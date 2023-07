Năm 2018, Kathy Lương, founder của nanoHome và Nhung Nguyễn hiện là COO của nanoHome gặp nhau lần đầu tiên. Cùng yêu cái đẹp, được trải nghiệm nhiều nền văn hóa, say mê kiến trúc và thiết kế - cả hai cảm thấy lạc lõng trong chính việc tìm kiếm những sản phẩm nội thất mình ưng ý tại Việt Nam. Cũng từ lý do đó, cả hai bắt tay vào xây dựng nanoHome - đầu tiên là để thỏa mãn niềm đam mê với ánh sáng và nội thất. Sau đó, là để kể những câu chuyện về các thiết kế mà sau hàng chục năm, vẫn còn vẹn nguyên giá trị về mặt thẩm mỹ lẫn chất lượng.

Kathy Lương: Kathy có hai em bé, và một trong những mong muốn lớn nhất của người làm mẹ đó là tạo ra không gian thoải mái cho mọi thành viên trong gia đình. Tổ ấm là nơi mà mỗi khi trở về, ta cảm thấy được là chính mình và trút bỏ những xô bồ của cuộc sống bên ngoài để tái tạo năng lượng.

Trước khi có con, Kathy có dịp sửa sang và chuẩn bị cho ngôi nhà của riêng mình. Đến khi dần hoàn thiện, một người bạn đến thăm đã nói rằng: : "Cảm giác như được trải nghiệm những gì đang diễn ra trong tâm trí của Kathy vậy!". Đó là lời khen tâm đắc nhất mà Kathy từng nhận được, bởi Kathy biết rằng căn nhà khiến những người xung quanh hiểu hơn về con người, về gout cá nhân và về tâm hồn của mình.

Nhung Nguyễn: Nhung cũng chia sẻ chung quan điểm với Kathy rằng tổ ấm sẽ là nơi chúng ta bỏ lại hết những bộn bề ngoài kia để tận hưởng thời gian cho bản thân và cho gia đình mình. Chính vì thế, việc trang trí, sắp xếp không gian sống phù hợp với cá tính riêng của bạn có vai trò rất quan trọng.

Công việc của Kathy và Nhung cũng mang đến nhiều cơ hội ghé thăm nhà của khách hàng và thực sự cũng cảm nhận được sự tương đồng giữa cách bài trí nội thất và nét tính cách của gia chủ. Tổ ấm của họ giống như một "bảo tàng cá nhân" - nơi lưu giữ mọi đồ vật, mọi chi tiết và kỷ niệm riêng tư. Vậy nên, nói hoa mỹ một chút thì Nhung quan niệm rằng tổ ấm của một người chính là nơi lưu giữ những mảnh ghép tạo nên hình ảnh của con người đó.

Nhung Nguyễn: Kathy là một người có rất nhiều màu sắc và cá tính, vừa rất mềm mại nữ tính nhưng cũng không thiếu những khía cạnh nam tính mạnh mẽ trong nhiều tình huống. Vậy nên, nhà Kathy khá là pop-up với những bức tường và nội thất kết hợp nhiều tông màu, mang đến cảm giác sinh động và vui tươi. Kathy cũng thích soạn đồ, vậy nên cứ 1-2 tuần lại muốn sắp xếp lại…nanoHome chút xíu (Cười). Nhung thấy trong nhà cũng có rất nhiều tủ, kệ và đồ lưu trữ, do Kathy cũng là một người hoài niệm và luôn trân trọng những vật dụng gợi nhớ những tháng ngày đã qua. Hình như còn có cả những món đồ mà Kathy giữ lại từ những năm học cấp 1.

Kathy Lương: Nhung lại khác Kathy rất nhiều. Kathy có thể nói ngay Nhung là người có tính cách nhất quán, và sự đồng bộ hài hòa đó có thể thấy được từ cách ăn mặc đến cách chăm chút và trang trí nhà cửa của Nhung.

Bước vào tổ ấm của Nhung, không khó để cảm nhận được sự yên bình, tinh gọn của phong cách tối giản. Không gian sống mang gam màu trung tính. Trên nền canvas đó, Nhung khá tự do trong việc điểm xuyết các chi tiết hay vật dụng trang trí với dụng ý riêng mà vẫn duy trì được sự hài hòa về mặt tổng thể.

