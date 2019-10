8 chi tiết ẩn giấu ở JOKER: Hàng loạt nhân vật nổi tiếng "bon chen" làm cameo

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung Joker)

Joker - bộ phim điện ảnh mới nhất của DC đã được công chiếu sớm tại nhiều cụm rạp trên toàn thế giới. Không hổ danh tác phẩm đoạt giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76, Joker nhận vô số lời khen từ các nhà phê bình và khán giả. Tuy nhiên, các bạn đã hiểu hết những "trứng phục sinh" cài cắm bên trong bộ phim chưa?

1. Kết nối với Vũ trụ "The Dark Knight" của Christopher Nolan?

Mặc dù là một bộ phim đứng độc lập, riêng rẽ so với Vũ trụ Điện ảnh DC nhưng khung cảnh thành phố Gotham, đặc biệt là hình ảnh đoàn tàu mà nhân vật Arthur Fleck ngồi đi làm hàng ngày giống như một cảnh trong Batman Begins (Người Dơi 1: Khởi Nguồn Người Dơi) của Christopher Nolan.

Sự xuất hiện của Thomas Wayne cùng vợ và con trai (Bruce Wayne) cũng là một điểm nhấn quan trọng kết nối sang bộ ba The Dark Knight (Kỵ Sĩ Bóng Đêm) lừng danh một thời ở thập niên 2000 của đạo diễn Christopher Nolan. Khán giả hoàn toàn có quyền tin vào một tương lai gần "không tưởng" khi Todd Phillips và Christopher Nolan kết hợp cho ra đời "vũ trụ điện ảnh" mới của DC.

2. Bộ phim tôn vinh các "ông tổ làng hề"

Không chỉ Joker và những chiếc mặt nạ hề xuất hiện, Joker còn là tác phẩm tưởng nhớ các biểu tượng văn hóa từng gây cười qua biết bao thế hệ. Show truyền hình mà nhân vật Murray Franklin dẫn dắt mà Arthur Fleck xem say mê được lấy cảm hứng từ phim kinh điển The King of Comedy (Vua Hài) vào năm 1982 của đạo diễn Martin Scorsese, do Robert de Niro đóng chính.

Màn trình diễn của Joker tại show này cũng được lấy từ chính một tập năm xưa. Ngoài ra, "Vua hề" Charlie Chaplin cũng được tôn vinh bằng nguyên một trường đoạn diễn xuất từ bộ phim đen trắng Modern Times (Thời Đại Tân Kỳ). Động tác vũ đạo nhảy múa của Joker trong bộ vest lịch lãm cũng có phong thái như Charlie Chaplin.

3. Joker và Batman là hai anh em cùng cha khác mẹ?

Bruce Wayne chắc chắn xuất hiện trong Joker. Tuy nhiên, một bí mật dần được hé lộ trong phim là quan hệ giữa Thomas Wayne và bà Penny – mẹ của Arthur Fleck. Chi tiết này cho thấy Joker và Batman có thể là hai anh em ruột, một người bị coi là "con rơi", một người thì ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra và dẫn đến bi kịch "huynh đệ tương tàn".

4. Joker là "hậu duệ" của Taxi Driver

Hình tượng Joker trong phim còn gợi nhớ đến nhân vật Travis Bickle trong bộ phim Taxi Driver (Quái Xế) của đạo diễn Martin Scorsese do chính Robert De Niro thủ vai. Các cảnh quay Joker nhìn đường phố từ trong xe ôtô cho tới các mối quan hệ tình cảm đều cho thấy rất có thể "cha rơi" của Joker chính là… Travis Bickle, trong một "vũ trụ" khác đã trở thành người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng có tên Murray Franklin (Robert De Niro).

5. Nếu có phần 2, Catwoman chắc chắn xuất hiện

Như các fan của DC đã thuộc lòng, Joker và Catwoman là hai đối thủ nguy hiểm nhất của Batman. Trong Joker, đạo diễn Todd Phillips cũng đã vô tình hoặc cố tình cài cắm một chi tiết mở ra tập tiếp theo. Thành phố Gotham trong phim bắt đầu xuất hiện những con chuột khổng lồ do biến đổi gen. Trong một trò đùa, người dẫn chương trình Murray Franklin nói kiểu như: "Để tiêu diệt lũ siêu chuột thì chúng ta phải tạo ra siêu mèo", ám chỉ Catwoman không sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện ở Gotham.

6. Người đi xuyên các Vũ trụ điện ảnh của Batman

Brett Cullen – người thủ vai Thomas Wayne – trong Joker từng đóng vai Thượng nghị sĩ Mỹ bị Catwoman (Anne Hathaway) bắt cóc trong The Dark Knight Rises (Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy) của đạo diễn Christopher Nolan vào năm 2012.

7. Điểm hẹn tình yêu của Joker và Harley Quinn

Trong Joker, Arthur Fleck đi tới nhà thương điên Arkham để tìm hiểu về thân thế của mình. Đây chính là nơi mà sau này Joker bị giam giữ tại đây và sẽ gặp gỡ nữ bác sĩ tâm lý tội phạm Harleen Quinzel (tên thật của Harley Quinn).

8. Joker dự đoán tượng vàng Oscar cho Joaquin Phoenix

Trong lịch sử, các tài tử từng hóa thân thành Joker trên màn ảnh rộng (trừ hoạt hình) là Jack Nicholson, Heath Ledger và Jared Leto đều là chủ nhân của ít nhất một tượng vàng Oscar diễn xuất. Joaquin Phoenix cũng đã ba lần được đề cử Oscar và lần này với vai Joker, giới chuyên môn tin rằng anh có cơ hội chiến thắng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp vào đầu năm tới. Để vào vai Joker, Joaquin Phoenix đã giảm tới 23 kg và ăn chưa đến một trái táo mỗi ngày.

Joker chính thức được phát hành tại các rạp vào ngày 4 tháng 10.