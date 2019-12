334 ngày Kbiz chìm trong hố đen địa ngục: Gần chục sao qua đời, hết tai nạn liên hoàn lại đến đồng loạt tự sát

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là năm 2019 sẽ chính thức kết thúc. Với tất cả cộng đồng fan Kpop, năm nay thực sự là một năm đầy đau đớn và buồn bã. Chỉ trong vòng 365 ngày, công chúng liên tục phải chứng kiến những cái chết đột ngột, thương tâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ai cũng phải cảm thán, xót xa, thương cảm cho sự khắc nghiệt của Kbiz, của ánh hào quang nổi tiếng. Nhìn lại từ đầu năm đến nay, đã có gần chục lần fan phải đón nhận thông tin những ngôi sao nổi tiếng qua đời với tâm thế bàng hoàng, hoang mang và niềm tiếc thương vô hạn.



Tháng 1: Rùng mình vì 2 vụ đột tử liên tiếp

Ngày 8/1, làng giải trí Hàn bàng hoàng trước 2 hung tin liên tiếp. Theo đó, nữ ca sĩ Maeng Yuna và nam ca sĩ nhạc trot Jin Hyoung đều ở tầm tuổi 30, đột tử tại nhà riêng. Đáng nói, nguyên nhân cho sự ra đi của hai đều là vì bệnh đau tim. Rùng mình hơn, hai công ty chủ quản của 2 nghệ sĩ cũng tình cờ thông báo tin tức trùng 1 ngày. Sự trùng hợp khó tin liên quan đến hai ca sĩ quá cố khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên và xót xa.

Đặc biệt, Maeng Yuna qua đời từ ngày 26/12/2018 nhưng mãi đến 8/1 người hâm mộ mới được biết tin từ công ty chủ quản JH Entertainment. Cố nghệ sĩ qua đời ở tuổi 30, sau 12 năm ra mắt. Đau lòng hơn cả, cái chết của nam ca sĩ Jin Hyoung được chính vợ của anh thông báo với cơ quan chức năng. Cái chết của ca sĩ nhạc trot tuổi 33 càng thương tâm hơn nữa là bởi anh vừa mới kết hôn được 1 năm.

Sự ra đi có quá nhiều điểm trùng hợp của 2 ca sĩ ngay những ngày đầu năm dường như báo hiệu 1 năm 2019 nhiều sóng gió.

Tháng 4: Ngày tử thần với sự ra đi của 2 mạng người

Đến ngày 21/4, fan Kpop lại phải đón nhận tin dữ kinh hoàng. Chỉ trong 1 ngày mà có tận 2 người trong ngành giải trí phải ra đi theo cách vô cùng thương tâm và đáng tiếc. Cụ thể, vào hồi 3h40 rạng sáng, một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc đã diễn ra tại con đường đi xuống hướng đến cao tốc Olympic ở Seoul, khiến 4 thành viên nhóm nhạc nam tân binh Kpop tên MustB, 1 nhân viên ekip bị thương nghiêm trọng và cướp đi sinh mạng của người quản lý họ Son (36 tuổi). 3 thành viên còn lại của MustB may mắn không gặp phải vụ tai nạn này vì không đi chung xe.

Vừa mới ra mắt nhưng nhóm nhạc tân binh MustB đã gặp phải đại nạn.

Chưa hết, cùng ngày, báo Hàn lại đưa tin bạn diễn của Song Joong Ki trong "Werewolf Boy" - nữ diễn viên Koo Bon Im - qua đời vì ung thư vòm họng. Theo đó, cô đã phát hiện ra bệnh ung thư quái ác từ 1 năm trước và cố gắng chạy chữa nhưng không thể qua khỏi. Koo Bon Im hưởng dương 50 tuổi.

Sự ra đi của nữ diễn viên Koo Bon Im là một mất mát không nhỏ với điện ảnh Hàn Quốc.

Tháng 6: Nữ diễn viên kì cựu "Mặt trăng ôm mặt trời" tự vẫn ngay trong phòng khách sạn vì trầm cảm

Vào ngày 29/6, nữ diễn viên "Mặt trăng ôm mặt trời" Jeon Mi Seon đã bị tìm thấy trong tình trạng nguy kịch ở phòng tắm của một phòng khách sạn tại Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Được biết, quản lý đã phát hiện ra thi thể của nữ diễn viên và gọi cảnh sát nhưng không kịp, nghi ngờ là một vụ treo cổ tự sát. Ngay sau đó, công ty quản lý đưa ra thông báo cố diễn viên bị trầm cảm và cảnh sát cũng xác nhận cô đã tự sát. Nguyên nhân cho sự ra đi của Jeon Mi Seon được cho là do sự ra đi của người thân trong gia đình cùng tình trạng sức khỏe chuyển xấu của mẹ cô.

Jeon Mi Seon là nữ diễn viên kì cựu, quen mặt với những khán giả yêu phim Hàn. Sự ra đi của cô khiến ai cũng ngạc nhiên bởi nữ diễn viên có sự nghiệp ổn định và gia đình hoàn hảo.

Tháng 9: Nữ ca sĩ qua đời tại nhà riêng ở tuổi 31

Ngày 21/9, nữ ca sĩ Woo Hye Mi (nghệ danh MIWOO) được phát hiện đã qua đời. Đáng nói, nữ nghệ sĩ ra đi ngay trước thềm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay cô đã tự tử vì trầm cảm.

