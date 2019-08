14 MV được xem nhiều nhất Youtube tuần qua: Jack & K-ICM vẫn không có đối thủ, Erik thẳng tiến vào top 4

Trong danh sách 14 MV Vpop được xem nhiều nhất trên YouTube trong tuần lễ từ ngày 26/7 đến 2/8, điều khiến chúng ta chú ý là sự đổ bộ đồng loạt của dàn "nam thần" Vpop trên những vị trí cao nhất, tạo nên một "thế trận" vô cùng thú vị.

Hạng 1 tiếp tục thuộc về "Sóng Gió" khi đã mang về cho bộ đôi Jack và K-ICM thêm 28.097.882 lượt xem trong tuần qua. Với việc ra mắt phim ngắn "Sóng Gió" vào tối 1/8, Jack và K-ICM dường như đảm bảo tên tuổi của họ liên tục được đẩy mạnh trong khoảng thời gian này.

"Hãy Trao Cho Anh" của Sơn Tùng M-TP trong tuần này có lượt views tăng chậm lại so với những tuần lễ trước, đạt 8.840.164.



"Bạc Phận" tiếp tục giữ vững vàng phong độ của mình dù đã được ra mắt hơn 3 tháng. Ca khúc vẫn đang trụ vững ở 3 vị trí dẫn đầu top 10 MV Vpop được xem nhiều nhất trong tuần. Với 7.126.512 lượt xem tăng thêm trong tuần lễ này, "Bạc Phận" đã có xấp xỉ 175 triệu lượt xem, và đang tiến đến rất nhanh với danh hiệu MV Vpop cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất từ trước đến nay.



Với một MV đậm chất drama kéo dài gần 10 phút cùng chất nhạc ballad dễ chinh phục khán giả, "Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh" là lời tuyên bố vững chắc của Erik về phong độ và chỗ đứng hiện tại của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt. MV đã đưa Erik lên thẳng vị trí thứ 4 tuần này với 6.471.364 lượt xem.



"Từng Yêu" của Phan Duy Anh dừng chân ở vị trí thứ 5 trong tuần này với 6.082.021 lượt xem. Phan Duy Anh tiếp tục là một gương mặt mới xuất hiện trong danh sách tuần này, liệu anh chàng có phải là một "nam thần ballad" của Vpop trong thời gian sắp tới?



Bản ballad "đau thấu tâm can" của Only C hạ cánh tại vị trí thứ 6 với 3.818.683 lượt xem tăng thêm trong tuần. Rõ ràng, những bản ballad "lụy tim" cộp mác Only C vẫn mãi có một chỗ đứng khó thay thế trong lòng khán giả đại chúng.



MV "Đau để trưởng thành" của Only C khiến khán giả trầm trồ bởi loạt cảnh quay lãng mạn ở một góc phố Nhật Bản.

Có thể thấy, với chất nhạc điện tử đầy quyến rũ cùng một MV "bung xõa" đậm chất tiệc tùng trên bãi biển, "Ơ Sao Bé Không Lắc" tiếp tục là một dấu ấn âm nhạc nữa của vợ chồng BigDaddy - Emily sau bản hit trăm triệu views "Mượn Rượu Tỏ Tình". Ca khúc được dự đoán sẽ "làm ăn" khấm khá trên mặt trận top trending YouTube Việt Nam, đồng thời đứng thứ 7 trong danh sách tuần này với 3.805.195 lượt xem tăng thêm.



"Cô Mị" Hoàng Thùy Linh chứng tỏ sức hút không thể nghĩ bàn của mình khi vẫn đem về cho mình 3.791.880 lượt xem sau hơn 1 tháng phát hành "Để Mị Nói Cho Mà Nghe". Rõ ràng, với một giai điệu quá bắt tai cùng một MV ngập tràn những câu chuyện của "Ngữ Văn Party", khán giả khó có thể không xem đi xem lại nhiều lần. Hoàng Thùy Linh vẫn đang ở vị trí thứ 8 sau hơn 1 tháng ra mắt.



MV "Để Mị nói cho mà nghe" - Hoàng Thùy Linh.

Trong MV "Hai Bàn Tay", Jun Phạm vào vai một kiếm khách Nhật Bản lạnh lùng với bộ trang phục đen và mái tóc búi cao. Đặc biệt, nữ chính của MV này luôn đeo chiếc mặt nạ được đính kết rất cầu kì, buông mái tóc dài và xuất hiện bên cạnh Jun Phạm một cách rất ma mị, khó hiểu và lộ diện ra chính là... BB Trần. "Hai Bàn Tay" xuất hiện ở vị trí thứ 9 với 3.546.061 lượt xem.



MV "Hai Bàn Tay" - Jun Phạm

"Chốt hạ" ở vị trí thứ 10 và 11 là "Hồng Nhan" và "Sao Em Vô Tình", hai bản hit nữa đến từ Jack. Như vậy, anh chàng ca sĩ sinh năm 1997 đang sở hữu tận 4 MV xuất hiện trong danh sách của tuần: "Hồng Nhan", "Bạc Phận", "Sóng Gió".



Trước đây, nếu khán giả đã từng quen thuộc với một Suni tóc ngắn, nhiều màu sắc nổi bật, thì trong MV "Không Sao Mà Em Đây Rồi", cô lại hướng đến hình ảnh nữ tính hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ để tóc dài trong MV ca nhạc của mình. Từ sản phẩm này, khán giả sẽ thấy Suni Hạ Linh ở một giai đoạn mới hơn trong âm nhạc, cô sẽ thử nghiệm mình ở phong cách dịu dàng, có chiều sâu của một cô gái hát tình ca. MV xuất hiện ở vị trí thứ 12 với 2.503.044 lượt xem.



MV "Không Sao Mà Em Đây Rồi" - Suni Hạ Linh

Vị trí 13 chào mừng chàng tân binh Quân A.P cùng ca khúc "Ai là người thương em". Một điều đặc biệt chính là việc trong tuần lễ vừa qua, lượt xem video lyrics của ca khúc trên lại cao hơn hẳn lượt xem MV chính thức, đạt con số 2.427.947. Và chốt hạ ở vị trí thứ 14 là một ca khúc Indie đến từ bộ ba Lã, Log và Tib, một ca khúc với cái tên đầy da diết "Anh Thương Em Nhất Mà" cùng 2.311.488 lượt xem trong 7 ngày qua.