Kathy Lương: Bên cạnh việc nội thất của căn nhà cần phản ánh đúng tinh thần của chủ nhân, thì với Kathy, ánh sáng là yếu tố rất quan trọng. Đây là điều mà nhiều ngôi nhà thường bỏ quên, bởi việc tạo ra ánh sáng đẹp chưa được chú trọng đúng mức và tương xứng với giá trị mà ánh sáng có thể mang lại. Bước vào một ngôi nhà, thông thường thì mọi người hay trầm trồ trước một căn bếp rộng, một chiếc sofa ấn tượng, nhưng đôi khi lại bỏ quên mất cảm giác nhiệt độ phòng vừa phải, một chút âm nhạc du dương và quan trọng là ánh sáng dịu dàng từ việc biết cách sắp xếp và bố trí đèn kiến trúc và đèn trang trí phù hợp cũng có thể khiến ta cảm thấy thư giãn và nhớ mãi cảm giác dễ chịu đó.

Nhung Nguyễn: Cái đẹp thường rất cảm xúc và mang tính cá nhân cao. Với Nhung, một không gian đẹp cần được tạo nên từ những chi tiết và những thứ nhỏ nhất - đó cũng là bao hàm ý của từ "nano" mà Kathy và Nhung lựa chọn và mong muốn truyền tải thông qua thương hiệu nanoHome. Nhung nghĩ, có thể một căn nhà không cần có sofa nhưng lại có một chiếc ghế bành để ngồi thật thoải mái, một góc nhỏ với một bình hoa tươi được chăm chút hay đơn giản là một vài món đồ kỷ niệm cá nhân để gọi nhớ kỷ niệm từ những chuyến đi. Những điều đó khiến căn nhà trở nên sống động, chân thật và đẹp đẽ theo cách của riêng mình. Việc đặt vào không gian ngôi nhà những thứ kể được câu chuyện của riêng nó trong mối tương quan với gia chủ thực sự là rất quan trọng. Ngoài ra sẽ có nguyên tắc cơ bản khác về phong cách, hình khối, bố cục, màu sắc, vật liệu,… giúp đạt được tính thẩm mỹ cần thiết, nhưng chắc chắn nhiều đồ đạc trang trí xa hoa chưa bao giờ là tiêu chuẩn cho một ngôi nhà đẹp.

Kathy Lương: Chiếc ghế Series 7 của thương hiệu Fritz Hansen là thứ ưng ý và mang đến cho Kathy rất nhiều kỷ niệm. Thông thường, nhắc đến ghế ngồi, mọi người hay nghĩ đến những chiếc ghế có kích thước to lớn với lớp đệm ngồi để gia tăng sự thoải mái. Nhưng chiếc ghế Series 7 này không cần đến điều đó mà vẫn khiến người dùng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Với cấu tạo gồm 9 lớp ván ép vào nhau cùng tạo hình đặc trưng, Series 7 là chiếc ghế có thiết kế hài hòa nhất mà Kathy biết - dù nhìn từ góc độ nào.Ở nhà, Kathy có 4 chiếc ghế với 4 màu sắc khác nhau. Đây cũng là chiếc ghế đầu tiên Kathy mua cho bản thân mình và cả con gái. Mỗi chiếc ghế đều đánh dấu một cột mốc của bé: Phiên bản trẻ con, phiên bản lớn hơn một chút, và sau này bé sẽ ngồi lại chiếc ghế của Kathy. Gần 70 năm kể từ khi ra đời, chiếc ghế Series 7 được thiết kế bởi NTK. Arne Jacobsen vẫn một hình dáng trường tồn theo thời gian, và luôn thể hiện được những nét cá tính khác nhau bằng những sắc màu khác nhau.

Nhung Nguyễn: Cả Kathy và Nhung đều có một điểm chung, đó là không mua các nhiều món đồ nội thất cùng một lúc. Tất cả đều là những món đồ lần lượt được đầu tư sau thời gian tìm hiểu và dành nhiều cảm xúc cho món đồ đó. Vậy nên cả hai có rất nhiều những món đồ mà theo thời gian, lại đánh dấu những cột mốc và những trải nghiệm của riêng từng người.

