Trình làng vào cuối tháng 4 năm 2023, Vinhomes Ocean Park 2 nằm ở phía đông trở thành tọa độ vui chơi yêu thích của giới trẻ Hà Nội. Cảnh sắc nơi đây không chỉ được bao trùm hơi thở của đại dương xanh, mà còn hội tụ rất nhiều công viên giải trí, nổi bật nhất là công viên biển tạo sóng lớn bậc nhất Việt Nam. Dù chẳng cách trung tâm quá xa xôi, thậm chí giờ đây người dân Thủ đô có thể phi ra biển một cách dễ dàng thế nhưng với giới trẻ, đã đi nghỉ dưỡng thì phải thử trọn vẹn không gian ở đó ít nhất là một ngày. Mấy lúc thế này, được nằm chill trong những căn homestay xinh yêu hết nấc thì đúng là chẳng còn gì có thể bình yên hơn.

Điển hình như Thục Linh, cô nàng cùng các bạn đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch nhóm. Thay vì đến công viên nước hồ Tây hay đi cắm trại ở Bãi đá sông Hồng thì nhóm Linh quyết định thuê một căn biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 2. Vậy là chẳng cần mất thời gian hay tốn kém quá nhiều chi phí di chuyển, chỉ cần sang sông là đã có sẵn một thiên đường nghỉ dưỡng biển đẹp chất ngất với những trải nghiệm độc đáo chưa từng có đang đón chờ.

Và một khi đã trải nghiệm bạn sẽ hiểu vì sao Vinhomes Ocean Park 2 lại là điểm tránh nóng mùa hè siêu lý tưởng ngay gần Hà Nội. Nếu muốn lạc vào vùng biển xanh thực thụ thì Vin Wonders Wave Park - tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo lớn bậc nhất thế giới, với những con sóng cao đến gần 3m là tọa độ bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn thích năng động hơn hoàn toàn có thể tham gia bơi lội, chèo thuyền Kayak tại hồ nước mặn lớn bậc nhất Châu Á Laguna. Nếu vẫn chưa cảm thấy đủ "đô" phiêu lưu, các bạn trẻ có thể thử thách giới hạn bản thân khi thả trôi với "tốc độ ánh sáng" trong đường trượt kì bí, hoặc tham gia nhiều trò chơi trên không: Xích đu vòng tròn, trượt Zipline, Junior Coaster, Magic Bike hay Balloon Tower.

Sau những giây phút "đốt cháy năng lượng", thì ghé công viên cát Sandy Park rộng hơn 10.000m2 là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động cắm trại hoặc nướng BBQ bên "bờ biển", đắm chìm vào những giai điệu từ sôi động đến ngọt ngào của những tay chơi nhạc cừ khôi. Để tạo thêm sự gắn kết thì bạn đừng bỏ qua khoảnh khắc cùng nhau dạo bộ tại Quảng trường Kinh đô ánh sáng lộng gió. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng có thể sáng tạo, tự tổ chức các hoạt động teambuilding ngày tại căn biệt thự mà mình ở.

Hành trình staycation này vẫn rất chill khi bạn được đắm mình trong làn nước biển mát lạnh. Tuy nhiên, cuộc vui ấy sẽ còn thú vị hơn rất nhiều khi bạn biết tận dụng chuyến đi của mình để khám phá thêm những điều mới mẻ khác. Nếu là một người trẻ, thích la cà những chốn vui chơi hot hit, nhưng lại chỉ chăm chăm bờ hồ hay cà phê Lê Nin thì có lẽ bạn nên cân nhắc "thói quen" ăn chơi của mình và rẽ đầu sang một hướng khác.





Cách Vin Wonders Wave Park không xa là khu phố chuẩn Hàn K-Town trong lòng "vũ trụ giải trí" Grand World - Một thiên đường mới toanh cho giới trẻ Hà Thành. Nơi đây được tạo nên từ hệ thống shop đa dạng, phố đi bộ gần 200m và quảng trường rộng tới 1,2ha. Đến với K-Town bạn vừa có thể nhẩn nha cafe ăn uống, vừa có thể tham quan mua sắm và đặc biệt là thả mình trong những không gian cực chất và tinh tế, để không chỉ có 1.000 kiểu ảnh sống ảo mà còn có thể F5 lại cho các giác quan và cảm xúc của riêng mình.

