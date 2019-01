1001 kiểu người thường thấy khi “oanh tạc” các Lễ hội ẩm thực, bạn là tuýp nào nhỉ?

Cùng là hội mê ăn uống nhưng thực tế là, có rất nhiều kiểu tín đồ ẩm thực khác nhau, chỉ cần lướt qua Lễ hội Ẩm thực Coca-Cola diễn ra cuối tuần qua (12 – 13/1) là thấy ngay, mỗi team lại có những cách ăn uống và biểu cảm thú vị, khác biệt như thế này này. Check xem mình thuộc team nào nhé:

Team ăn có "chiến thuật"

Để "đánh chén" no say tại những bữa tiệc buffet hay lễ hội ẩm thực bạt ngàn đồ ăn, rất nhiều tín đồ ăn uống chuyên nghiệp có "chiến thuật" rõ ràng luôn: Tập trung vào những món ngon, độc, lạ và nói "không" với tinh bột ở đầu bữa. Như vậy là không bị no nhanh, không bỏ lỡ những món hấp dẫn nhất trên bàn ăn đấy!

Ăn các món độc, lạ trước và tạm thời nói "không" với tinh bột ở đầu bữa là chiến thuật của nhiều tín đồ chuyên nghiệp!

Team "đổ bê tông" trước



Ngược hẳn với team "chiến thuật" trên kia, có những người dù đi đâu, đến đâu cũng tìm ăn các món cơm, bún phở để… "đổ bê tông" trước. Cứ phải no cái bụng đã rồi mới có sức đi lòng vòng, nếm thêm các món ăn ngon khác chứ!

Tại Lễ hội Ẩm thực Coca-Cola vừa diễn ra cuối tuần qua, bạn Bích Ngọc (trái) đã quyết định làm một bát mì trước cho ấm lòng rồi mới tiếp tục sà vào các quán hàng Thái, Nhật, Hàn!

Team chụp ngàn kiểu ảnh trước khi ăn

Cùng với sự phát triển của app chụp ảnh, nhu cầu này của các teen nhà mình là hoàn toàn chính đáng. Chụp ảnh ở những góc nhà hàng đẹp mắt, độc đáo, chụp món ăn ngon up lên cho cả nhà cùng xem… Đó là thói quen thường thấy của rất nhiều bạn trẻ Việt ngày nay. Và tại Lễ hội Ẩm thực Coca-Cola ngày 12 – 13/1 vừa qua, tất cả thú vui ăn uống lẫn "chụp choẹt" đều đã được thỏa mãn vì không chỉ có hàng trăm gian hàng đồ ăn Thái – Hàn – Nhật – Việt, nơi đây còn có hàng loạt góc check-in theo phong cách đường phố châu Á – background hoàn chỉnh cho những bức ảnh cực "đỉnh"!

Không chỉ có món ngon mà còn có những background Thái – Hàn – Việt – Nhật hoàn chỉnh cho những góc ảnh "đỉnh"!

Team "Heo – thì"



Luôn ăn uống "healthy" (lành mạnh) ở bất cứ đâu! Những tín đồ thuộc team này vẫn có thể ăn nhiều nhưng chọn lọc toàn món lành mạnh, tốt cho sức khỏe và vóc dáng để thưởng thức như gỏi cuốn Việt, Sashimi Nhật Bản hay gỏi xoài Thái Lan… Thực sự đáng ngưỡng mộ đấy chứ!

Chúng tớ đã kịp "tăm tia" được một cô nàng "healthy" trên bàn tiệc rồi đây này!

Team ăn gì cũng phải có Coca-Cola

Có một tuýp người ăn gì cũng phải có Coca-Cola mới chịu! Bởi với họ, thức uống với hương vị mát lạnh này, hợp với hầu như mọi món ngon đường phố. Thử tưởng tượng, vừa ăn một chiếc bánh Takoyaki Nhật Bản hay một cặp bánh bao kim sa nóng hổi rồi nhấp một ngụm nước xá xị này mà xem, sảng khoái tỉnh cà người và món ăn dường như thêm ngon tê đầu lưỡi. Thế nên hầu như hội nhóm nào cũng có những bạn, ngồi xuống là gọi ngay Coca-Cola đấy!

Ăn những món ngon đậm vị rồi nhấp ngụm Coca-Cola, cảm giác các "cực phẩm" ẩm thực đã "chạm đỉnh"!

Và trong Lễ hội Ẩm thực Coca-Cola diễn ra cuối tuần qua, niềm đam mê của những tín đồ thuộc mọi team đều được thỏa mãn. Tại đây, các bạn được đắm mình trong hàng trăm món ngon Thái – Hàn – Việt – Nhật như mực khổng lồ, sushi, tempura, cơm bibimbap, bún Thái hải sản hay cháo lòng, gỏi cuốn Việt Nam… cùng với Coca-Cola – thức uống thơm ngọt giúp món ngon "chạm đỉnh".

"Thiên đường ẩm thực" châu Á với những món ngon Thái – Hàn – Việt – Nhật mê ly.

Mực khổng lồ Nhật Bản – một trong những món đặc sắc tại sự kiện

Chưa hết, hội mê "check-in" còn có cả rổ ảnh mang về bởi toàn bộ khu vực sân Quần Ngựa (Hà Nội) đã được "hô biến" thành không gian "tứ hồn nhất thể" với mái chùa cong cong của Thái, quán hàng treo đèn lồng đỏ Nhật Bản, hanbok Hàn Quốc hay những vỉa hè Việt thân quen… Đặc biệt, giới trẻ Thủ Đô còn được chơi máy Coca-Cola thần kỳ và "rinh" về bao nhiêu combo ăn uống "khủng". Thú vị hơn nữa, mỗi khi phần quà đặc biệt trôi ra là các bạn được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn đặc trưng Thái – Hàn – Nhật – Việt cực hot.

Một kỷ niệm quá đẹp phải không nào? Nếu lần này bạn lỡ nhịp thì đừng buồn vì Lễ hội Ẩm thực Coca-Cola sẽ còn trở lại với những ý tưởng đặc sắc và món ngon mê ly "quên lối về" nữa đấy!

Toàn những góc ảnh check-in lung linh luôn!

Chơi máy Coca-Cola thần kỳ, "rinh" quà quá mê ly!