Tết Trung thu đối với người Việt ta là một dịp vô cùng quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Chẳng thế mà bây giờ người ta gọi là một "mùa Trung thu" chứ không chỉ riêng ngày Rằm tháng Tám nữa.

Trung thu nay cũng đã khác xưa rất nhiều, từ cách người ta đón nhận nó, cho đến cảm xúc mỗi mùa Trung thu cũng rất khác… Ấy vậy nhưng, bất kể mùa Trung thu năm nào, có một điều vẫn vẹn nguyên trong tâm thức bất cứ ai.

Xưa nay, người ta vẫn thường hay gọi Trung thu là Tết thiếu nhi, là dịp mà trẻ em thích lắm vì có quà bánh, được phá cỗ trông trăng, rồi có đủ các hoạt động vui chơi tưng bừng. Thế nhưng ít ai để ý, Trung thu còn là dịp để tất cả mọi người thưởng thức những sản vật mùa thu đang vào độ ngon nhất năm như bưởi, hồng, cốm... Và đặc biệt hơn cả, Trung thu với người Việt còn có ý nghĩa là Tết đoàn viên.

Tết Trung thu mang theo những ước vọng, mong muốn của mọi người về vụ mùa mới, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hoà, đồng thời còn mang ý nghĩa của sự tụ họp, đoàn viên trong gia đình.

Tết Trung thu là một ngày lễ quan trọng mà tất cả các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Trẻ em thì thích thú với các món quà bánh, rước đèn ngắm trăng còn người lớn thì cùng nhau hàn huyên, kể lại cho nhau nghe biết bao thăng trầm của cuộc sống. Trên hết, đó là bầu không khí gia đình vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của tất cả mọi người. Cũng bởi thế mà Trung thu trong lòng người Việt chính là Tết đoàn viên.

Trải qua biết bao thăng trầm giữa dòng chảy thời gian, Tết Trung thu giờ đây vẫn được gìn giữ vẹn nguyên ý nghĩa đoàn viên. Nhưng Trung thu hiện đại thời nay còn thú vị hơn gấp bội.

Mỗi năm, chỉ chớm mùa Trung thu thôi là bố mẹ lại tưng bừng chuẩn bị làm sao để các con có được một mùa Trung thu thật ý nghĩa. Ở Sài Thành, người thì đưa con đi dạo phố, người thì thích lên phố đi bộ cho đông vui, người lại dẫn con ra phố lồng đèn Lương Nhữ Học… Các địa điểm luôn được thay đổi, để cả nhà cùng có được những trải nghiệm thật mới mẻ mà vẫn thật vui.

Năm nay, ở TP.HCM, người ta bắt đầu truyền tai nhau, rủ nhau đi khu "phố Hội" mới toanh vừa xuất hiện. Đó chính là khu vực shophouse Celadon Boulevard, nằm trên đại lộ Gamuda, thuộc Celadon City Tân Phú. Một địa điểm mới mẻ, hơn nữa lại quy tụ rất nhiều hoạt động hấp dẫn, có lẽ đó chính là lý do mà nhiều người lựa chọn địa điểm này để cho con đi chơi Trung thu.

Hình ảnh phố cổ Hội An với những bức tường vàng, những chiếc lồng đèn đỏ luôn là điều gì đó khiến người ta cứ nhớ mãi. Mùa Trung thu năm nay, khu phố cổ này sẽ được tái hiện lại ngay giữa lòng Sài Gòn. Những ai chưa từng đi Hội An mà mê đắm nơi này, hay những ai đang thương nhớ Hội An thì nhất định chẳng thể bỏ qua cơ hội này rồi.

Hội An thu nhỏ lại càng lung linh hơn nữa khi những ánh đèn lồng rực rỡ sắc màu được thắp lên mỗi chiều tối. Nơi đây nhất định sẽ mang đến những tấm hình thật đẹp, giúp chúng ta ghi dấu một mùa Trung thu thật ý nghĩa bên người thân và bạn bè. Khu phố này sẽ có mặt ở đây xuyên suốt từ 16/9 đến 1/10 nên bạn có thể tha hồ chụp vô vàn tấm ảnh đẹp.

Thời gian qua, khắp các tỉnh thành trong cả nước đều xuất hiện hình ảnh những chiếc xe chở đầy hoa, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh. Chiếc xe chở hoa này mang đặc trưng của mùa thu Hà Nội, được mọi người khắp nơi yêu mến nên đã cùng nhau nhân rộng, mang "hơi thở" của thu Hà Nội đến khắp mọi nơi.



Ở Celadon Boulevard mùa Trung thu năm nay, bên cạnh khu phố cổ Hội An thu nhỏ, thì những chiếc xe chở đầy hoa mang theo mùa thu Hà Nội cũng góp mặt. Thế nên nếu chưa thể có một chuyến bay đến với Thủ đô, thì nơi này cũng có thể mang lại những tấm hình thật đẹp cho bạn với mùa thu Hà Nội đó.

Cùng với những chiếc xe chở hoa còn có cả gian hàng cà phê Gamuda Land. Hai hoạt động này sẽ góp mặt vào các cuối tuần, tất cả đều được miễn phí cho tất cả mọi người. Vừa chụp ảnh thu Hà Nội, vừa cà phê chill chill, thật thú vị vô cùng!

Vào ngày 23/9 vừa qua, cũng tại nơi đây, rất nhiều người đã cùng nhau hoà mình vào lễ hội rước đèn sớm. Cảm giác đón Trung thu ở một nơi mới mẻ nhưng với những hoạt động truyền thống quen thuộc cũng vô cùng thú vị. Trong ánh đèn lung linh khắp bốn bề, những âm thanh rộn rã tiếng trống tiếng nhạc, giúp ta quên hết bộn bề cuộc sống. Tất cả những gì đọng lại lúc ấy chính là cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc.

Đi chơi Trung thu tưng bừng với đủ mọi hoạt động rồi, giờ đến phần nghỉ ngơi, ăn uống, làm đẹp và mua sắm nào. Gợi ý cho bạn một lịch trình tuyệt vời chính là đi ăn tại nhà hàng Cattleya. Sau đó, dành một chút thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, chăm sóc sắc đẹp tại spa Belle Lumiere. Và trước khi về nhà, mua sắm đồ ăn uống và các vật dụng trong siêu thị Genshai. Thế là sau một chuyến chơi Trung thu tưng bừng hết nấc, vẫn có thời gian sắm sửa đồ đạc cho gia đình. Tự nhiên lại thấy chuyến đi chơi này quá là "được việc" nhỉ?



Một Trung thu vừa mới mẻ, vừa tưng bừng, ấm áp là điều mà ai cũng mong mỏi. Giữa cuộc sống bộn bề ngày nay, dù đôi khi bận bịu với deadline, công việc, thế nhưng ai ai cũng muốn bớt chút thời gian để hoà mình vào Trung thu, cùng mọi người đón mùa lễ thật vui vẻ. Thế mới nói, dù bây giờ đã khác xưa nhiều, thì vẫn còn một thứ vẫn vẹn nguyên. Ấy chính là ý nghĩa của ngày lễ Trung Thu, cũng như những điều mong mỏi từ trong sâu thẳm mỗi người.

Nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn trẻ đã bắt đầu rủ nhau, lên lịch để ghé tới đây vui chơi Trung thu rồi đấy. Các hoạt động trong sự kiện sẽ kéo dài đến 1/10, thế nên bạn hãy tranh thủ đến check-in nhé!