Nếu phải chọn ra một vật dụng nội thất yêu thích để chia sẻ trong buổi trò chuyện này, Nhung sẽ lựa chọn chiếc tủ USM Haller. Ban đầu, Nhung mang về một chiếc tủ màu trắng, sau đó lần lượt là một chiếc màu cam, màu vàng, rồi gần nhất là một chiếc màu xanh lá. Tủ USM rất linh hoạt và phù hợp với mọi vật dụng mà Nhung đang có, nhờ đó, Nhung rất dễ dàng sắp xếp để tạo nên không gian vui tươi với những điểm nhấn màu sắc. Chiếc tủ này cũng cho phép Nhung giấu mọi thứ vào bên trong khi cần thiết hay biến hóa thành hệ tủ mở để Nhung "khoe" một chút những đồ gốm sứ mình sưu tập. Dù là một thiết kế ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng USM Haller đã có công năng rất hoàn thiện, cho phép tháo lắp và sắp xếp theo tùy ý. Đây là đặc điểm mà Nhung rất thích để thỉnh thoảng có cơ hội làm mới không gian trong nhà. Nhung có thể biến chiếc tủ này thành bàn làm việc hay có khi lại trở thành một vách ngăn không gian. Nhung cũng dành thời gian tìm hiểu lịch sử và câu chuyện của thương hiệu USM, và qua đó cảm thấy rất trân trọng những giá trị mà sản phẩm USM mang lại như tính thẩm mỹ, công năng, và tính bền vững theo thời gian.

Kathy Lương: Câu chuyện đầu tiên mà nanoHome tập trung vào là cái đẹp, là thiết kế, là nghệ thuật và tính cá nhân. Những đặc tính này hoàn toàn khác với khái niệm về sự xa hoa và đẳng cấp, vật liệu hay xuất xứ của sản phẩm. Đó là câu chuyện về niềm cảm hứng để tạo ra những sản phẩm bền bỉ và trường tồn với thời gian. nanoHome luôn khuyến khích khách hàng hãy coi những sản phẩm nội thất cho tổ ấm của mình là một sự đầu tư. Thay vì sử dụng những sản phẩm với chất lượng thấp và phải thay đổi nhiều lần, việc tiết kiệm và đầu tư vào từng món đồ với chất lượng tốt để sử dụng lâu dài sẽ mang đến nhiều lợi ích không chỉ về khía cạnh kinh tế mà còn ở những trải nghiệm mà những sản phẩm này đem lại. Đây là những thứ mà ta chắc chắn sẽ luôn mang theo mỗi khi chuyển nhà, dành tặng lại cho người mình yêu quý hoặc để lại cho thế hệ sau nữa.

Nhung Nguyễn: Theo Nhung, điểm làm nanoHome trở nên khác biệt nữa đó là nanoHome hiện tại tập trung khá nhiều vào đối tượng khách hàng là những người trẻ. Kathy và Nhung luôn tìm cách tạo ra những không gian trưng bày sản phẩm thú vị và mới mẻ như nanoHome Gallery Saigon, House of Fritz Hansen và sắp tới là nanoHome Gallery Hanoi để khuyến khích các bạn đến với nanoHome và thông qua cách tổ chức rất nhiều sự kiện mở, tạo cơ hội cho giới trẻ tham gia, tìm hiểu những sản phẩm và thương hiệu nội thất mà nanoHome làm đại diện, qua đó giúp các bạn có trải nghiệm và thêm tự tin tiếp cận các sản phẩm này cho không gian sống của mình.

Kathy Lương: Đầu tiên, Kathy và Nhung cần cảm nhận rằng đây là sản phẩm mình thật sự yêu thích, chúng cần mang tính biểu tượng. Thứ hai, cả hai sẽ tự hỏi rằng liệu đây có phải thứ mình muốn giữ gìn và trao gửi lại cho thế hệ tiếp theo? Cũng sẽ có những yếu tố mang tính thị trường để cân nhắc, tuy nhiên nanoHome mang tinh thần tiên phong rất lớn, vậy nên Kathy và Nhung khá cởi mở trong việc chấp nhận thử nghiệm những thương hiệu mới mẻ.

