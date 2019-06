360 độ soi, check nhanh nhãn hiệu đồng hồ được Bảo Thanh - "Về nhà đi con" đeo trên phim

"Về nhà đi con" - bộ phim truyền hình quốc dân đang gây chú ý. Lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả xem truyền hình bởi những chi tiết sâu sắc chạm đến mọi ngóc ngách của gia đình Việt Nam. Sự thành công ấy càng góp phần làm nên sức nóng của diễn viên Bảo Thanh trong thời gian qua.



Trong phim, Bảo Thanh vào vai Anh Thư là một cô gái có phong cách khá sành điệu. Từ quần áo đến phụ kiện thời trang đều được nàng đầu tư khá tỉ mỉ. Mỗi bộ trang phục, phụ kiện không thể nào thiếu trên tay chính là đồng hồ Julius Hàn Quốc.

Đây không phải lần đầu Julius xuất hiện cùng Bảo Thanh khi lên sóng truyền hình, mà trước đó, ở phim "Ngày ấy mình đã yêu" Julius đã góp mặt làm nên một nàng Sol xinh đẹp đầy cá tính.

Trang phục là một trong những nhân tố giúp Bảo Thanh đến gần hơn với nhân vật

Lý do gì để Bảo Thanh yêu thích và lựa chọn đồng hồ Julius như vậy?

Đồng hồ Julius Hàn Quốc đa dạng trong thiết kế, thanh lịch và trẻ trung. Bảo Thanh lựa chọn đồng hồ Julius phù hợp với vai diễn đa nhân cách qua từng phân đoạn. Lúc nữ tính, điệu đà, lúc lại năng động, phong cách.

Thiết kế đồng hồ Julius trẻ trung, đậm chất xứ Hàn. Kiểu dáng sang trọng, mỗi một chiếc đồng hồ phần nào thể hiện được trang phục và nét tính cách nhân vật.

Hơn nữa, đồng hồ đeo tay không chỉ là vật phẩm trang sức trên cổ tay phái đẹp, mà nó còn thể hiện tính cách người mang. Cỗ máy thời gian sẽ thể hiện bạn là cô gái độc lập, tự chủ, biết trân trọng thời gian và cuộc sống.

Bảo Thanh tự tin cùng những mẫu đồng hồ thời trang Julius. Tùy vào từng set đồ, người đẹp khéo léo chọn cho mình phụ kiện phù hợp nhất.

Chẳng còn gì ngọt ngào hơn khi mang chiếc JA – 1012D trên cổ tay. Một sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn với dây da kem và mặt số xanh biếc tựa mây trời. Em ấy đi kèm với bất kỳ bộ cánh nào cũng giúp nàng Thư trở nên xinh đẹp và cuốn hút đến bất ngờ.

JA - 1012B màu xanh ngọc dịu êm

Có cùng họ hàng với JA – 1012D trên kia là JA – 1012B. Toàn bộ thân đồng hồ khoác lên màu xanh ngọc dịu êm. Viền đồng hồ mạ vàng nổi bật, mặt lăng kính đặc trưng đồng hồ xứ Hàn. Cỗ máy thời gian nổi bật lên set đồ trẻ trung, năng động của người đẹp. Bảo Thanh đã chọn, bạn còn lý do gì để chối từ?

Bộ sưu tập đồng hồ JA – 1012

JA – 889D như một bông hoa mỹ miều trên cổ tay. Sắc đỏ nổi bật cùng mặt số vuông cho nàng phá cách với bất cứ bộ trang phục nào. Mặt vuông nhưng không hề góc cạnh. Họa tiết kim tuyến đa sắc màu không thể nào hoàn hảo hơn cho chiếc chân váy đỏ áo sơ mi chấm bi.

Bộ sưu tập đồng hồ JA – 889

Tông màu hồng phớt ngọt lịm đang lên ngôi. Nàng Thư khéo chọn một bộ cánh màu hồng cùng chiếc đồng hồ dây da JA – 1089 màu hồng, mặt đồng hồ hình bán nguyệt họa tiết hoa. Tất cả vẽ nên một âm hưởng thanh xuân đất trời cho cô gái yêu đời, từng ngày tận hưởng cuộc sống bình yên.

Tông màu hồng phớt dịu ngọt lên ngôi cùng JA – 1089C

Julius khéo léo đưa những họa tiết hoa vào những chiếc đồng hồ thời trang. Với lời nhắn nhủ phái đẹp rằng hãy đón nhận tình yêu, đón nhận cuộc sống đầy sắc màu cùng thông điệp "cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép".

Bộ sưu tập đồng hồ JA – 1089

JA – 958C 6 kim trẻ trung, năng động

JA – 958C - cỗ máy thời gian 6 kim khỏe khoắn, mạnh mẽ. Mặt số tròn truyền thống, 3 kim nhỏ bên trong tạo thành 3 mặt đồng hồ riêng lẻ tạo nên nét đẹp cổ điển, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút của cỗ máy thời gian.

Bộ sưu tập đồng hồ JA - 958

Màu nâu trầm kết hợp viền đồng hồ mạ vàng nổi bật mang tới sự đồng điệu và thời thượng cho cả thiết kế. Mặt kính cứng khoáng cao cấp cho đánh bóng bất kỳ vết trầy xước nào trên mặt đồng hồ.

Chỉ với những items đơn giản như váy công sở, áo sơ mi, giày cao gót cùng một chiếc đồng hồ trên tay định hình phong cách cũng đủ fans trầm trồ về độ hot của "chị ba Anh Thư".

Đồng hồ Julius không chỉ là phụ kiện thời trang được Bảo Thanh lựa chọn để vào vai diễn, mà còn được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Với vẻ đẹp tinh tế và chất lượng tuyệt hảo, Julius đã trở thành sự lựa chọn của những ngôi sao như JangMi – thánh nữ Bolero tại Việt Nam, NS Lan Hương, Kim Yoo Jung, Chang Xiao (Hàn Quốc).

Julius theo đuổi xu hướng Fast Fashion, phương châm hoạt động Always on the run way of fashion exploration, hãng đồng hồ Hàn Quốc liên tục đa dạng mẫu mã, kiểu dáng. Cập nhật những xu hướng mới và nhanh nhất để mang đến cho phái đẹp thiết kế độc quyền thời thượng, đẳng cấp, cho phái đẹp luôn làm mới mình mỗi ngày.

