5 phim Thái đổ bộ tháng 8: Rạo rực với các trai đam mỹ, người đẹp chuyển giới "Chiếc Lá Bay" Baifern sẽ chiếm spotlight?

Màn ảnh Thái Lan thời gian gần đây nóng hơn bao giờ hết bởi sự "lộng hành" của siêu phẩm Chiếc Lá Bay. Sang tháng 8, Chiếc Lá Bay sẽ tiếp tục lên sóng những tập cuối, ngoài ra một bộ phim đã "đắp chiếu" khá lâu của Baifern cũng rục rịch chuẩn bị ra mắt khán giả đối đầu với 2 phim boylove vô cùng hấp dẫn. Muốn biết đó là những bộ phim nào, nghía qua danh sách những phim Thái sẽ lên sóng trong tháng 8 này nhé!

Diễn viên: Baifern Pimchanok, March Chutavuth, Dan Worrawech,... Thể loại: Phim tình cảm, hài hước, lãng mạn Ngày dự kiến lên sóng: 26/8/2019 Lịch phát sóng: Chưa ấn định Kênh phát sóng: GMM TV

Là bộ phim tiếp theo của Baifern sẽ lên sóng trong năm nay, thực chất dự án Công Chúa Cát đã hoàn thiện từ cuối năm 2018 nhưng suốt hơn nửa năm qua, GMM vẫn chẳng chịu tiết lộ thêm bất kì thông tin nào về bộ phim thú vị này. Thời điểm hiện tại GMM chưa chính thức thông báo về lịch chiếu phim, chỉ biết trên một số chuyên trang về phim ảnh của Thái Lan có cho biết, Công Chúa Cát sẽ lên sóng vào 26/8 này.



Công Chúa Cát đánh dấu màn tái hợp của cặp chị em Baifern Pimchanok và March chutavuth

Với tạo hình này thì còn đâu cô Ni kiêu kì của Chiếc Lá Bay nữa?

Phim kể về Kodnipa (Baifern) - cô nữ sinh nhà nghèo luôn sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền chi trả cho cuộc sống, thậm chí là làm osin cho tên bạn thân trời đánh Jirapat (March Chutavuth). Biến cố ập đến khi Jirapat bỗng dưng có con rơi - "sản phẩm" của một lần vui chơi ngoài ý muốn. Để gia đình được yên ổn, Ji buộc phải tìm mẹ cho con mình và dĩ nhiên Kod là người "lãnh đạn". Vì muốn có tiền Kod đành lòng chấp nhận giúp bạn thân "đổ vỏ". Oan trái thay khi lúc này cô và anh trai của Ji lại bỗng dưng phải lòng nhau. Chuyện tình tay ba siêu éo le chính thức bắt đầu.

Chuyện tình tay ba vô cùng éo le này rồi sẽ đi về đâu

Trailer phim Công Chúa Cát

2. The Effect - Thế Giới Online Tàn Ác

Diễn viên: James Prapatthor, Oat Chakrit, Yacht Surat,... Thể loại: Tâm lý, tình cảm Ngày lên sóng: 8/2019 Lịch phát sóng: Chưa ấn định Kênh phát sóng: LINE TV

Những tín đồ của dòng phim đam mỹ Thái chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bộ phim The Effect - Thế Giới Online Tàn Ác vào tháng 8 này. Phim mở đầu khi Chin - cậu nam sinh rụt rè, nhút nhát trót phải lòng và coi Keng như thần tượng của mình. Tưởng đâu chỉ có thể đứng nhìn thần tượng từ xa, nào ngờ Chin lại có cơ hội trở nên thân thiết với Keng nhờ một lần vụng về va trúng thần tượng.

Dàn diễn viên trong The Effect

Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như khoảnh khắc Chin ngủ gật và vô tình dựa đầu vào vai Keng không bị chụp lại rồi tung lên mạng. Vốn là một nam thần có tiếng trong trường, việc Keng thân thiết với Chin đã khiến Chin gặp không ít những rắc rối, kết quả Chin quyết định tránh mặt crush để được yên ổn. Cậu chẳng thể ngờ Keng đã chủ động tìm đến và... chiếm đoạt mình.

