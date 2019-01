9 thỏi son dễ gây sốt xình xịch trong năm nay mà hội mê son nên thuộc mặt quen tên ngay từ bây giờ

1. YSL Rouge Volupte Shine Oil-in-Stick Limited Edition Collectors (880.000 VNĐ)

Chất son: son bóng

Có gì hay: phiên bản giới hạn với thiết kế ngọt ngào mà sang chảnh. Thành phần bao gồm 6 loại dầu dưỡng (chiếm 60%) tan chảy trên môi, mang đến làn môi bóng mướt, mềm mại trong suốt thời gian đánh với độ lên màu khá. Sau 4 tuần, môi sẽ mềm mượt hơn trông thấy.

2. Pat McGrath BlitzTrance Lipstick (880.000 VNĐ)



Chất son: son bóng có nhũ

Có gì hay: thiết kế vỏ nhũ siêu long lanh; công thức son nhũ siêu mịn, siêu bóng cho độ phản chiếu cao, bắt sáng lung linh. Chất son trong lên màu chuẩn chỉ sau một lần quệt, bền màu trong nhiều giờ và giữ cho môi mềm mượt trong suốt thời gian đánh.

3. Huda Beauty Power Bullet Metallic Lipstick (480.000 VNĐ)



Chất son: son satin có nhũ

Có gì hay: chất son satin bóng mượt, mềm mại với độ lên màu rực rỡ và lâu trôi.

4. NYX Lip Lingerie Shimmer (180.000 VNĐ)



Chất son: son bóng có nhũ mịn

Có gì hay: son bóng có nhũ mịn tạo vẻ căng mọng, sexy cho làn môi với 9 tông màu nude dành cho mọi tông da.

5. Givenchy Rouge Interdit Satin Lipstick (780.000 VNĐ)



Chất son: satin

Có gì hay: thiết kế độc đáo với dây ruy băng sang chảnh đi kèm với chất son mịn mượt như bơ, lên màu rực rỡ, tạo hiệu ứng môi căng đầy, dưỡng và chống lão hóa cho môi.

6. Lancôme Starlight Sparkle L'Absolu Rouge Lipstick (740.000 VNĐ)



Chất son: satin

Có gì hay: phiên bản giới hạn với vỏ son phủ nhũ long lanh. Thành phần son có chứa chất dưỡng ẩm Pro-Xylane và thành phần vitamin E duy trì sự mềm mại cho môi suốt 8 giờ đồng hồ. Son lên màu chuẩn, tạo vẻ căng mọng, đầy đặn cho làn môi.

7. Bite Beauty Crystal Crème Shimmer Lip Crayon (550.000 VNĐ)

Chất son: son satin có nhũ

Có gì hay: son "sạch" với thành phần thiên nhiên lành tính, chất son satin thiên lì lên màu chuẩn, mịn mượt như nhung và lâu trôi, không gây cảm giác trơn trượt nhưng vẫn giữ cho môi mềm mại trong nhiều tiếng.

8. Maybelline New York Color Sensational Made For All Lipstick (170.000 VNĐ)

Chất son: satin và lì

Có gì hay: toàn bộ 7 màu son được chọn lọc kỹ lưỡng và thử nghiệm trên 50 tông da khác nhau nên đảm bảo phù hợp với tất cả mọi người. Thành phần son có chứa mật hoa cho chất son mịn mượt, mềm môi.

9. L'Oréal Paris Rouge Signature Lasting Matte Liquid Lipstick (230.000 VNĐ)



Chất son: son kem lì



Có gì hay: công thức "dầu trong nước" độc đáo mang đến chất son mỏng nhẹ như không, duy trì cảm giác thoải mái trong suốt thời gian đánh. Chất son lì mềm mại như nhung đi kèm với dài màu tươi tắn, tôn da.