Tái hiện những con phố cổ nổi tiếng ở xứ sở kim chi nên dừng chân tại bất cứ vị trí nào ở K-Town, du khách cũng có thể thỏa sức ghi lại những bức ảnh ấn tượng như đang dạo chơi giữa phố phường Hàn Quốc. Vậy là chẳng cần phải tốn kém hàng chục triệu đồng để sang tận Hàn Quốc, những tín đồ Hallyu chỉ cần khoác lên mình bộ Hanbok dạo bước trên khu phố K-Legend là có thể "xuyên không", hóa thân thành tiểu thư thời Joseon,

Nếu K-Legend đậm bản sắc văn hoá xứ Hàn với các con phố đẹp tựa Làng cổ Bukchon Hanok với mái nhà uốn cổ Hanok đặc trưng, cùng cổng nghệ thuật, đèn lồng rực rỡ sắc màu, thì K-Street lại mang không khí nhộn nhịp, sôi động của một Hàn Quốc hiện đại với kiến trúc mái dốc tối giản, mặt ngoài tối ưu ánh sáng tái hiện vẻ phồn hoa, trẻ trung của các con phố Itaewon, Myeongdong,… Đặc biệt, là "fan cứng" của K-Drama, du khách còn có thể tham gia thử thách nhập vai với các trò chơi mô phỏng trong bom tấn Squid Game từng làm mưa làm gió trên toàn thế giới. Người chơi sẽ phải trải qua nhiều căn phòng, mỗi căn phòng lại mở ra một thử thách hóc búa, đòi hỏi không chỉ IQ mà còn cả thể lực để đi đến chiến thắng cuối cùng.













Đã đến lúc tạm biệt những kiểu "du lịch uể oải" và dần làm quen với những mô hình như vui chơi, giải trí, trải nghiệm như tại Grand World. Đảm bảo sau khi tận hưởng hết sức hết mình, bạn sẽ nhận ra trước đây mình đã lãng phí quá nhiều những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.

Tại Grand World không chỉ có các căn shop to đùng và lấp lánh ánh đèn, hay những góc phố 7749 góc check-in, thì một trong những trải nghiệm đặc sắc tại phân khu K-Town là khám phá thiên đường ẩm thực đậm bản sắc của "xứ sở Kim Chi". Khi bước chân vào phố Hàn, du khách sẽ được lạc bước trong các con phố, hàng quán "chuẩn Hàn" với các món kimbap, tokbokki truyền thống, món Bingsu của thương hiệu Snow Island, "cánh gà ngon bậc nhất thế giới" từ Bonchon… Và tất nhiên, "Á Đông thu nhỏ" này sẽ không thể thiếu các món ăn "hot trend" gây bão khắp thế giới như bạch tuộc viên chiên Takoyaki - món ăn vặt biểu tượng của Osaka (Nhật Bản), sườn cay nổi tiếng Thái Lan… Dám cá sau khi khám phá xong một lượt, bạn sẽ phải rú rít lên vì quá mê mẩn đấy!





Hơn hết, "đặc sản" lôi cuốn du khách đến với Ocean City còn là show diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping trên sân khấu thuyền lớn bậc nhất châu Á "The Grand Voyage", diễn ra vào 20h30 hàng ngày. Màn trình diễn lộng lẫy, tráng lệ đưa du khách bước vào chuyến hải trình giao thương nối liền hai bờ châu lục Á - Âu, băng qua con đường tơ lụa trên biển, 5 đại dương, khám phá vùng đất ở biển Đông với thương cảng Hội An - Việt Nam, xen kẽ là màn múa lửa hút mắt từ những nghệ sĩ đường phố điêu luyện. Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật tại Grand World sẽ càng thêm thăng hoa với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Ocean City mỗi tối. Kết hợp với các cụm artwork đậm chất nghệ thuật được trang bị hệ thống ánh sáng đa dạng sắc màu, không gian đầy lãng mạn ở phía Đông Hà Nội đã trở thành chốn hẹn hò, vui chơi được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay.

Với cả triệu trải nghiệm hấp dẫn, Grand World nhanh chóng đưa Ocean City tỏa sáng trở thành điểm đến "must go - must see - must try" trên bản đồ du lịch miền Bắc. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, "thủ phủ" giải trí phía bờ Đông đã đón 3 triệu lượt khách ghé thăm.

Sau kỳ nghỉ đầy cảm xúc và full dung lượng điện thoại với cả nghìn bức ảnh long lanh đăng Facebook cả năm không hết, nhóm của Thục Linh đang lên lịch quay trở lại Ocean City vào cuối tháng 5 để "đu idol" tại lễ hội Korea Travel Festa 2024 diễn ra trong 2 ngày 25, 26/5 tại phố Hàn K-Town.

Để kết thúc chuyến đi quá mãn nguyện này, Thục Linh hào hứng thốt lên rằng: "Có lẽ không đâu ở Việt Nam mà du khách có thể vui chơi thỏa thích, cháy hết mình với triền miên lễ hội, khám phá không giới hạn và ăn cả thế giới chỉ tại một điểm đến như Vinhomes Ocean Park 2 nói riêng và Ocean City nói chung".