10 MV 2019 được xem nhiều nhất trên YouTube ở Hàn Quốc: SM mất dạng, YG lép vế trước JYP và Bighit, 2 nghệ sĩ US-UK góp mặt

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất thế giới là YouTube đã công bố 10 MV được phát hành năm 2019 có nhiều lượt xem nhất chỉ tính riêng ở lãnh thổ Hàn Quốc. Chính vì điều đó, BXH có nhiều bất ngờ so với top 10 MV Hàn Quốc được xem nhiều nhất năm nay trên YouTube .

Dẫn đầu BXH chính là "Boy With Luv" (ft. Halsey) của BTS mặc cho "Kill This Love" (4) của BLACKPINK mới là MV Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên YouTube năm nay. ITZY xuất sắc trở thành nghệ sĩ duy nhất có 2 sản phẩm lọt vào danh sách này là "DALLA DALLA" (2) và "ICY" (7). Nhà YG lép vế vì JYP có thêm đại diện "FANCY" (3) của TWICE đứng trước 1 bậc.

Hiện tượng "Rooftop" của N.Flying có được vị trí thứ 5 chung cuộc. "Bom" (9) của bộ đôi "khủng long nhạc số" BOL4 xếp hạng khiêm tốn hơn cả 2 đại diện US-UK là "Speechless" (6) của Naomi Scott và "bad guy" (8) của Billie Eilish. Chốt sổ là ca khúc tương đối lạ đối với nhiều fan Kpop là "DDING" của tổ hợp 4 nghệ sĩ gồm Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum và Han Yohan. SM không có bất cứ đại diện nào trong danh sách.

Danh sách 10 MV được xem nhiều nhất năm 2019 trên YouTube chỉ tính riêng tại Hàn Quốc:

1. "Boy With Luv" (ft. Halsey) – BTS

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

2. "DALLA DALLA" – ITZY

MV "DALLA DALLA" – ITZY

3. "FANCY" – TWICE

MV "FANCY" – TWICE

4. "Kill This Love" – BLACKPINK

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

5. "Rooftop" – N.Flying

MV "Rooftop" – N.Flying

6. "Speechless" – Naomi Scott

"Speechless" ("Aladdin" OST) – Naomi Scott

7. "ICY" – ITZY

MV "ICY" – ITZY

8. "bad guy" – Billie Eilish

MV "bad guy" – Billie Eilish

9. "Bom" – BOL4

MV "Bom" – BOL4

10. "DDING" – Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, Han Yohan

MV "DDING" – Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, Han Yohan

Nguồn tham khảo: AK