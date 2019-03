Asia's Got Talent: Đây là tiết mục được đánh giá tốt nhất trong số các đại diện Việt Nam!

"Asia's Got Talent" đã trở lại với mùa thi thứ 3 cùng dàn giám khảo quen thuộc: David Foster, Aggun và Jay Park. Sau vòng sơ tuyển, có 3 đại diện của Việt Nam đã lọt vào Bán kết của cuộc thi. Hanoi XGirls là nhóm nhảy tiếp theo biểu diễn trong đêm Bán kết 3.

Asia's Got Talent: Hanoi XGirls biểu diễn trong đêm Bán kết 3

Không còn diện những trang phục màu sắc sặc sỡ như vòng trước, các thí sinh Việt Nam đã đồng loạt hóa thân thành miêu nữ để thể hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát trên nền nhạc "Toxic" (Britney Spears) & "Work" (Iggy Azalea). Cuối màn là sự lột xác đầy ấn tượng của trưởng nhóm được giám khảo David ưu ái gọi là Miss Pink.

Bộ ba giám khảo hoàn toàn ấn tượng thêm một lần nữa với tiết mục của Hanoi XGirls. Nữ giám khảo duy nhất Anggun bày tỏ niềm phấn khích: "Lạy chúa tôi, các bạn biết không tôi cực kỳ thích màn biểu diễn này vì nó thật quyến rũ, tràn đầy năng lượng, thoải mái và vô cùng ngổ ngáo. Các bạn hoàn toàn điều khiển được mọi thứ. Tuy nhiên, điều mà tôi yêu thích nhất chính là thông điệp mà các bạn mang tới: Bạn nên tự hào về bản thân cho dù bạn là ai đi chăng nữa. Vì vậy, cứ tiếp tục bước đi nhé, thật sự tuyệt vời đấy. Tôi thực sự thích điều bất ngờ ở cuối tiết mục".

Biểu cảm đáng yêu của Anggun

Giám khảo David nhận xét: "Tiết mục này khiến tôi cảm nhận đây là một phần thi tốt nhất của thí sinh Việt Nam. Tối nay, các bạn có thể đã khiến quê hương mình vô cùng tự hào đấy!". Khi được hỏi có yêu mèo con hay không, Jay Park đáp lại: "Ai mà không yêu mèo con cơ chứ? Các bạn thực sự đã làm tốt lắm!".

Ngay từ bây giờ, khán giả yêu thích Hanoi XGirls đã có thể bình chọn để nhóm có quyền bước tiếp vào vòng Chung kết "Asia's Got Talent 2019". Có 2 cách bình chọn, cách thứ 1, truy cập vào Google, tìm kiếm từ khóa "Asia's Got Talent vote", một danh sách các thí sinh sẽ được hiển thị và bạn chỉ có việc lựa chọn cho đại diện Việt Nam. Cách thứ 2, bạn tìm kiếm fanpage của Asia's Got Talent trên Facebook, bấm vào Send Message/Gửi tin nhắn để bình chọn. Bình chọn sẽ kết thúc vào 12h khuya Chủ nhật tuần này (theo giờ Singapore), tức 11h đêm Chủ nhật (31/3) theo giờ Việt Nam.