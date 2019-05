3 màn đụng độ gây bão: Sooyoung gặp cựu thành viên SNSD, "nàng thơ của Lee Min Ho" bị dàn idol và siêu mẫu lấn át

Tối qua, sự kiện của một nhãn hàng cao cấp đã chính thức diễn ra tại Seongsudong, Seoul và thu hút toàn bộ sự chú ý của công chúng nhờ màn xuất hiện của hơn 25 ngôi sao đình đám, quyền lực bậc nhất cả ở Hàn và quốc tế như Kristen Stewart, "nàng thơ" mới của Lee Min Ho - Kim Go Eun, chị em sang chảnh Jessica và Krystal, nữ minh tinh Go So Young, Lee Sung Kyung, Park Hyung Sik, Sooyoung (SNSD), WINNER... Đáng nói, sự kiện này chính là nơi người hâm mộ chứng kiến màn đọ sắc "cực gắt" của các mỹ nhân và màn đụng độ đầy thú vị.

Màn đụng độ lịch sử: Sooyoung dự cùng sự kiện với "cựu thành viên SNSD" Jessica và cô em Krystal từng thái độ với Taeyeon

Tại sự kiện này, Sooyoung đã tham dự với bộ cánh sang chảnh. Tuy nhiên nhan sắc của cô nàng bị chê bai vì gương mặt sưng vù

Đáng nói, Jessica Jung - cựu thành viên SNSD - cũng có mặt tại cùng sự kiện này. Từ khi rời khỏi SNSD, mối quan hệ của Jessica và các thành viên luôn khiến công chúng tò mò. Họ chưa bao giờ gặp lại nhau hay đụng độ ở bất cứ sự kiện nào. Chính vì vậy đây là cơ hội cực kỳ hiếm hoi

Cô em gái của Jessica - Krystal cũng đến dự. Đáng nói, Krystal từng thái độ với thành viên SNSD - Taeyeon - trong quá khứ ngay sau khi tin đồn Jessica bị đuổi khỏi nhóm nổ ra. Cụ thể, cô nàng này đã có lần lờ tịt Taeyeon và mau chóng rời khỏi sân khấu khi đàn chị giành hạng 1

"Nàng thơ" mới của Lee Min Ho - Kim Go Eun - đầy khí chất nhưng bị dàn idol và người mẫu lấn át hoàn toàn

Đến dự sự kiện của Chanel, Kim Go Eun lại gây ấn tượng với khí chất hiếm có, đôi mắt sắc lẹm. Tuy nhiên, "nàng thơ mới của Lee Min Ho" lại hoàn toàn bị dàn idol Jessica - Krystal Jung cùng người mẫu đình đám lấn át trong một nốt nhạc

Không chỉ Kim Go Eun mà dàn diễn viên nữ như Go Ah Sung, Go So Young, Jung Ryeo Won cũng khá mờ nhạt dù đã ăn diện lồng lộn

Dù mặt sưng vù, Sooyoung vẫn thu hút sự chú ý lớn

Cặp chị em sang chảnh nhà họ Jung chiếm trọn spotlight của sự kiện tối qua

Dàn người mẫu đình đám như Lee Sung Kyung (kiêm diễn viên), Irene, Kwak Ji Young và mẫu Pháp Caroline de Maigret thần thái ngút ngàn, body siêu chuẩn và style thì khỏi phải bàn cãi

Dàn nữ diễn viên bị idol lấn át, dàn tài tử "phục thù"?

Trong khi dàn nữ diễn viên Hàn như Kim Go Eun, Go So Young... thì dàn tài tử bao gồm Daniel Henney, Park Hyung Sik, Joo Ji Hoon lại bảnh bao, phong độ đến mức lấn át cả dàn idol WINNER.

Daniel Henney khiến chị em ngã quỵ vì quá bảnh

Joo Ji Hoon cũng không kém phần mê hoặc

Park Hyung Sik phong thái chẳng kém các đàn anh