5 lần Vũ trụ phim VTV làm khán giả nổi da gà: Linh "đầu bò" giật tóc Nhã tiểu tam ở Về Nhà Đi Con vẫn chưa nặng đô nhất

Trong những năm trở lại đây, phim Việt trên VTV ngày càng có sức lôi cuốn không chỉ vì kịch bản chất lượng, dàn diễn viên ấn tượng, mà còn vì có những cảnh quay đắt giá. Những cảnh quay của "Vũ trụ phim VTV" mang lại nhiều cảm xúc, vui có, buồn có mà sợ hãi cũng có.



1. Linh giật tóc, mắng thẳng vào mặt tiểu tam Nhã trong Về Nhà Đi Con

Bài chửi như "hát" của Linh (Khánh Linh), bạn thân của Thư (Bảo Thanh) dành cho Nhã (Quỳnh Nga) khiến khán giả phải trầm trồ vì quá "gắt". Cô thay mặt bạn cảnh cáo kẻ cướp chồng người, tới mức Nhã tối tăm mặt mũi chỉ nói được đúng một câu phản kháng.

Nhã chỉ phản bác lại một câu rồi câm nín

Màn túm tóc làm nên thương hiệu của Linh

2. My Sói tìm Đào đánh ghen và bị Kiên dìm xuống hồ trong Quỳnh Búp Bê

Đào (Quỳnh Kool) và Kiên (Mạnh Quân) đang đi hẹn hò ở công viên thì bị My Sói (Thu Quỳnh) bắt gặp. My sói hùng hổ tặng cho Đào 4 cái tát, tưởng Kiên sẽ sợ và xin lỗi cô. Nhưng không ngờ Kiên đã bật lại My Sói, tát cô rồi còn ấn đầu xuống nước, thách cô đụng đến Đào. Ai bảo anh Kiên hiền lành và luôn nghe theo My Sói nào!

Đào và Kiên bị My Sói bắt gặp

Nhìn mặt thì giống chị Huệ trong Về Nhà Đi Con đấy, nhưng mà cảnh này thì chắc không phải rồi

Kiên cảnh cáo My Sói

Vừa xem vừa ôm tim vì sợ

3. Vân bị chồng tát đến hộc máu trong Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng dù đã lên sóng khá lâu, nhưng ấn tượng về bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất "vịnh Bắc Bộ" và anh chồng gia trưởng vẫn không phai nhạt. Trong đó có nhiều cảnh quay khi xem lại thì người xem vẫn phải há hốc mồm vì kịch bản, góc quay, nội dung truyền tải quá xuất sắc.

Em bị tai nạn, Vân (Bảo Thanh) hỏi xin bà Phương (NSND Lan Hương) số tiền mà cô từng đưa mẹ chồng giữ hộ để trả viện phí cho em. Lời qua tiếng lại, bà Phương và nàng dâu Minh Vân đã xảy ra xô xát, cô vô tình đẩy bà Phương ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Thanh (Anh Dũng) lại nghĩ rằng vợ mình đánh mẹ và thẳng tay tát Vân.

Vân bị Thanh tát khiến cô ngã xuống đất

Cảnh quay ấn tượng đã diễn tả đúng tính cách của một ông chồng vũ phu

4. Ông trùm Phan Quân dạy con trong Người Phán Xử

Người Phán Xử xoay quanh câu chuyện về gia đình ông trùm xã hội đen do Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) đứng đầu khiến người xem đứng ngồi không yên vì những tình tiết li kì và hồi hộp. Với vị thế là người có quyền lực bậc nhất trong thế giới ngầm, Phan Quân là người xét xử công minh những tranh chấp mâu thuẫn, tránh gây xung đột giữa các thế lực với nhau.

Bộ phim không chỉ hấp dẫn về mặt hình ảnh hay lối diễn xuất chân thật của các diễn viên, Người Phán Xử còn ghi điểm với người xem bởi những câu thoại cực chất và để đời, trong đó có câu nói "Gia đình là cái tồn tại duy nhất, còn những cái khác, có hay không có, không quan trọng" khi căn dặn con. Câu nói đã được dân mạng chế ra rất nhiều phiên bản khác nhau.

5. Cảnh trang điểm của gã sát nhân Fedora trong Mê Cung

Bộ phim cảnh sát hình sự Mê Cung mang đến cho khán giả những giây phút đầy kịch tính. Phim là cảnh cuộc chiến tâm lý căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát và những gã sát nhân nguy hiểm, trong đó có Fedora (Doãn Quốc Đam).

Fedora có tính cách biến thái, cổ quái. Cảnh gã vừa dặm phấn vừa nhìn xung quanh, nụ cười nham hiểm với ánh mắt sắc lẹm đã khiến người xem rùng mình.

Với chất lượng ngày càng được nâng cao, các bộ phim Việt đang dần trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của khán giả.