Tháng 9/2021, Nguyễn Thuý An đang dưỡng bệnh tại quê nhà sau 10 năm lăn lộn ở TP.HCM. Trong thời gian nằm dưỡng bệnh, Thuý An xem TikTok giải khuây và bắt gặp video khoe vườn sầu riêng của một tài khoản khác được lên xu hướng. “Người ta làm được, mình cũng làm được”, Thuý An nghĩ thầm. Cô rướn người qua ô cửa quay vườn sầu riêng sai lúc lỉu trước nhà và bắt đầu đăng tải video đầu tiên lên TikTok. Ngày hôm sau, video đó đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Cô gái ấy còn được biết đến với cái tên An Đen - người mang đời sống buôn làng vùng cao tới gần hơn với cộng đồng. Hiện nay, An Đen là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu tài khoản TikTok @anden75 với 1,6 triệu lượt theo dõi và 31 triệu lượt thích. Câu chuyện trở thành người có sức ảnh hưởng sau một năm phát triển nội dung trên TikTok của An Đen đã cho thấy rằng sáng tạo nội dung trở thành phạm trù rộng mở với tốc độ phổ cập nhanh chóng cho mọi đối tượng. Không giới hạn độ tuổi, giới tính, xuất thân, hoàn cảnh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người có sức ảnh hưởng khi nắm giữ những khía cạnh quan trọng trong sáng tạo kỷ nguyên số ngày nay: Độc bản và đa dạng.

Trong cuốn sách "The Tipping Point" được xuất bản vào năm 2000, tác giả Malcolm Gladwell đã định nghĩa điểm bùng phát là khoảnh khắc khi một ý tưởng, một xu thế, một hành vi xã hội hoặc một nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng tạo ra những giá trị mới, vượt qua ngưỡng nhất định - bùng phát và lan ra như ngọn lửa hoang dã.

An Đen với những video kể chuyện đã mang cuộc sống bình dị, trù phú của buôn làng tới hàng triệu người. Cùng với An Đen, hàng nghìn cá nhân khác đã và đang mở ra vô số cánh cửa để bước vào vùng đất sáng tạo nội dung. Họ kể những câu chuyện từ đời sống xung quanh, ghi lại và lan toả những cảm xúc chân thật, qua đó truyền cảm hứng từ chính những câu chuyện độc bản của chính mình.



Cũng thật bất ngờ khi những video quay lại khoảnh khắc vui chơi thường nhật của hai cha con nhà anh Nguyễn Minh Hải lại thu hút hơn 10 triệu người theo dõi trên TikTok. Ban đầu, TikTok là nơi anh Hải lưu giữ những khoảnh khắc vui chơi mỗi ngày của con gái. Thế nhưng, nguồn năng lượng và sự duyên dáng của hai cha con liên tục thu hút sự chú ý của hàng triệu người xem. Mỗi ngày, cha con Bối Bối đã mang đến niềm vui cho hàng triệu người xem thông qua những video biến hoá đa dạng từ ca hát, diễn xuất đến tình huống tại tài khoản TikTok @annhien_boiboi. Tương tự như câu chuyện của cậu sinh viên người Tây Ban Nha yêu cuộc sống và văn hoá Việt Nam - Rufino Aybar (@rufinoaybar). Từ những ngày xem TikTok "chỉ để giải khuây", Rufino bắt đầu loay hoay bắt tay vào quay những video ghi lại quá trình học đại học ở Việt Nam. Hiện nay, anh chàng đã trở thành nhà sáng tạo nội dung có có 3,1 triệu lượt theo dõi.



Một Gen Z tiêu biểu khác thành công khi trở thành nhà sáng tạo nội dung trên TikTok là Nguyễn Linh Chi, hay còn được biết đến là Chi Xê (@chibrillie99) với 1,6 triệu người theo dõi. Chi đến với TikTok qua những video ca hát, sáng tác ngẫu hứng. Cách viết lời thông minh và giai điệu gần gũi, truyền cảm hứng đã giúp những bản nhạc của Chi đã nhận được sự đồng cảm và đón nhận từ đông đảo người dùng, đặc biệt với giới trẻ.