Bệnh trầm cảm lại cướp đi thêm 1 nghệ sĩ tài năng.

Tháng 10: Cái chết đau lòng của nàng hoa lê tuyết Sulli và lời cảnh tỉnh cho vấn nạn bạo lực mạng

Nhắc đến những sự kiện đau thương của năm 2019, chắc chắn không ai có thể quên nổi sự ra đi của Sulli. Ở tuổi 25, nữ idol đã đi đến quyết định tự tử ngay tại nhà riêng. Nguyên nhân được cho là căn bệnh trầm cảm - chứng bệnh tâm lý đã cướp đi rất nhiều nghệ sĩ tài năng.

Sau sự ra đi của Sulli, ai cũng phải cảm thán trước sự khắc nghiệt của showbiz Hàn. Do áp lực dư luận, do những bình luận ác ý của cư dân mạng sau khi rời f(x) và công khai hẹn hò Choiza, do không ai cảm thông và sẻ chia, Sulli đã chọn cách đau lòng nhất để giải thoát. Trước khi đi đến quyết định từ giã cuộc đời, cố nghệ sĩ đã nhiều lần chia sẻ đang phải sống hai mặt, cô đơn và cố gắng đưa ra nhiều dấu hiệu cầu cứu khác thông qua Instagram nhưng dường như không một ai chú ý.



Trước khi mất, Sulli từng nhiều lần có những lời tâm sự về cuộc sống cô đơn, buồn bã, phải đối mặt với vô vàn áp lực dù không hề làm gì sai.

Cái chết của Sulli là lời cảnh tỉnh cho vấn nạn bạo lực mạng, buộc chính phủ và công chúng phải có những phản ứng, biện pháp mạnh tay. Ngay sau đó, "Đạo luật Sulli" cũng được Quốc hội đưa ra xem xét và thảo luận nhằm ngăn chặn hành vi bình luận tiêu cực qua các tài khoản ẩn danh trên mạng, đồng thời yêu cầu người dùng mạng phải khai báo danh tính thật.



Cái chết của Sulli là lời cảnh tỉnh cho vấn nạn bạo lực mạng, cho sự vô tâm, vô cảm của 1 bộ phận netizen.

Tháng 11: Goo Hara tự tử chỉ 6 tuần ngay sau bạn thân Sulli

Chỉ 6 tuần sau cái chết của Sulli, fan Kpop lại tiếp tục phải đón nhận tin dữ. Goo Hara - cựu thành viên KARA và cũng là bạn thân của Sulli - tự tử tại nhà riêng. Đáng nói, hồi tháng 5, nữ idol nổi tiếng cũng cố gắng tự tử nhưng bất thành. Sự ra đi liên tiếp của đôi bạn phủ bóng đen lên năm 2019 vốn đã u ám và khiến nhiều người lo lắng cho tinh thần, sức khỏe của nhiều nghệ sĩ khác.

Goo Hara ra đi quá đột ngột, ngay giữa thời điểm fan còn chưa hết shock với cái chết của Sulli.

Ngay sau cái chết của Hara, cã fan lập tức tìm hiểu nguyên nhân và nhớ ra sự việc đau lòng liên quan đến bạn trai cũ Choi Jong Bum của cố nghệ sĩ. Năm 2018, Goo Hara và bạn trai cũ xảy ra vụ xô xát, nữ ca sĩ bị Choi Jong Bum đánh đến chảy máu cổ tử cung và còn bị anh này đe dọa tung clip nóng. Goo Hara thậm chí còn phải quỳ gối xin lỗi Choi Jong Bum khi anh ta đến đe dọa tận nhà.Scandal nghiêm trọng dẫn đến việc Goo Hara mất hết danh tiếng nhưng bạn trai cũ của cô lại vẫn dửng dưng khoe sắp mở salon tóc mới. Thêm vào đó, cư dân mạng còn được dịp hùa vào chỉ trích Hara sống phóng túng, buông thả.

Scandal với bạn trai cũ Choi Jong Bum khiến Goo Hara suy sụp hẳn.

Tất cả những rắc rối trên cộng thêm sự ra đi của người bạn thân Sulli khiến Hara sụp đổ. Dù từng hứa sẽ sống tốt thay phần Sulli nhưng mọi thứ dường như quá sức với Hara, buộc cô phải lựa chọn cái chết.



Sự ra đi của Sulli khiến Hara vô cùng đau lòng và đã lựa chọn đi theo cô bạn thân.

Tháng 12: Nam diễn viên tân binh qua đời đột ngột khi sự nghiệp còn dang dở

Chưa hết bàng hoàng và đau lòng vì Sulli và Hara, fan Kpop lại phải đón nhận thêm một tin dữ nữa. Ngày 3/12, nam diễn viên, ca sĩ trẻ thuộc nhóm Surprise U - Cha In Ha - được quản lý phát hiện đã qua đời. Thế nhưng, kì lạ là, trước khi thông tin Cha In Ha qua đời nổ ra, fan không hề phát hiện dấu hiệu nào đáng nghi. Nam diễn viên vẫn cập nhật trang cá nhân và thậm chí còn đang quay dở bộ phim "People with flaws" với Ahn Jae Hyun và Oh Yeon Seo.