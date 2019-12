10 năm, 5 album và loạt kỉ lục, chẳng ai có thể phủ nhận Taylor Swift là nghệ sĩ nổi bật nhất trong thập kỉ vừa qua!

Taylor Swift bắt đầu chính thức bước vào con đường âm nhạc vào năm 2006 với đĩa đơn đầu tay "Tim McGraw" và đã có tiếng tăm kể từ thời điểm đó khi các sản phẩm âm nhạc của cô luôn nhanh chóng leo lên những vị trí cao của các bảng xếp hạng. Từ những giải thưởng danh giá đến những đêm nhạc luôn cháy vé chỉ trong vài phút, nàng rắn chúa đã có hơn 13 năm rực rỡ khiến bao người ngưỡng mộ.

Chỉ riêng trong thập kỉ vừa qua (từ năm 2010 đến thời điểm hiện tại), Taylor Swift đã có 5 bản hit ở vị trí No.1 trên Billboard Hot 100, 20 ca khúc thuộc top 10 và hơn 70 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng này. Chưa dừng lại ở đó, Taylor cũng là nghệ sĩ có doanh thu cao nhất thập kỉ với con số khủng 687.7 triệu USD từ các tour diễn của mình.

Cùng nhìn lại sự nghiệp âm nhạc đầy ấn tượng của nàng rắn chúa trong 10 năm qua.

Với những con số kỉ lục này trong suốt thập kỉ qua, Taylor Swift xứng đáng với danh hiệu Nghệ sĩ thập kỉ vừa được AMA (American Music Awards) trao tặng:

2010: 118 show diễn, 4 giải Grammy và 1 album

Taylor Swift khởi đầu thập kỉ mới với vô số thành tích khủng (trong đó có 4 giải thưởng Grammy cho các hạng mục: Album của năm, Album nhạc đồng quê hay nhất, Bài hát nhạc đồng quê hay nhất và Giọng ca nữ nhạc đồng quê hay nhất). Không chỉ vậy, với The Fearless Tour, nàng công chúa đồng quê đã thu về hơn 63 triệu USD và đạt được hơn 1.1 triệu người tham dự.



Taylor rinh về 4 giải thưởng Grammy danh giá trong năm 2010.

Vào tháng 10, Taylor đã cho ra mắt album phòng thu thứ ba "Speak Now" do chính cô tự sáng tác và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng. Đây là album thứ hai của cô đạt được vị trí No.1 trên Billboard 200.

"Mean" là một trong số những ca khúc nổi bật nhất của album "Speak Now".

2011: 110 show diễn, 11 ca khúc trong Billboard Hot 100 và 1 giải thưởng AMA

Ngoài việc mang về giải thưởng AMA ở hạng mục Nghệ sĩ của năm (trước đó cô đã giành được chiến thắng này vào năm 2009), Taylor Swift đã bắt đầu với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tiếp theo của mình Speak Now World Tour kéo dài đến năm 2012 với 19 quốc gia trong suốt 110 năm đêm diễn. Tour diễn này đã thu về gần gấp đôi so với The Fearless Tour trước đó - mang lại 123.7 triệu USD và hơn 1.6 triệu người tham dự.

Cô nàng không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng danh giá này của AMAs 2011.

Chưa dừng lại ở đó, nàng Taylor cũng đã phá vỡ nhiều kỉ lục với album "Speak Now" này. Cụ thể, album được xem là sản phẩm phòng thu đầu tay nhạc đồng quê lớn nhất trong lịch sử và có đến 11 bài hát trong album đồng thời lọt vào Billboard Hot 100 trong một tuần.

2012: 1 đĩa đơn No.1, 1 album No.1 và 2 giải thưởng Grammy

Tại Grammys 2012, Taylor Swift đã mang về hai giải thưởng Bài hát nhạc đồng quê hay nhất và Màn trình diễn nhạc đồng quê hay nhất. Sau khi kết thúc "Speak Now World Tour", cô nàng tiếp tục làm việc và cho phát hành album phòng thu thứ tư mang tên "Red" vào tháng 10. Album là sự giao thoa giữa nhạc đồng quê và chút nhạc pop với những bản hit thuộc hàng khủng như "I Knew You Were Trouble" hay "We Are Never Ever Getting Back Together".

Taylor Swift nhận được 2 giải thưởng Grammy vào năm 2012.

2013: 150 triệu USD của tour, nhiều đề cử và 4 giải AMA

Chuyến lưu diễn "Red" kéo dài 15 tháng của cô nàng đã trở thành chuyến lưu diễn có tổng doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ đồng quê với con số hơn 150 triệu USD. "Red" cũng là album nhận được nhiều đề cử tại các lễ trao giải Juno Award, American Music Award, Academy of Country Music Award và Country Music Association Award.



"Red" tiếp tục là tour diễn thành công khác của nàng Taylor.

Taylor Swift tiếp tục thắng đậm tại lễ trao giải AMAs 2013 với 4 giải thưởng ở các hạng mục "Nghệ sĩ của năm", "Album nhạc đồng quê được yêu thích nhất", "Nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê" và "nhạc Pop/Rock được yêu thích nhất". Taylor hạnh phúc phát biểu khi nhận giải: “Con số may mắn của tôi là 13, và các bạn đã khiến năm 2013 trở thành một năm kỳ diệu và tuyệt vời nhất cho đến nay”.

2014: Album "1989" và 2 single No.1

Sau "Red", Taylor Swift tiếp tục công phá làng nhạc với album phòng thu thứ năm "1989". Chỉ trong tuần đầu tiên đã bán được 1.287 triệu bản trên toàn cầu và điều đó đã giúp cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 album bán hơn 1 triệu bản trong tuần đầu tiên. Với kỉ lục đó, chẳng có gì quá bất ngờ khi "1989" trở thành album kĩ thuật số bán chạy nhất của năm.

