Bận chạy tour không quảng bá, bộ đôi EXO vẫn giật cúp âm nhạc đầu tiên với số điểm gấp đôi đối thủ

Ngày 2/8, chương trình âm nhạc hàng tuần Music Bank đã phát sóng với sự tham gia của một số nhóm nhạc đang trong đợt quảng bá như ITZY, NCT Dream, PENTAGON, 1Team, Nature, CIX, KNK, VERIVERY, GWSN...

Trong trận chiến tranh cúp tuần này, 2 đối thủ dẫn đầu là EXO-SC với "What a Life" và Jang Hye Jin, Yun Min Soo với "Drunk On Love". Chung cuộc, bộ đôi rapper EXO-SC đã giành chiến thắng mặc dù không có sân khấu quảng bá nào vì tất bật chạy tour concert cùng EXO. Hai chàng trai đã đạt được số điểm khá cao, gấp đôi đối thủ. Đây cũng là chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động của bộ đôi.

EXO-SC vừa debut chính thức vào ngày 22/7 với mini album "What a Life" và 3 ca khúc, 3 MV chủ đề. Đây được xem là một trong những màn debut được đầu tư hàng đầu Kpop. Riêng "What a Life", đây là một ca khúc sở hữu giai điệu đầy sự tươi trẻ và đậm không khí mùa hè. Ca khúc nói về một cuộc sống tràn đầy vô tư, phóng khoáng và sự tận hưởng của những người trẻ. Bộ đôi đã khoe trọn chất giọng rap trầm đầy cá tính và hoàn toàn phù hợp với giai điệu của "What a Life".

MV "What a life" – EXO-SC