10 điều cần biết về Oscar 2020: Dàn sao ngợp trời "khủng" nhất thế giới, hội ca sĩ tấp nập dự không hề kém miếng Grammy

Cuối tuần này, sự kiện quan trọng nhất trong năm của ngành công nghiệp điện ảnh sẽ diễn ra. Đó chính là lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Để không bỡ ngỡ khi theo dõi Oscar 2020, đây là những điều bạn cần biết.

1. Không có người dẫn, nhưng có dàn khách mời khủng

Sau khi Kevin Hart rút lui khỏi vị trí host vào năm ngoái, Oscar đã quyết định bỏ hẳn người dẫn chương trình. Thay vào đó, một số khách mời sẽ được lựa chọn để thay phiên nhau công bố giải thưởng. Năm nay, trừ những diễn viên được đề cử, dàn sao tham dự Oscar cực kì hùng hậu, gồm Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Gal Gadot, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Shia LaBeouf, Keanu Reeves, James Corden, Penélope Cruz...



2. Scarlett Johansson tạo nên kì tích

Lần đầu tiên được đề cử Oscar, Scarlett Johansson đã được xướng tên trong cả hai hạng mục: Nữ chính xuất sắc nhất (trong Marriage Story) và Nữ phụ xuất sắc nhất (trong Jojo Rabbit). Cô là diễn viên thứ 12 trong lịch sử có 2 đề cử trong một mùa Oscar.

3. Parasite lập kỉ lục chưa từng có

Parasite (Ký Sinh Trùng) giành được sáu đề cử Oscar, trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được đề cử cho cả Phim hay nhất và Phim quốc tế hay nhất. Bong Joon Ho trở thành đạo diễn châu Á thứ hai, sau Lý An, có phim được đề cử Phim hay nhất. Theo nhiều chuyên gia, Parasite gần như cầm chắc tượng vàng hạng mục Phim quốc tế hay nhất.



4. Cynthia Erivo là diễn viên da màu duy nhất được đề cử

Ngay sau khi Viện hàn lâm công bố đề cử, công chúng đã thể hiện thái độ bức xúc vì các diễn viên da màu tiếp tục bị "ngó lơ" ở Oscar năm nay. Cynthia Erivo - nữ chính của Harriet là người da màu duy nhất giữa cả chục đề cử diễn xuất toàn là người da trắng. Nếu chiến thắng tại Oscar 2020, cô sẽ là người trẻ nhất trong lịch sử sở hữu cả tượng Oscar, Emmy, Grammy và Tony.

5. Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn

Như thông lệ, loạt ca khúc nhạc phim sẽ được trình diễn tại sân khấu Oscar. Cynthia Erivo biểu diễn “Stand Up” trong Harriet, Elton John hát “(I’m Gonna) Love Me Again” trong Rocketman, Randy Newman thể hiện “I Can’t Let You Throw Yourself Away” trong Toy Story 4, Chrissy Metz mang đến “I’m Standing With You” trong Breakthrough và Idina Menzel cùng Aurora trình diễn “Into the Unknown” trong Frozen 2.

MV "Into the Unknown" (From "Frozen 2") - Idina Menzel, AURORA

Billie Eilish - nữ ca sĩ vừa chiến thắng 4 giải Grammy cũng có màn trình diễn đặc biệt. Theo nhiều nguồn tin, Billie Eilish sẽ vinh danh The Beatles - nhóm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại - với bản hit bất hủ "Yesterday".



6. Toy Story 4 mang kỉ lục về cho Disney?

Toy Story 3 là phim hoạt hình hậu truyện (sequel) đầu tiên và duy nhất trong lịch sử từng giành giải Oscar. Nếu Toy Story 4 chiến thắng năm nay, series Toy Story nói riêng và nhà Disney nói chung sẽ có thêm một kỉ lục: loạt phim hoạt hình đầu tiên 2 lần thắng giải Oscar.

7. 1917 vừa thắng BAFTA vừa thắng Oscar?

Trong giải thưởng của Viện hàn lâm Anh BAFTA vừa diễn ra vào 3/2, 1917 chiến thắng ở 7 hạng mục, trong đó có cả Phim hay nhất. 1917 cũng đang là phim có cơ hội thắng Best Picture cao nhất tại Oscar 2020. Nếu 1917 ôm tượng vàng, đây sẽ là bộ phim thứ 3 từ khi BAFTA tổ chức lại vào năm 1992 chiến thắng ở cả 2 lễ trao giải (sau The King’s Speech và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

8. Cặp tình nhân đối đầu cực căng tại Oscar

Ai cũng biết Little Women và Marriage Story cùng được đề cử Phim hay nhất tại Oscar 2020. Nhưng bạn có biết Greta Gerwig - đạo diễn Little Women và Noah Baumbach - đạo diễn Marriage Story là người yêu ở ngoài đời? Họ hẹn hò từ năm 2011 và đã có một đứa con.

9. Joker là niềm tự hào của phim siêu anh hùng

Joker là điều bất ngờ lớn nhất năm nay khi nhận đến 11 đề cử Oscar, từ Đạo diễn, Kịch bản đến Hóa trang, Hiệu ứng âm thanh và nhạc nền xuất sắc. Đây là một thành công rất lớn của bộ phim này. Cho dù đạo diễn Todd Phillips khẳng định Joker không phải là một bộ phim siêu anh hùng thì nó vẫn được sinh ra từ vũ trụ DC Comics. Phim được kì vọng sẽ mang về tượng vàng cho nam chính Joaquin Phoenix.



10. Netflix thống trị Oscar 2020

Netflix đã có một năm 2019 rạng rỡ, thể hiện rõ qua loạt đề cử Oscar. Netflix là hãng phim "bội thu" nhất với 24 đề cử, vượt trội so với thành tích 15 đề cử của năm ngoái. The Irishman và Marriage Story cùng được đề cử Phim hay nhất, trong đó The Irishman nhận tới 10 đề cử. Ở mảng Phim hoạt hình, Netflix có đến 2 tác phẩm dự thi là Klaus và I Lost My Body. Tuy nhiên, việc Viện hàn lâm có thể bỏ qua định kiến mà lựa chọn các tác phẩm của Netflix hay không vẫn là một dấu hỏi.

Lễ trao giải Oscar 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9/2 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ.