Apple spam khách hàng bằng email giục nâng cấp lên iPhone XR

Trong thư điện tử gửi đến một người dùng iPhone 6 Plus được trang MacRumors đăng tải lại, Apple quảng bá về chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone XR với mức chiết khấu lên đến 200 USD. Tuy nhiên, chương trình hiện mới chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ.

Trong email, Táo khuyết cũng không ngần ngại đính kèm một bảng so sánh các tính năng ưu việt của iPhone XR so với các mẫu iPhone đời cũ, trong đó bao gồm tốc độ của iPhone XR nhanh gấp ba lần so với iPhone 6 Plus.

Apple dường như đã bắt đầu gửi các email có nội dung tương tự tới người dùng từ cuối năm ngoái, song hôm nay, chủ đề này được bàn tán xôn xao hơn trên các diễn đàn như Reddit và Twitter. Có vẻ như Apple đã bắt đầu chiến dịch gửi email thứ hai, nhắm đến nhiều người dùng hơn vào ngày hôm qua.

Mới đây, Apple đã hạ dự báo doanh thu thấp hơn tới 9 tỷ USD trong quý I của năm tài khoá 2019 so với các tuyên bố trước đó. Hãng này cho rằng lý do chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm này là do nhu cầu nâng cấp iPhone của người tiêu dùng thấp hơn so với kỳ vọng, chủ yếu là tại thị trường Trung Quốc.

Apple tin rằng việc đơn giản hoá quy trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới là một trong những cách giúp công ty có thể phục hồi lại đà tăng trưởng.