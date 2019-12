10 MV thịnh hành nhất Youtube Việt Nam 2019: Jack & K-ICM vượt Sơn Tùng M-TP, Hương Ly nắm tay Hậu Hoàng "thống trị" mặt trận riêng

Đã thành thông lệ, cứ đầu tháng 12, YouTube sẽ thực hiện các đoạn clip "YouTube Rewind", như một cách tổng kết lại đời sống sôi nổi của netizen trên nền tảng video lớn nhất thế giới này. Mới đây, YouTube cũng đã công bố danh sách những đoạn video có sức hút mạnh mẽ nhất tại Việt Nam trong năm 2019 ở nhiều hạng mục, không nằm ngoài dự đoán: Hậu Hoàng và Jack & K-ICM chính là 2 cái tên "thống trị" YouTube Việt Nam năm nay.

Ở hạng mục "Top trending music video 2019" - "Những MV thịnh hành nhất năm 2019", ghi dấu ấn những MV đạt được độ lan tỏa rộng rãi nhất trong năm vừa qua, thì Jack và K-ICM "thống trị" ở cả 3 vị trí dẫn đầu với "Bạc Phận", "Sóng Gió" và "Hồng Nhan", đồng thời "Em Gì Ơi" cũng lọt vào vị trí thứ 8. Đây là thành tích hoàn toàn xứng đáng với bộ đôi tạo hit khi họ đã có một năm 2019 "from zero to hero" đúng nghĩa!

10 MV thịnh hành nhất Việt Nam trong năm 2019.

Sơn Tùng M-TP với "siêu phẩm" "Hãy Trao Cho Anh" ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 4, vợ chồng BigDaddy và Emily với "Mượn Rượu Tỏ Tình" cũng "lâng lâng" ở vị trí thứ 5. Cô nàng Amee và B Ray cũng có đến 2 sản phẩm lọt top: "Anh Nhà Ở Đâu Thế" (vị trí thứ 10) và "Ex's Hate Me" (vị trí thứ 6), xem như là một năm cực kì thành công của cô nàng tân binh Amee. Đoạn clip "Độ Ta Không Độ Nàng" của Thiên An cũng nhờ hiệu ứng ca khúc trên hồi giữa năm 2019 để vươn đến vị trí thứ 7, trong khi bản ballad dịu dàng "Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi" của Min cũng "hạ cánh" ở vị trí thứ 9.

Jack và K-ICM, tên tuổi "nắm trùm" top 10 MV thịnh hành của năm 2019.

"Sóng Gió" - Jack & K-ICM

Nhìn lại từ vị trí từ 1 đến 10, dù thích hay không, ta đều phải thừa nhận: trong năm 2019, bạn ít nhất đều đã nghe hết 10 ca khúc này ít nhất 1 lần rồi!

Ở mặt trận các video nói chung của các nhà sáng tạo trên YouTube, thì Hậu Hoàng dẫn đầu không có khó khăn nào. Quả thật, xuyên suốt năm 2019, Hậu Hoàng gần như ra clip nào thì "ăn" top 1 trending clip ấy, là một "thế lực" khiến những MV ra mắt cùng thời điểm cũng phải dè chừng.

10 video thịnh hành nhất Việt Nam năm 2019.

"Hiện tượng" Hương Ly cũng nhất quyết không nằm ngoài cuộc chơi khi đoạn clip cover "Độ Ta Không Độ Nàng" của cô nàng cũng chễm chệ ở vị trí thứ 4. Mặc dù "chính chủ" Hoàng Thùy Linh không lọt vào bất kì danh sách nào, nhưng bản parody của BB Trần cho "Để Mị Nói Cho Mà Nghe" cũng dừng chân ở vị trí thứ 9.

Độ ta không độ nàng - Hương Ly cover.

Hương Ly và Hậu Hoàng là những cái tên nổi bật trên tab thịnh hành YouTube tại Việt Nam năm 2019.

Một năm hoạt động sôi nổi trên mặt trận YouTube đã trôi qua. Liệu năm 2020, sẽ là những hiện tượng, nhân vật nào nữa đây? Quả thực, với tầm phát triển chóng mặt của nội dung trên YouTube, "nhìn về tương lai" chỉ biết "như sông rộng đường dài" mà thôi!