Là một trong những vận động viên tiêu biểu của điền kinh Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây, Nguyễn Thị Oanh đã nhiều lần mang về cho thể thao Việt Nam những tấm huy chương vàng SEA Games cũng như ở đấu trường châu Á. Với một môn thể thao vốn đã nhiều vất vả cho phái nữ, thường xuyên thi đấu ở cự ly dài nên để có được thành công hôm nay đó chính là sự bền bỉ và hành trình khổ luyện của "cô bé hạt tiêu".



Dõi theo SEA Games 32, người hâm mộ không khỏi xúc động khi chứng kiến hành trình nỗ lực lập poker "vàng" của Oanh. Sự nghiệt ngã của lịch thi đấu ở hai nội dung cách nhau chỉ 20 phút đã trở thành động lực thúc đẩy Oanh chinh phục giới hạn mới để giành chiến thắng.

Từ cuối năm lớp 9, Oanh bắt đầu tham gia tập luyện, thi đấu tại một số giải chạy cấp huyện, cấp tỉnh và được tuyển chọn vào trường năng khiếu thể thao Bắc Giang. Tuy nhiên chỉ có tố chất thôi chưa đủ, bởi áp lực và cường độ luyện tập ở môn điền kinh đòi hỏi vận động viên phải luôn bền bỉ chinh phục và kiên trì hướng đến mục tiêu đã đề ra. Khó khăn thứ nhất là hạn chế về hình thể, khó khăn thứ hai là thay đổi môi trường sinh hoạt nên có những bài tập khiến mình cảm thấy mệt mỏi", Oanh trải lòng.

Trước vẻ đẹp thể thao mà Oanh phô diễn trên đường đua, người hâm mộ có lẽ vẫn không quên được cột mốc năm 2014 khi Oanh được chẩn đoán mắc bệnh viêm cầu thận nên đành tạm rời xa đường chạy để tập trung điều trị bệnh một thời gian dài. Nhưng những điều đó không làm cô nản chí mà từ bỏ môn thể thao yêu thích. Cô vẫn theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp để thỏa mãn niềm đam mê, tự rèn giũa cho mình khả năng vượt giới hạn của bản thân để khắc phục những kỹ năng còn yếu.

Có thể nói, điền kinh đã cùng Oanh lớn lên, học hỏi và trưởng thành. Chính bài học ý chí được nuôi dưỡng từ thể thao đã giúp Oanh duy trì được sức bền vững vàng để không ngừng chinh phục giới hạn mới và sự thành công trong cuộc sống.

Nguyễn Huy Hoàng là kình ngư trẻ đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật nhưng ít ai biết tuổi thơ của anh gắn liền với dòng sông Gianh trước nhà. Chính vì được sinh ra ở miền sông nước như vậy, Hoàng sớm bơi lội thành thục hơn các bạn đồng trang lứa không chỉ để sinh tồn qua mùa lũ, mà còn để lặn rong rêu phụ giúp gia đình kiếm sống. Và với khả năng bơi lội vượt trội của mình, anh đã lọt vào "mắt xanh" của các huấn luyện viên trong một đợt tuyển quân.

Anh nhớ lại, bản thân tập luyện đến mức say mê dù chỉ mới 11 tuổi. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để tạo nên tên tuổi của chàng tuyển thủ trong làng bơi lội. Tại thời điểm đó, xa vòng tay gia đình chính là thách thức đầu tiên khi anh bắt đầu hành trình mới. Thế nhưng anh cảm thấy rất may mắn khi luôn được bố mẹ ủng hộ đi theo con đường bơi lội và bên cạnh động viên mình những lúc nản lòng. Chưa kể do thể hình thấp bé và sải tay hạn chế, anh phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn để theo kịp các bạn.

Nếu Nguyễn Thị Oanh là "nữ hoàng điền kinh" của Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng là kình ngư "vàng" của Việt Nam thì ở môn võ Taekwondo, không thể không nhắc đến Châu Tuyết Vân - nhà vô địch Taekwondo thế giới.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Châu Tuyết Vân nhiều lần vô địch thế giới, châu Á và gần đây nhất cô đã bảo vệ thành công HCV thứ 6 liên tiếp tại SEA Games - thành tích khiến người hâm mộ xúc động bởi ý chí bền bỉ và quyết tâm của cô suốt hơn hai thập kỷ theo đuổi Taekwondo.

Do thể trạng yếu từ nhỏ nên gia đình tạo điều kiện cho cô học võ từ năm 7 tuổi để cải thiện sức khỏe. Tình cờ bén duyên với bộ môn này, qua những buổi tập và các giải đấu thành phố, cô dần cảm thấy yêu thích và mong muốn gắn bó lâu dài để chinh phục những tấm huy chương cũng như vươn xa trên đấu trường quốc tế.

Châu Tuyết Vân nhớ lại khoảng thời gian nhiều áp lực nhất khi cô được chọn vào đội tuyển quốc gia nhưng cũng chính là thời điểm thi tốt nghiệp cấp 3. Bản thân vừa phải hoàn thành việc học trên trường, vừa phải đảm bảo thời gian tập luyện ở đội tuyển nhưng dù vậy niềm đam mê vẫn luôn thôi thúc cô nỗ lực tập luyện nhiều hơn các đồng đội khác.