Có thể nói, trồng trọt, diễn xuất, học tập, ca hát… là những hoạt động gần gũi diễn ra thường ngày chung quanh ta. Nhưng đối với từng cá nhân, chúng được lọc qua những góc nhìn riêng, phản chiếu lại vào lăng kính kỹ thuật số thông qua những video thể hiện rõ nét cái tôi độc đáo. Và trong xu hướng hiện nay, cơ hội tạo sức ảnh hưởng từ những lợi thế mà công nghệ mang lại chào đón sự tham gia của mọi cá nhân, chấp nhận và tôn vinh sự khác biệt để hoà chung vào sự phát triển của xã hội.

Tại TikTok, những nhà sáng tạo nội dung đang đại diện cho "điểm bùng phát" mới trong thời đại 4.0. Từ những chất liệu sẵn có trong đời sống thường nhật, mỗi cá nhân đến với TikTok qua một thế giới quan riêng, không ngừng tạo ra những xu hướng mới và bày tỏ quan điểm trước những vấn đề xã hội. Song, những giá trị bền vững về tính sáng tạo, tính giải trí và đặc biệt là sự đồng cảm, chân thực và tử tế vẫn được nuôi dưỡng và lan truyền.

Những video ngắn trên TikTok bắt nguồn từ những chất liệu đời thường không chỉ mang tính giải trí, mà còn là những câu chuyện mang lại cảm xúc chân thực, hữu ích, đồng cảm và tích cực cho cộng đồng. Từ những giá trị cảm xúc, các nhà sáng tạo nội dung TikTok truyền cảm hứng cho người xem, phản chiếu thành những hành động tử tế ngoài đời thực.

Joy Dog Mom (@joydogmom) là một trong những tài khoản hiếm hoi về cứu hộ chó mèo, làm xe lăn cho động vật khuyết tật tại Việt Nam. Hai vợ chồng Trần Anh Thư (Joy) và Oscar (quốc tịch Colombia) đứng sau kênh TikTok 221 nghìn người theo dõi. Mỗi ngày, buổi sáng của hai vợ chồng bắt đầu lúc 6h30 với việc cho ăn, thay tã, vệ sinh cho khoảng 40 chú chó mèo. Những ca nặng hơn cần đưa vào bệnh viện thú ý để thăm khám và chữa trị. Trong lúc đó, Oscar sẽ dành thời gian để nghiên cứu, chế tạo xe lăn "đo ni đóng giày" cho từng trường hợp. Cứ thế, một ngày của hai người thường kết thúc sau 12 giờ khuya.

Cuộc sống của hai vợ chồng Anh Thư gắn liền với chó mèo khuyết tật từ 2019. Gần đây, cả hai quyết định lập kênh TikTok (@joydogmom) với khát vọng lớn hơn: "Khi cứu các bé chó mèo, tôi không muốn chúng sẽ ở đây mãi với mình mà sẽ có một gia đình để yêu thương. TikTok có tính lan tỏa rộng rãi, nên tôi quyết định lập kênh @joydogmom để chia sẻ video, truyền tình yêu động vật cho mọi người và hy vọng các bé sẽ có nhiều người nhận nuôi hơn".

Vẫn là những công việc chăm lo cho từng chú chó mèo nhưng hơn 1 năm trở lại đây, mỗi ngày Anh Thư lại có thêm một niềm vui mới. Bất kể khi nào rảnh rỗi, cô và chồng sẽ cầm điện thoại quay lại công việc thường ngày, các khoảnh khắc sinh hoạt - vui chơi của những chú chó mèo. Video trên kênh Joy Dog Mom gần như đều là các thước phim chân thực, đơn giản về nội dung lẫn hình thức. Nhưng thông qua chúng, cuộc sống của vợ chồng Anh Thư và các "thành viên bốn chân" đã thay đổi. Cô cho biết từ khi có kênh TikTok, công cuộc tìm chủ cho chó mèo khuyết tật dễ dàng hơn. Có những bạn ở xa biết đến Joy Dog Mom qua nền tảng, hoặc khi gặp chó mèo bị bỏ rơi hoặc bị liệt, mọi người đều tìm cách liên hệ để vợ chồng Anh Thư có thể hỗ trợ kịp thời. Thương hiệu xe lăn đặc biệt của Anh Thư và chồng được biết đến rộng rãi hơn, có những đơn hàng quốc tế. Và điều khiến Anh Thư hạnh phúc nhất chính là đã phần nào tác động đến nhận thức của số đông về chó mèo khuyết tật, về "một thế giới khi lựa chọn tử tế thì không phân biệt là với con người hay con vật".

