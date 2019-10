Bác sĩ gọi tên 6 sản phẩm chống lão hóa đáng sắm trên Amazon, tất thảy đều giúp bạn chiến thắng thời gian phũ phàng

Đứng trước cả rừng các sản phẩm skincare nói chung và chống lão hóa nói riêng, không ít chị em sẽ cảm thấy hoang mang hết sức về sản phẩm mà mình nên rút hầu bao sắm sửa. Nhưng mách bạn một bí quyết khá hay để giảm thiểu khả năng đặt niềm tin nhầm sản phẩm, đó là nghe theo lời gợi ý của các bác sĩ da liễu. Trao đổi với tạp chí Instyle, bác sĩ Arash Akhavan tại New York đã chỉ ra loạt sản phẩm chống lão hóa đáng mua nhất trên Amazon, chị em muốn da khỏe đẹp, trẻ lâu thì nhất định không thể bỏ qua.

1. Kem chống nắng: Isdin Eryfotona Zinc Oxide Mineral Sunscreen (Khoảng 1.276.000 VNĐ)

"Không có sản phẩm nào quan trọng hơn kem chống nắng, đặc biệt là loại chứa kẽm (zinc) với tỷ lệ 10% hoặc hơn. Kẽm là thành phần duy nhất có thể ngăn ngừa hoàn toàn tia UVA – yếu tố quan trọng để chống lão hóa và ung thư da", bác sĩ Akhavan cho hay. Nói về loại kem chống nắng yêu thích, bác sĩ chia sẻ: "Sản phẩm của Isdin là thứ tôi dùng hằng ngày, nó chứa những thành phần tuyệt vời để phòng ngừa ung thư da". Lọ kem với chỉ số chống nắng khủng (SPF 50) này cũng ghi điểm ở công thức thấm nhanh và không để lại lớp kem trắng bóc, loang lổ trên gương mặt.

2. Kem dưỡng ẩm: La Roche-Posay Redermic C Moisturizer (Khoảng 1.276.000 VNĐ)

Sản phẩm chứa vitamin C cũng là một trong những món skincare phải có, nếu bạn muốn thành công rực rỡ trong công cuộc chống lão hóa. "Vitamin C là chất chống oxy hóa tuyệt vời; và bạn nên chọn sản phẩm có chứa tỷ lệ trên 5% vitamin C", theo bác sĩ Akhavan. "Nhìn chung, vitamin C không gây kích ứng hay khô tróc đối với hầu hết người dùng; nhưng nó vẫn loại bỏ da chết một cách nhẹ nhàng. Điều này hoàn hảo để ngăn chặn những tổn thương do ánh nắng mặt trời, như hiện tượng tăng sắc tố da". Và giữa muôn vàn sản phẩm chứa vitamin C, lựa chọn của bác sĩ da liễu Akhavan chính là kem dưỡng ẩm của La Roche-Posay: "Tôi vẫn luôn gợi ý sản phẩm này khi có ai hỏi. Nó rất tuyệt và không quá đắt tiền".

3. Kem mắt: Cetaphil Hydrating Eye Gel-Cream (Khoảng 417.000 VNĐ)

Hãy dùng kem mắt sớm nhất có thể để khi tuổi tác ập đến, bạn vẫn tươi trẻ, rạng rỡ hết sức vì vùng da quanh mắt vốn là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa. Sản phẩm mà bác sĩ gợi ý đến bạn chính là kem mắt dịu nhẹ, lành tính của Cetaphil: "Chính tôi cũng dùng lọ kem mắt này. Nó chứa HA và có chất gel rất tuyệt, không hề dính nhớp mà vẫn cấp ẩm hoàn hảo".

4. Kem dưỡng ẩm: CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion (Khoảng 350.000 VNĐ)

Bác sĩ Akhavan khẳng định luôn: "Tôi yêu CeraVe PM. Nó là lọ kem dưỡng ẩm chứa ceramide tuyệt đỉnh. Sản phẩm hiệu quả với tất thảy mọi làn da, da khô, da nhạy cảm hay thậm chí làn da bóng dầu cũng cảm thấy rất ổn với sản phẩm này. Lọ kem dưỡng cũng chứa niacinamide – một dạng vitamin B chống kích ứng mà tôi rất yêu thích".

5. Kem mắt: EltaMD Renew Eye Gel (Khoảng 1.250.000 VNĐ)

Chống lão hóa, làm đầy các nếp nhăn tốt nhưng trước mắt, lọ EltaMD Renew Eye Gel còn giúp bạn xử đẹp nỗi muộn phiền dai dẳng của rất nhiều chị em, đó là quầng thâm. Lọ kem mắt đa tác dụng này cũng chiếm được cảm tình của bác sĩ Akhavan: "EltaMD là một hãng skincare rất tuyệt. Và tôi thì thích mê lọ gel mắt của họ".

6. Kem chống nắng: La Roche-Posay Anthelios Ultra-Light Mineral Sunscreen (Khoảng 475.000 VNĐ)

Ngoài khả năng chống lão hóa ưu việt, lọ kem chống nắng này còn ghi điểm đối với bác sĩ da liễu ở kết cấu mỏng nhẹ, không gây cảm giác nặng nề, bức bí cho làn da. Tuy nhiên, để phát huy tối ưu hiệu quả của lọ kem chống nắng lỏng nhẹ này, bạn đừng quên lắc kỹ trước khi dùng nhé!

Nguồn: Instyle