Trải lòng về những chấn thương nghiêm trọng trong sự nghiệp, cô cho biết: "Vân đã từng bị lật cổ chân khi tham dự tập huấn ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho Giải Đại hội Châu Á. Theo nhận định ban đầu phải mất đến hơn 2 tháng để phục hồi nhưng tiếp tục kiên trì vượt qua khó khăn là điều duy nhất Vân có thể làm trong giai đoạn đó". Được biết, Châu Tuyết Vân đã quấn băng cố định cổ chân để tiếp tục tập luyện và thi đấu. Và trái ngọt đã dành cho người "có chí thì nên", cô đã thành công đứng trên bục huy chương cao nhất của đại hội.

Chính những mặt tích cực mà võ thuật mang lại cho cô như sự điềm tĩnh, bền bỉ chinh phục thành tích đã giúp cô kiên định với đam mê dù thăng trầm trong 25 năm qua có đôi lúc khiến bản thân muốn bỏ cuộc. "Hoa khôi làng võ" quyết tâm chứng tỏ với ý chí có được từ thể thao, cô nhất định sẽ vượt qua mọi rào cản ở bất kỳ giai đoạn nào để thành công theo đuổi đam mê.

Hơn cả những tấm huy chương, hình ảnh đẹp trên sân đấu cùng nghị lực của cô gái nhỏ bé của Taekwondo Việt Nam chắc chắn sẽ được người hâm mộ thể thao nước nhà nhớ mãi.

"Khủng long" bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy là tấm gương nỗ lực của thể thao Việt Nam, phấn đấu chứng minh bản thân và để lại nhiều dấu ấn lớn trong sự nghiệp bóng chuyền. Tuy nhận được rất nhiều từ môi trường bóng chuyền hàng đầu thế giới nhưng cô phải trải qua những thách thức mà không phải vận động viên nào cũng đủ ý chí bền bỉ để vượt qua.



Giữ tấm băng thủ quân, Thanh Thúy đã nỗ lực thi đấu và dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt HCB tại SEA Games 32 và lần đầu lên ngôi vô địch cấp độ châu lục tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023. Cá nhân cô từng xuất sắc giành danh hiệu VĐV trẻ triển vọng 2013, 2015; Chủ công xuất sắc nhất Cúp VTV Bình Điền 2016 và mới 26 tuổi đã có kinh nghiệm 3 mùa chơi tại giải đấu hàng đầu châu Á V.League Nhật Bản.

Bén duyên với trái bóng cam kể từ khi còn là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Đặng Thái Hưng sớm thể hiện khả năng vượt trội của mình và gặt hái nhiều thành công từ giải bóng rổ học sinh đến sinh viên. Tuy nhiên anh lựa chọn một công việc văn phòng ổn định sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng chính Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) năm 2016 đã mở ra một chương mới cho cuộc đời của Hưng.

Bên cạnh công việc ổn định, Hưng quyết tâm theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số" để cháy hết mình với ngọn lửa đam mê bất tận dành cho bóng rổ. Hiện tại Hưng đang góp mặt trong màu áo Thang Long Warriors và đội tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 vừa qua, anh được giới mộ điệu nhận xét là mẫu tiền đạo công thủ toàn diện.

Thách thức đầu tiên đến với Hưng khi anh phải tìm cách cân bằng giữa công việc hiện tại và đam mê thi đấu chuyên nghiệp. Chính vì không đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sau tập luyện nên cơ thể bắt đầu xuất hiện những chấn thương ảnh hưởng lớn đến việc thi đấu.

Hơn nữa, anh biết rõ bản thân là vận động viên đi lên từ bán chuyên, không được tập luyện bài bản nên thường xuyên gặp khó khăn trong tập luyện và thi đấu. "Xuất phát là người chơi bóng rổ phong trào nên nền tảng thể chất của mình có phần hạn chế, cũng vì thế mà thời gian đầu đến với bóng rổ chuyên nghiệp, mình đã gặp nhiều chấn thương. Ngoài ra, mình chơi bóng rổ tự phát, không có người hướng dẫn hay chỉ dạy bài bản, nên mình đã phải dành rất nhiều thời gian trau dồi và hoàn thiện bản thân để đáp ứng với môi trường tập luyện chuyên nghiệp", Hưng nói.

Đằng sau thành công của Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng, Châu Tuyết Vân, Trần Thị Thanh Thúy, Đặng Thái Hưng nói riêng và các vận động viên tại SEA Games 32 nói chung là một hành trình "có chí thì nên" cùng thể thao, góp phần giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Với nhiều năm kinh nghiệm tranh tài ở đấu trường quốc tế, "bông hồng thép" Nguyễn Thị Oanh gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ vận động viên trẻ tuổi cùng các em nhỏ: "Chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng những ước mơ, đặt ra những dự định, kế hoạch và mục tiêu. Không chỉ riêng trong sự nghiệp thể thao mà còn trong cuộc sống, hãy cố gắng leo lên từng bước, từng bước một.