Tương tự Joy Dog Mom, những video về cuộc sống buôn làng của An Đen cũng mang đến những tác động tích cực ngoài đời thực. Từ những nội dung ban đầu xoay quanh căn nhà, mảnh vườn của gia đình, An Đen đã kể những câu chuyện lớn hơn. Đó là một ngày vào bản thăm các gia đình người dân tộc, đó là một bữa ăn lớn nấu cho trẻ em trong làng, đó là ngày thiện nguyện, trao quà từ mạnh thường quân cho những hoàn cảnh khó khăn. "Khi mang được phần tiền ủng hộ của các mạnh thường quân tới các hoàn cảnh đó, thấy họ được ăn no, được chữa bệnh, tự tôi cũng cảm thấy cũng no hơn, hạnh phúc hơn", An Đen bộc bạch.



Hay câu chuyện của Quan không gờ (@quankhonggo) đã mang đến một góc nhìn mới về cách người trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng. Năm 2022 là một năm thành công với anh chàng sinh năm 2001 khi tuyến nội dung "Ăn gì khó - Có Quan lo" mà Quan thực hiện đã lan toả khắp nền tảng. Trong từng video, Quan tìm gặp những mảnh đời cơ cực đường phố, hỏi thăm về món ăn họ ưa thích, sau đó mua và gửi tặng. Không thể ngờ có những người cả đời họ chưa từng nếm thử hương vị của phở, đâu đó là người cha, người mẹ vì thương con cũng chẳng dám mơ mộng đến sơn hào hải vị. "Của cho không bằng cách cho", sự lễ phép và tấm lòng lương thiện của Quan đã truyền cho người xem cảm hứng giúp đỡ người khác. Và nhiều hoàn cảnh cơ cực đã được cộng đồng, các nhà hảo tâm giúp đỡ sau khi xuất hiện trong series của Quan không gờ.

Với sự phát triển nhanh chóng của nội dung trên nền tảng như hiện nay, TikTok liên tục có những hoạt động xây dựng và thúc đẩy tính sáng tạo, khuyến khích người dùng tham gia và kiến tạo những giá trị tích cực tới cộng đồng. Hơn hết, để tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc, vừa qua, TikTok đã tổ chức Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, đối tác và nhà sáng tạo nội dung, đồng thời tìm ra chủ nhân của 11 hạng mục giải thưởng.

Những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc quy tụ trên sân khấu TikTok Awards Việt Nam 2022

Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022, một lần nữa tái hiện những câu chuyện của An Đen, An Nhiên Bối Bối, Rufino Aybar, Chi Xê, Joy Dog Mom, Quan không gờ… cùng hàng trăm nhà sáng tạo truyền cảm hứng khác. Họ đại diện cho chân dung những người có sức ảnh hưởng thời đại mới: Sáng tạo nội dung từ những chất liệu sẵn có trong đời sống thường nhật.

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất TikTok với những clip phá cách từ hình thức tới nội dung, Thủng Long Family (@thunglongfamily) đã được gọi tên ở hạng mục Nhà sáng tạo truyền cảm hứng tại TikTok Awards Việt Nam 2022. Phát biểu khi nhận giải thưởng của Thủng Long Family cũng chính là tâm tư của nhiều nhà sáng tạo nội dung hiện hữu trên nền tảng: "Giải thưởng này là cơ hội để chúng tôi mang sự nỗ lực và nguồn năng lượng của mình không chỉ tới khán giả mà còn đến với tất cả các anh chị em là nhà sáng tạo nội dung cũng như những ai muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung TikTok. Từ đó chúng ta có cơ sở xây dựng cộng đồng sản xuất nội dung số chất lượng và vững mạnh hơn".

Đêm vinh danh là minh chứng rõ rệt cho những nỗ lực của TikTok trong việc công nhận đa dạng đối tượng nhà sáng tạo nội dung, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong và ngoài nền tảng. Trên hành trình đó, sự hỗ trợ từ TikTok cũng như các công cụ trên nền tảng góp phần không nhỏ trong việc tạo môi trường cởi mở, văn minh cho mỗi cá nhân. Từ đó, những câu chuyện chân thực sẽ được đưa đến với những nhóm đối tượng phù hợp. Những giá trị tử tế và tích cực sẽ được lan toả rộng mở tới cộng đồng.