mục tiêu cuộc đời khác nhau, nhưng trên tất cả, họ đều là những cô gái biết yêu thương, gắn bó keo sơn, cùng nhau vượt qua những khó khăn của chiến tranh và định kiến xã hội để tìm thấy cho mình tình yêu, ước mơ và hạnh phúc thực sự. Không lạ gì khi những cô gái này, khi lớn lên, đều mong muốn có một gia đình. Chị cả Meg luôn ao ước có một gia đình đầm ấm và cũng chính là người đầu tiên trong số bốn chị em được kết hôn. Kể cả người độc lập và cứng đầu như Jo rồi cuối cùng cũng có được một mái ấm hạnh phúc. Cuộc sống biến động khiến chúng ta nhiều khi quên đi rằng mình cần có hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ đáp lại khi chúng ta biết trân trọng, nâng niu và không ngừng tranh đấu để có được hạnh phúc cho riêng mình.



Little Women mang đến cái đẹp, cái nhìn đa dạng cho những điều gọi là "tình yêu"

Trên tất cả, hạnh phúc nằm ở chính mái nhà nơi chúng ta thuộc về. Không chỉ là bộ phim dành riêng cho phái nữ, Little Women còn phù hợp với nhiều lứa tuổi bởi tình yêu gia đình, tình hàng xóm láng giềng luôn tràn ngập, lấp lánh trong từng thước phim. Căn nhà nhỏ thiếu vắng người cha nhưng lúc nào cũng ríu rít tiếng các cô bé nô đùa, cùng quây quần bên mẹ để đọc những dòng thư từ nơi chiến trường của cha, cùng nhau cầu nguyện cho ông bình an. Dù gia đình không dư dả gì, bốn cô gái nhỏ dùng số tiền ít ỏi mình tiết kiệm được để cùng mẹ giúp đỡ những gia đình làng xóm có hoàn cảnh khó khăn, cho dù điều này vô tình khiến cô em Beth mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Dẫn dắt người xem trải qua những cung bậc cảm xúc vui buồn, cùng khóc cùng cười với các nhân vật, Little Women đã trao gửi những thông điệp rất đỗi nhân văn về hạnh phúc, xứng đáng là một bộ phim ấm áp dành cho mọi khán giả, mọi gia đình trong những ngày đầu năm đoàn viên.

Khán giả trên khắp thế giới đang được thưởng thức tác phẩm tâm lý – tình cảm đặc sắc này và dành cho bộ phim vô số lời khen. Tại Việt Nam, khán giả cũng sẽ được thưởng thức "Little Women" gần với thời điểm lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Phim khởi chiếu từ ngày 7.2.2020 với tên gọi "Những người phụ nữ bé nhỏ".