Khoảnh khắc vô tình lại gây ra bao sóng gió

Mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng... tình dục?

Trailer phim The Effect - Thế Giới Online Tàn Ác

Diễn viên: Mild Lapassalan, Tay Tawan, Joss Way-ar Sangern,... Thể loại: Hành động, gay cấn, tình cảm Ngày lên sóng: 9/8/2019 Lịch phát sóng: Thứ Năm hàng tuần Kênh phát sóng: One31

Là một trong số những dự án được trông đợi nhất của đài One31 trong năm 2019, ngày 9/8 tới đây, 3 Will Be Free sẽ lên sóng tập đầu tiên. Phim xoay quanh hành trình trốn chạy của một nhóm ba người trẻ, một nữ, hai nam, vô tình quen biết và cũng vô tình giết chết một đàn em của ông trùm khét tiếng. Từ những kẻ xa lạ, họ buộc phải bấu víu vào nhau trong hành trình sống còn. Từ đây giữa họ cũng nảy sinh những tình cảm đặc biệt, trái ngang hơn khi cả chàng Shin lẫn nàng Mew đều phải lòng chàng trai còn lại trong nhóm. Chuyện tình tay ba này rồi sẽ đi về đâu? 3 Will Be Free là phim đam mỹ trá hình hay ngôn tình chính hiệu? Câu trả lời đành đợi đến ngày 9/8 trên kênh One31.



Trailer phim 3 Will Be Free

4. Lời Thề Nguyền (Sataya Tis Tarn)

Diễn viên: Son Yuke, Diana Flipo, Lita Kaliya,... Thể loại: Lịch sử, huyền huyễn, lãng mạn Ngày lên sóng: 1/8/2019 Lịch phát sóng: 20h20 thứ Tư, thứ Năm Kênh phát sóng: CH3



Được chuyển thể từ tiểu thuyết thuộc thể loại lịch sử, lãng mạn, Lời Thề Nguyền là một trong số những dự án cổ trang được mong chờ nhất của đài CH3 vào năm 2019. Sau một thời gian dài khiến khán giả đứng ngồi không yên, cuối cùng phim cũng ấn định ngày lên sóng vào 1/8 tới đây.



Son Yuke và Diana Fliop trong Lời Thề Nguyền

Lời Thề Nguyền xoay quanh cuộc đời của Pakin (Son Yuke) - một công tử nhà giàu có thể nhớ lại quá khứ của mình từ năm 3 tuổi. Mẹ Pakin không muốn anh phải nhớ và ám ảnh với chuyện của tiền kiếp nên quyết định để anh sang Mỹ sinh sống một thời gian. Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn ngờ đâu Pakin lại gặp Rosawan (Diana Flipo) - cô gái có gương mặt giống với người mà anh thường mơ thấy. Tò mò về tiền kiếp của mình, Pakin đã quyết định tiếp cận và tìm hiểu Rosawan.



5. Đến Giờ Giết Người (Rerk Sanghan)

Diễn viên: Patiparn Pataweekarn, Sean Jindachot, Camilla Kittivat,... Thể loại: Hành động, trinh thám, tình cảm Ngày lên sóng: 8/2019 Lịch phát sóng: Thứ Hai, thứ Ba Kênh phát sóng: One31

Nếu đang ngán ngẩm vì những bộ phim tình cảm, lãng mạn thì Đến Giờ Giết Người sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Phim xoay quanh Krating - một nhà tiên tri điển trai, người có thể đoán trước được tương lai. Một ngày nọ, Krating đã gặp Run - cô gái ngọt ngào và luôn thấu hiểu mọi suy nghĩ của anh. Tình cảm của đôi trẻ đang có những tiến triển tốt đẹp thì Krating lại phát hiện ra Run đã được chọn để bị ám sát vào một ngày chết chóc. Krating buộc phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người phụ nữ anh yêu.



Nhà tiên tri Krating và nàng Run xinh đẹp của Đến Giờ Giết Người

5 bộ phim với 5 màu sắc khác nhau đã đủ để tháng 8 của các mọt phim Thái trở nên sôi động chưa nào? Nhớ lịch phát sóng của mỗi bộ phim và lót dép hóng ngay kẻo trễ nhé!