"Blank Space" của nàng Taylor được giới phê bình âm nhạc đánh giá cao.

2015: Tổng doanh thu tour diễn 181.5 triệu USD, 8 giải thưởng Billboard Award và 1 ca khúc No.1

Lễ trao giải Billboard Award 2015 được ví von như ngày hội Taylor Swift và những người bạn khi cô nàng đại thắng với 8 giải thưởng: "Nghệ sĩ xuất sắc", "Nghệ sĩ nữ xuất sắc", "Nghệ sĩ xuất sắc trên Billboard 200", "Nghệ sĩ xuất sắc trên Billboard Hot 100", "Album xuất sắc", "Đĩa đơn xuất sắc" cùng một giải do khán giả bầu chọn.

Taylor Swift đại thắng tại lễ trao giải Billboard Music Award 2015.

Trong khi cô đang bận rộn với công việc dọn dẹp không gian kệ để nhường chỗ cho những chiếc cúp mới nhất của mình thì chuyến lưu diễn "1989" (diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12) tiếp tục giành được kỉ lục khi trở thành tour diễn trong nước của nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất.



Taylor Swift tiếp tục có thêm một tour diễn thành công nữa với "1989".

2016: 3 giải Grammy và vị trí No.1 của top 100 ngôi sao xuất sắc nhất năm của Forbes

Ngoài việc xuất hiện tại các bảng xếp hạng âm nhạc, Taylor cũng được trang Forbes vinh danh ở vị trí số 1 của danh sách top 100 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2016. Cô nàng cũng không quên công việc "càn quét" giải thưởng của mình khi tiếp tục mang về 3 giải thưởng Grammy ở các hạng mục "Album của năm", "Giọng ca nữ nhạc pop xuất sắc nhất" và "MV của năm".

Taylor Swift lại tiếp tục rinh về 3 chiếc kèn trong năm 2016.

2017: Kỉ nguyên mới mang tên Reputation

Với câu nói ấn tượng trong bản hit "Look What You Made Me Do" khi khẳng định về màn lột xác hoàn toàn của mình: "I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now. Why? Oh, cause she’s dead!", Taylor Swift chính thức mở màn cho kỉ nguyên mới mang tên Reputation với hình tượng rắn chúa. Dù có không ít ý kiến trái chiều thế nhưng trên tất cả, album phòng thu thứ sáu "Reputation" vẫn được xem là một sản phẩm thành công và tạo hiệu ứng mạnh đối với công chúng bởi vì có ai mà ngờ rằng cô công chúa đồng quê năm nào đã hóa thành nữ rắn chúa quyền lực không ngại chống trả lại những kẻ gây hại đến mình.

"Look What You Made Me Do" với hình tượng rắn chúa hoàn toàn mới.

2018: Tổng doanh thu 345.7 triệu USD, 53 show diễn và 1 giải AMA

Năm 2018, nàng rắn tạm ngưng việc ra sản phẩm âm nhạc mà thay vào đó lại chăm đi tour. Với những con số khủng mà "Reputation Stadium Tour" mang lại thật không khỏi khiến người người bất ngờ và ngưỡng mộ. Với 53 đêm diễn, Taylor đã mang về 345.7 triệu USD với số lượng khán giả tham dự lên đến 3.000.000, đẩy con số tổng doanh thu lên 935 triệu USD. Nhờ vậy, giọng ca "Blank Space" đã có thể sánh ngang hàng với những danh ca huyền thoại khác. Với tour diễn khủng ấy, cô nàng cũng rinh về giải "Nghệ sĩ của năm" tại AMAs 2018.

Một "Reputation Stadium Tour" đi vào lịch sử!

Taylor Swift nhận giải "Nghệ sĩ của năm" tại AMAs 2018.

2019: "Lover" phát hành, vinh danh "Nghệ sĩ của thập kỉ"

Đầu năm 2019, Taylor Swift nhận được giải thưởng đầu tiên trong năm ở hạng mục người có tầm ảnh hưởng nhất nhạc Pop của Grammy. Sau đó, cô nàng tiếp tục được The Guardian xướng tên với danh hiệu Nữ hoàng nhạc Pop. Và tiếp theo, Taylor Swift xuất hiện trong ba danh sách khác: Top 25 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time, Những nghệ sĩ được ngưỡng mộ nhất thế giới của YouGov và đứng đầu top 100 ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất thế giới của Forbes.



Năm 2019 cũng chào đón sự trở lại của nàng rắn chúa sau hơn 1 năm vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc để chăm lo cho tour diễn thế kỉ của mình. Trở lại với album phòng thu thứ bảy mang tên "Lover", đây tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc được mọi người đánh giá cao.

" Lover" là một trong những ca khúc được xem là xuất sắc nhất của album phòng thu thứ bảy này.

Và mới đây, Taylor Swift tiếp tục "bội thu" tại lễ trao giải AMAs 2019 với 6 giải thưởng danh giá bao gồm 1 giải "Nghệ sĩ của thập kỉ" cùng "Album được yêu thích nhất (hạng mục Pop/Rock)" với album phòng thu thứ bảy vừa ra mắt cách đây không lâu "Lover", "MV được yêu thích nhất" - "You Need To Calm Down", Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất (hạng mục Pop/Rock) và Nghệ sĩ được yêu thích nhất (hạng mục Adult Contemporary).

Taylor Swift thắng đậm với 6 giải thưởng tại AMAs 2019.

Nguồn: People.