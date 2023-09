Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả, và con người đang bận rộn hơn bao giờ hết. Đây là một nghịch lý so với tiên đoán từ năm 1930 của nhà kinh tế học người Anh - John Maynard Keynes. Ông đã ước tính trong tương lai, số giờ làm việc sẽ ngắn đi và thời gian nghỉ ngơi sẽ dài ra nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Con người không những chẳng nhàn hơn, mà còn ngày càng khó thoát khỏi guồng quay tất bật, kéo theo vô vàn áp lực cuộc sống.

Bên cạnh đó, sự phát triển tột bậc của công nghệ khiến chúng ta đang phải "chạy" hết tốc lực để không đánh mất cơ hội nghề nghiệp vào tay… máy móc. Để rồi, "Thôi, bận lắm!" dường như trở thành câu cửa miệng của hầu hết người trẻ hiện nay. Nhiều cuộc hẹn, nhiều dự định vô tình bị sự hối hả không điểm dừng ấy cuốn đi, rồi chìm vào quên lãng.

Và, như một sắp đặt hoàn hảo của tạo hóa, Trung thu chính là một "điểm dừng" lý tưởng để chúng ta tạm nghỉ, sạc lại năng lượng sau chặng đường ¾ năm vất vả. Hơn hết, Trung thu còn neo giữ một vùng ký ức lấp lánh - một điểm tựa tinh thần vững vàng, để giúp mỗi người được xoa dịu, ủi an mỗi khi nhớ về.

Việt Nam là một trong 5 nước ăn mừng Trung thu lớn nhất châu Á, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, và Thái Lan. Với xuất phát điểm từ truyền thống văn minh nông nghiệp cổ truyền, Trung thu không chỉ đánh dấu thời điểm kết thúc vụ mùa, mà còn là lúc để quây quần bên nhau, cùng ăn mừng chúc tụng. Hơn hết, là để nghỉ ngơi sau một mùa màng tất bật, lấy lại tinh thần và chia sẻ với nhau niềm hy vọng vào một vụ mùa bội thu tiếp theo.

Với mong ước người lớn cũng có được một Trung thu đúng nghĩa, The Coffee House năm nay tự biến mình thành Trạm Trăng, kêu gọi khách hàng tạm bỏ lại mọi bộn bề ở Trái Đất, và cùng "trôi" ra vũ trụ. "Dừng một chút thôi, thưởng một chút trôi" không chỉ là lời mời gọi chân tình, mà còn là một lời thủ thỉ, vỗ về: Ai cũng xứng đáng được nghỉ ngơi và tự tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình.



Trên chuyến tàu bay ra vũ trụ ấy, Trạm Trăng Nhà mời thực khách mẻ bánh nướng hấp dẫn với 2 vị mặn, 4 vị ngọt.



Không thể thiếu các hương vị truyền thống, năm nào cũng ăn nhưng năm nào cũng thèm, thực khách mê vị quen sẽ thỏa mãn vị giác với bộ ba thập cẩm, hạt sen, trứng muối.

Bên cạnh hương vị quen thuộc, Trạm Trăng còn sáng tạo cùng nguyên liệu mới: bào ngư cao cấp, rượu vang hảo hạng, nhân mochi dẻo mịn, vỏ bánh tinh than tre healthy, hạt hạnh nhân cùng hạt phỉ giàu dinh dưỡng.

Trong đó, bánh SIGNATURE Cà Phê Trứng Muối - hương vị nguyên bản vốn là best seller của Nhà suốt 3 mùa trăng, nay được khoác vỏ bánh than tre healthy để tiếp tục làm best seller mùa thứ 4.

Đặc biệt, với concept Trạm Trăng, mỗi bánh được gói ghém trong hộp bánh có tông màu bạc chủ đạo cùng chất liệu metalize bắt sáng. Mặt hộp bánh được lấy cảm hứng và thiết kế như góc nhìn trông ra ngoài từ ô cửa kính tàu vũ trụ, nhấn mạnh thông điệp thả "trôi", thư giãn. Khi mua từ 2 hộp bánh trở lên, sản phẩm được đựng trong túi giấy cùng concept Trạm Trăng, vừa vặn là món quà nhỏ xinh để tự thưởng cho bản thân hay tặng bạn bè, người thân…

Vẫn duy trì danh hiệu là thương hiệu F&B hiếm hoi ra mắt thức uống riêng cho mùa Trung thu, năm nay The Coffee House mang đến bộ sưu tập Trà Trạm Trăng gồm 3 món trà thuộc dòng Hi-Tea Healthy và 1 trà sữa.

Mỗi ly Hi-Tea Trăng Mật chứa đựng nền trà hoa cúc 0% caffeine vị nhãn mật ong, thêm topping nhãn và trân châu mật ong giòn dai mang đến dư vị lành mạnh, thư giãn và ngọt ngào như những ngày trăng mật.

Vẫn trên nền trà hoa cúc 0% caffeine, Hi-Tea Trăng Tròn kết hợp cùng kombucha detox, full đào từ vị đến topping giúp bạn thưởng trà mà thư giãn như đang ngắm trăng tròn trong đáy (ly) nước.

Món thức uống tiếp theo dựa trên công thức độc quyền từ The Coffee House mang tên Hi-Tea Rước Trăng chính là sự kết hợp của trà hibiscus và trà hoa cúc 0% caffeine, thêm yuzu (quýt Nhật) và trân châu mật ong.

Bên cạnh đó, Trà sữa Đếm Sao sẽ là lựa chọn dành riêng cho các tín đồ hảo ngọt. Nhấp một ngụm trà Oolong nướng đậm đà, cùng trân châu mật ong phủ đầy, chắc chắn bạn sẽ quên luôn đếm deadline mà chuyển sang đếm sao, tận hưởng một mùa Trung thu thư thả.

Thoạt nghe, câu chuyện mà The Coffee House gửi gắm có vẻ "ngược dòng" so với tinh thần chủ đạo của dịp lễ, khi cổ vũ tinh thần tự tận hưởng, yêu chiều bản thân. Nhưng dù bứt phá khỏi dòng chảy chung, The Coffee House chưa bao giờ xa rời kim chỉ nam của mình, đó là sẻ chia và kết nối.

Nếu 2022, The Coffee House với concept "Trăng Nhà Kết Nối" đào sâu vào xu hướng Nostalgia (hoài niệm) để kết nối quá khứ - hiện tại, thì lời nhắn nhủ thân tình năm nay chính là sợi dây để mỗi người tự kết nối với chính bản thân mình. Đó là sự liên kết tưởng gần nhất, nhưng lại xa nhất. Chính vì vậy, tự thương, tự thưởng không chỉ để "sạc" lại năng lượng cho bản thân, mà còn để "tiếp sức" cho các mối quan hệ gia đình và xã hội, để hướng đến một mùa Trung thu đoàn viên trọn vẹn.

Trung thu này, nếu chẳng thể như những ngày xưa cũ, với đèn lồng bóng kính, múa lân sư tử, phá cỗ trông trăng thì mong bạn dành dụm được cho mình một khoảng nghỉ. Trung thu mỗi năm chỉ có một lần, hãy dừng một chút thôi, thưởng một chút trôi cùng bánh ngon, trà thanh mát. Vì bạn xứng đáng!