Nhung Nguyễn: nanoHome hiện đã tạo được uy tín với những thương hiệu nổi tiếng để phân phối những sản phẩm có thiết kế kinh điển của thế giới. Nhưng những thiết kế đó, vì đã quá nổi tiếng và phổ biến, nên cũng có rất nhiều bản sao trên thị trường. Nhung nghĩ rằng, việc chia sẻ câu chuyện của sản phẩm là vô cùng quan trọng. Nếu không, mọi người sẽ khó hiểu được giá trị của những món đồ đó, đồ thật và đồ sao chép sẽ khác nhau như thế nào, và sẽ vuột mất trải nghiệm mà đồ thật sẽ có thể mang lại cho mình.

Việc biết đến một món đồ thông qua hình ảnh vẫn là chưa đủ, việc chia sẻ câu chuyện chân thật sẽ giúp các bạn có một mục tiêu một cảm hứng để hướng tới. Ở Đan Mạch, có một câu chuyện được kể lại rằng là bất cứ người trẻ nào cũng sẽ dành tháng lương đầu tiên sau khi ra trường để mua một chiếc ghế Series 7. Có thể là một chuyện vui thôi, nhưng thực sự đi đến đâu ở Đan Mạch, bạn cũng sẽ thấy chiếc ghế này. nanoHome cũng kể những câu chuyện này với khách hàng với mong muốn truyền tải ý nghĩa cũng như vẻ đẹp của chiếc ghế đó, và họ có thể quay lại khi có tháng lương đầu tiên. Những câu chuyện là thứ kết nối khách hàng với sản phẩm, có thể các bạn trẻ chưa là khách hàng của nanoHome, nhưng nanoHome vẫn sẵn sàng giúp cho các bạn có thông tin và kiến thức về những sản phẩm ấy, qua đó các bạn có thể bắt đầu hành trình thỏa mãn niềm say mê nội thất về lâu dài.

Kathy Lương: Việt Nam mình may mắn là có lượng dân số trẻ rất lớn, các bạn bắt đầu có sự nghiệp riêng và chắc chắn trong tương lai sẽ quay lại đầu tư cho không gian cá nhân. Do đó , nanoHome sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện cho người trẻ yêu cái đẹp được thật sự chạm vào, sử dụng và trải nghiệm những sản phẩm nội thất chất lượng. Xu hướng người trẻ đầu tư cho không gian riêng của mình chắc chắn là sẽ có, nhất là với những bạn trẻ quan tâm đến môi trường. Họ rất nhạy trong việc cập nhật các xu hướng mới nhưng cũng rất ý thức về tương lai và các thế hệ tiếp nối. Trong thời trang, trước đây chúng ta nói về fast-fashion và bắt đầu chuyển sang những thương hiệu có tính bền vững và thân thiện hơn với môi trường. Nội thất cũng vậy. Khi đầu tư một món sản phẩm mà bạn thật sự yêu thích và nó cũng thật sự tốt - sẽ chẳng có lý do gì mà bạn muốn bỏ nó đi sau và năm sử dụng. Kathy nghĩ, đấy là điều mà người trẻ sẽ quan tâm hàng đầu trong tương lai.

Nhung Nguyễn: Dựa trên những trải nghiệm của Nhung thì việc đầu tiên vẫn là nên tìm hiểu kỹ xem có phù hợp với không gian nội thất của cá nhân mình không và tìm cho mình niềm say mê đối với món đồ đó trước khi chính thức đầu tư. . Sau đó sẽ là quá trình tích lũy đến khi mình đủ điều kiện để mua. Việc này không phải cần vội vã và áp lực gì cả. Các thương hiệu tồn tại được trong một thời gian rất dài như vậy là đều có lý do. Bên cạnh yếu tố bền vững và thẩm mỹ, các thương hiệu cũng mong muốn giới trẻ là thế hệ tiếp theo sẽ chọn lựa một cách cẩn thận trước khi đầu tư bất cứ món đồ nào.

Kathy Lương: Kathy đồng ý với quan điểm rằng các bạn trẻ cần tìm hiểu về sản phẩm trước khi mua, coi chúng là những vật dụng đồng hành với cuộc sống của mình, góp phần tạo nên và thể hiện nét tính cách cá nhân rất riêng của từng người.

Mình là con người thế nào thì sản phẩm mình sử dụng cũng sẽ phản ánh một phần điều đó. Bây giờ các bạn trẻ đều có nhiều sự lựa chọn, nhưng điều quan trọng nhất là qua những sản phẩm mình chọn và cách mình sống, ta có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.