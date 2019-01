ABCDEFG không đơn thuần là chữ cái, nó còn có ý nghĩa rất thú vị đằng sau mà ít người biết được

Tên gọi của các chữ cái trong tiếng Anh chủ yếu là kế thừa trực tiếp từ tên gọi trong tiếng Latinh (và tiếng Etrusca) thông qua trung gian là tiếng Pháp.Tiếng Anh đã phát triển trong quãng thời gian hơn 1.400 năm. Đây là ngôn ngữ thứ hai được học nhiều nhất và là ngôn ngữ chính thức của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng dường như hành trình khám phá sự thú vị của nó chưa bao giờ có hồi kết. Ngữ pháp phong phú, từ vựng dồi dào... và thậm chí ngay cả những chữ cái A B C cũng được người ta gán ghép cho những ý nghĩa cực kỳ hay ho.

Bạn đã bao giờ nghe: ABCDEFG là viết tắt của “A Boy Can Do Everything For Girls” (Con trai có thể làm tất cả mọi thứ vì con gái).

Hay: GFEDCBA là viết tắt của “Girl Forgets Everything Done, Catchs (new) Boys Again (Con gái quên hết mọi việc đã được làm và tán tỉnh bạn trai mới).

HIJK: He is just kidding (Anh ấy chỉ đang đùa thôi).



LMNOP: Love must need our patience (Tình yêu cần sự kiên trì).

Chữ cái thường dùng nhất trong tiếng Anh là chữ E. Chữ cái ít dùng nhất là chữ Z.

Tên gọi của các chữ cái trong tiếng Anh chủ yếu là kế thừa trực tiếp từ tên gọi trong tiếng Latinh (và tiếng Etrusca) thông qua trung gian là tiếng Pháp.