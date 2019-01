Bạn có biết: Nhờ Pokémon Go, "Hồi Ức Alhambra" mới "độc đáo con cáo" như thế?

Memories of The Alhambra (Hồi Ức Alhambra) hiện là một trong số ít tựa phim vẫn còn giữ được sức hút với khán giả và đang bước vào chặng cuối cùng. Có lẽ rất nhiều khán giả tò mò làm sao biên kịch Song Jae Jung lại nảy ra ý tưởng độc đáo về trò chơi thực tế ảo AR để sáng tạo ra một kịch bản mới lạ như Hồi Ức Alhambra. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, biên kịch đã tiết lộ rằng ý tưởng của Hồi Ức Alhambra chịu ảnh hưởng từ một trò chơi "huyền thoại": Pokémon GO! Nếu không nhờ trò chơi này, sẽ chẳng có Hồi Ức Alhambra mà thay vào đó là câu chuyện du hành thời gian - một mô típ đã trở nên cũ kĩ.

Biên kịch Song Jae Jung, người đứng sau những "cú ngoặt" khiến khán giả điêu đứng của Hồi Ức Alhambra.

Biên kịch Song Jae Jung chia sẻ rằng sau bộ phim W (W: Hai Thế Giới), cô vốn định viết một kịch bản lấy chủ đề du hành thời gian và xem nó như bộ phim thứ ba trong cùng loạt phim với Queen In Hyun's Man và Nine. Cô lên ý tưởng về một nhân vật đến từ tương lai tên Yoo Jin Woo, và theo dự tính sẽ có cảnh Jin Woo ở trong phòng khách sạn, mở cửa phòng cho một người lạ và bị hắn dùng súng bắn.

Tuy nhiên, biên kịch Song đã không thể theo đuổi ý tưởng ban đầu: "Tôi không cảm thấy có động lực, có lẽ là vì tôi đã viết quá nhiều kịch bản du hành thời gian. Trong thời gian tôi đang tìm ý tưởng, Pokémon Go nổi lên như một hiện tượng, thế nên tôi tò mò và đã thử chơi."



Hóa ra khán giả yêu mến Hồi Ức Alhambra cần gửi lời cảm ơn trò chơi đình đám này.

Biên kịch còn chia sẻ kĩ hơn rằng cô không nghĩ mình có thể làm một bộ phim xoay quanh video game bởi chuyện tái hiện một thế giới ảo theo công nghệ VR (Virtual Reality) như trong Avatar chẳng hạn, thực sự là bất khả. Vì thế cô quyết định chọn AR (Augmented Reality) làm chủ đề bởi AR là tạo cảm giác thật bằng cách thêm sự vật vào địa điểm hiện tại, còn VR thì có thể làm ảo cả không gian xung quanh, một thử thách khá khó nhằn với dòng phim truyền hình. Và kết quả biên kịch đã từ bỏ ý định làm phim du hành thời gian, nhưng vẫn giữ lại duy nhất nhân vật Yoo Jin Woo mà cô rất tâm đắc.

Việc giữ lại nhân vật Yoo Jin Woo tỏ ra là một quyết định đúng đắn vì anh đang là nam chính ngầu nhất màn ảnh nhỏ thời điểm hiện tại.

Trước Hồi Ức Alhambra, Song Jae Jung nổi tiếng với nhiều tựa phim như Queen In Hyun's Man, Nine, The Three Musketeers và đặc biệt là W - bộ phim có nội dung được đánh giá là tương đồng với Hồi Ức Alhambra vì cũng phát triển cốt truyện hai thế giới thực ảo giao nhau. Tuy nhiên, W dù được đánh giá là sở hữu nội dung đột phá, lại thất bại trong việc thu hút khán giả nên chỉ đạt rating tầm trung. Tuy nhiên, Hồi Ức Alhambra chừng như là một câu chuyện khác với phong độ rating ổn định và giành được nhiều thiện cảm từ khán giả trong và ngoài Hàn Quốc dù kịch bản vẫn còn đôi chỗ khó hiểu.



W là một cuộc thử nghiệm thị hiếu không thành công của biên kịch họ Song.

Phải nói rằng, khán giả chúng ta nên cảm thấy may mắn và cảm ơn trò chơi Pokémon Go "huyền thoại", nếu không hẳn chúng ta sẽ không được thưởng thức một tựa phim độc đáo như Hồi Ức Alhambra mà sẽ là một câu chuyện vượt thời gian pha lãng mạn nào đó, và nhất là không được chứng kiến Yoo Jin Woo (Hyun Bin) tung hoành trên màn ảnh nhỏ. Chỉ còn một tuần nữa thôi khán giả phải chính thức chia tay Hồi Ức Alhambra nhưng một số vướng mắc còn chưa được tháo gỡ. Hãy cùng đón xem hai tập cuối vào lúc 19:00 giờ Việt thứ bảy - chủ nhật tuần sau trên tvN để xem liệu bộ phim có cho khán giả một cái kết thỏa lòng.