7 idolgroup Kpop đạt No.1 đầu tiên trong năm 2017: Kẻ nhanh mất 9 ngày, người chậm đợi... 6 năm

Nhận được chiếc cúp tuần trên các sân khấu âm nhạc là mục tiêu chung của mỗi người nghệ sĩ. No.1 quý giá là phương thức để các idol khẳng định giá trị, tên tuổi, độ lớn của fandom, sức hút với công chúng, đồng thời thu về cho mình những bản hợp đồng béo bở.



Làng nhạc Hàn có đến hàng trăm idolgroup lẫn ca sĩ solo đang cùng hoạt động, bài hát mới thì được tung ra liên tục mỗi ngày. Miếng bánh chỉ có 1, trong khi "đàn kiến" lại quá đông. Chưa kể đến chuyện, nếu xui xẻo comeback sai thời điểm, đụng mặt những "tai to mặt lớn" của showbiz, thì việc giật cúp lại càng trở nên khó khăn.

Kpop vốn nổi tiếng là 1 đấu trường khắc nghiệt, và miếng bánh chắc chắn không thể chia đều để cả làng cùng vui. Người may mắn thì nhận cúp ngay sau khi vừa debut, còn nếu không, có lẽ phải đợi 1 – 2 năm, thậm chí là lâu hơn nữa.

Không cần dẫn chứng đâu xa, chỉ xét riêng danh sách 7 idolgroup giành được No.1 đầu tiên trong năm 2017 này, thì đã có đến 6/7 nhóm là các bậc đàn anh, đàn chị, thậm chí lên đến chức lão làng với bề dày kinh nghiệm đến tận 6 năm.

NU’EST W

Debut từ đầu năm 2012 nhưng phải đến gần cuối năm 2017, sau khi hồi sinh rực rỡ nhờ Produce 101 và comeback với "Where You At", NU’EST W mới ngậm ngùi nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, dù rằng niềm vui đó không trọn vẹn khi thiếu mất 1 người anh em. Như vậy, 4 chàng trai nhà Pledis đã chính thức phá vỡ kỉ lục của BTOB để nhận về danh hiệu "boygroup mất nhiều thời gian nhất để giành được No.1’’ của Kpop.

"Where You At" MV - NU'EST W

Wanna One

Trái ngược hoàn toàn với đàn anh, Wanna One tuy chỉ mới chính thức lên sàn từ tháng 8/2017 nhưng đã nhanh chóng càn quét và thâu tóm toàn bộ làng nhạc Hàn. "Con cưng quốc dân" cũng chỉ mất 9 ngày để có được chiến thắng đầu tiên với "Energetic", là boygroup giành được No.1 nhanh thứ 2 trong lịch sử Kpop, chỉ xếp sau Winner.

"Energetic" MV - Wanna One

Laboum

Ra mắt vào tháng 8/2014, Laboum hiện tại đã không còn được xếp vào hàng tân binh của Kpop. Tuy vậy, các cô gái vẫn còn là những gương mặt không mấy phổ biến với phần đông Kpop fan. Ngay cả khi Laboum nghẹn ngào hạnh phúc trên sân khấu vì nhận được No.1 đầu tiên vào tháng 4 năm nay nhờ "Hwi Hwi", girlgroup đàn em của Brown Eyed Girls vẫn phải nhận nhiều chì chiết, cay đắng từ cư dân mạng vì lỡ… qua mặt "em gái quốc dân" IU đang quảng bá cùng thời điểm.

"Hwi Hwi" MV - LABOUM

NCT Dream

Trở lại vào đầu năm 2017 với ca khúc chủ đề "My First And Last", boygroup trẻ thơ của SM đã giành được No.1 đầu tiên trong sự nghiệp trên sân khấu của chương trình âm nhạc hàng tuần The Show. Như vậy, NCT Dream cũng là nhóm nhỏ đầu tiên của NCT đem về nhà thành công 1 chiếc cúp tuần.

"My First and Last" MV - NCT Dream

NCT 127

Vài tháng sau thành công của NCT Dream, NCT 127 – nhóm nhỏ thứ 2 của NCT và cũng là nhóm nhỏ nổi tiếng nhất tính đến thời điểm hiện tại, chính thức có được No.1 quý giá đầu tiên với "Cherry Bomb" trên sân khấu M! Countdown.

"Cherry Bomb" MV - NCT 127

Lovelyz

"Em gái Infinite", "phiên bản trẻ hóa của SNSD", "đối thủ của Red Velvet" là điều khiến cho Lovelyz nhận được nhiều sự chú ý thời kì đầu. Tuy nhiên, thay vì càng ngày càng bật lên mạnh mẽ thì Lovelyz lại chìm nghỉm rồi mất hút, thua cay đắng trong trận chiến với girlgroup Nhung Đỏ nhà SM. Sau gần 3 năm debut, Lovelyz mới có được No.1 đầu tiên trên The Show khi trở lại vào giữa năm nay với "Now, We".

"Now, We" MV - Lovelyz

Monsta X

Monsta X không phải cái tên quá flop trong làng nhạc Hàn, nhưng chẳng ai hiểu vì sao boygroup này mãi mà không nên duyên được với chiếc cúp No.1. Đáng mừng thay, trong lần comeback gần nhất với "Dramarama", cuối cùng Monsta X cũng có chiến thắng đầu tiên trên sân khấu The Show, sau tận 2 năm rưỡi debut. Để ăn mừng chiến thắng của các chàng trai, hashtag #MonstaX1stWin thậm chí còn leo lên No.1 top trend thế giới của Twitter, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của boygroup nhà Starship.