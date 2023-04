Vùng làng chài An Thới đơn sơ, thiếu ánh điện chỉ còn nằm trong ký ức của những người dân Phú Quốc trước năm 2015. Đến nay, An Thới nổi tiếng không chỉ với những cảnh đẹp thiên nhiên - văn hóa, mà còn là hạ tầng đường xá hiện đại, các công trình du lịch biểu tượng. Diện mạo ngày nay của An Thới là thành quả từ nỗ lực của các bên trong việc phát triển du lịch, song song với bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hóa địa phương… Nhờ đó, vùng Nam đảo Phú Quốc (gồm An Thới) nói riêng và đảo Ngọc nói chung dần trở thành điểm đến ghi dấu trên bản đồ du lịch, cả ở Việt Nam lẫn quốc tế.



Ông Graham Cooke - Chủ tịch World Travel Awards (WTA) từng nhận định: “Phú Quốc là một điểm đến mới nổi đáng kinh ngạc ở Châu Á, nhưng chúng tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu. Chúng tôi dự đoán các đề cử và giải thưởng sẽ tiếp tục phát triển cho điểm đến quan trọng này khi ngày càng có nhiều thương hiệu và sản phẩm được thu hút để phát triển tại hòn đảo”.

—

Ghé thăm “điểm đến mới của thế giới” dịp đầu năm, chúng tôi có trải nghiệm nghỉ dưỡng “vừa lạ vừa quen” tại New World Phu Quoc Resort, song song khám phá những công trình vui chơi - nghệ thuật tầm cỡ vùng Nam đảo. Lạ vì những sự cấp tiến, hiện đại mang dáng dấp “global” (quốc tế) đang thay đổi mỗi ngày; những nét local” (bản địa) được khai thác và được tôn vinh ở mọi khía cạnh của nơi đây.





Có lẽ hiếm có nơi nào ở Việt Nam mà dù không phải mùa du lịch, các chuyến bay đến và đi vẫn tấp nập như Phú Quốc, đủ để thấy sức hút của đảo Ngọc ngay cả trong mùa thấp điểm. Sau khi hạ cánh, xe trung chuyển của khu nghỉ dưỡng đã chờ sẵn để đưa từng nhóm khách đến resort ở phía Nam đảo. Quãng đường di chuyển khoảng 16km. Trên chặng đường, cả một Phú Quốc đang nhộn nhịp thu vào tầm mắt, liền kề là làn nước xanh ngọc lấp lánh dưới nắng.

Khi đặt những bước chân đầu tiên tại New World Phu Quoc Resort, ấn tượng đầu tiên mà tôi tin chắc nhiều người cũng nhận ra là… rất nhiều dừa. Cây dừa rợp bóng khắp resort từ những con đường ngoài sảnh cho đến vào từng khu villa. Được biết, số cây dừa trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng lên tới 8.000 cây. Đó là một trong những phương diện tiêu biểu khiến cho nơi này mang dáng dấp gần gũi với người Việt, khi trồng và trang trí bằng loại cây “biểu tượng” cho làng chài miền biển nhiệt đới. Và đó chưa phải yếu tố “văn hóa địa phương” duy nhất của New World Phu Quoc Resort!

Khu nghỉ dưỡng đạt chất lượng 5 sao với tổng cộng 375 biệt thự từ 3 - 4 phòng ngủ với hồ bơi riêng. Nhóm chúng tôi có 4 người, lựa chọn ở căn Garden Pool Villa - căn tiêu chuẩn và cũng có số lượng nhiều nhất với 241 căn. Nếu thuộc thế hệ cuối 9x, đầu 2000 đổ về trước, may mắn được biết những căn nhà ba gian của ông bà ở những vùng quê, đặc biệt là miền biển, thì ắt hẳn bạn sẽ thấy “quen quen” và thân thuộc khi bước vào từng căn villa ở New World Phu Quoc Resort.

Mỗi căn villa được thiết kế từ ba - bốn gian với mái lá bình dị như nếp nhà truyền thống. Các phòng riêng được kết nối bằng không gian sinh hoạt chung ở giữa vừa đủ riêng tư mà vẫn có không gian chung cùng hồ bơi cho các thành viên trong gia đình hay các nhóm bạn quây quần, thư giãn. Một điểm cộng là không gian mở có nhiều cửa sổ, sân và lối đi trong và ngoài căn villa rộng nên du khách được tận hưởng tối đa với thiên và không khí trong lành của miền biển.





Không chỉ có nếp nhà, mà từng chi tiết nội thất trong căn villa New World Phu Quoc Resort cũng mang cảm hứng từ các ngư cụ của ngư dân. Các chất liệu mộc mạc gần gũi với người Việt như tre, cói, mây… được biến hóa với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tối giản và vẫn mang cảm giác thanh lịch, thư giãn. Những chất liệu quen thuộc tưởng chừng rất bình dân như mây, tre qua tay những người thợ tài hoa đã trở thành nội thất cao cấp. Những bức tranh tường được thay thế bằng các tác phẩm đan, móc làm từ sợi len, sợi cói… gợi cảm hứng từ làng biển An Thới xưa.









Yếu tố văn hóa đặc trưng của làng chài Phú Quốc nói riêng và miền biển Việt Nam nói chung được đặt một cách tinh tế tại khu nghỉ dưỡng. Tất cả tạo nên một tổng thể New World Phu Quoc Resort vừa vặn cả nét truyền thống lẫn hiện đại. Có lẽ vì lý do này mà New World Phu Quoc Resort ngày càng thu hút nhiều khách trẻ tuổi như nhóm chúng tôi - thế hệ vừa muốn tận hưởng dịch vụ tốt, vừa muốn được kết nối với văn hóa dân tộc. Đồng thời, những vị khách quốc tế - đến với đảo Ngọc bằng một tâm thế tò mò và cởi mở, cũng được thỏa mãn đam mê khám phá khu nghỉ dưỡng tại đây.







Để trở thành “điểm đến mới của thế giới” trong thời đại ngày nay, dịch vụ - kiến trúc xuất sắc thôi là chưa đủ. Bản chất của vùng đất đó vốn đã phải có những dư địa về cảnh quan, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp. Ở đây, New World Phu Quoc Resort và các công trình vui chơi giải trí được bao quanh bởi thiên nhiên đảo Ngọc trù phú, cụ thể là Bãi Khem.

Nếu ví Phú Quốc là hòn đảo chứa “ngọc đất trời” thì bãi Khem chính là một trong những viên ngọc lung linh nhất với cát trắng và mịn như kem với làn nước trong xanh như ngọc lục bảo. Khí hậu vùng đảo Phú Quốc còn thêm phần bồi đắp cho vẻ đẹp nơi đây. Quanh năm thời tiết ôn hòa, mát mẻ, ngay cả trong mùa mưa. Nhóm tôi đã kịp trải nghiệm mùa mưa mới chớm ở Phú Quốc. Những cơn mưa lớn chỉ đến trong buổi sáng, sau đó trả lại sự trong veo cho cảnh vật.

Với cảnh quan và khí hậu hài hòa hiếm đâu có trên thế giới, Bãi Khem đang vươn mình trở thành điểm hẹn của dân du lịch toàn cầu. Dấu mốc vụt sáng của nơi này trên thị trường quốc tế là vào năm 2018. Trong cuộc nghiên cứu và bỏ phiếu từ 1.200 nhà báo, chuyên gia, blogger du lịch uy tín trên thế giới do công ty Flight Network từ Canada tổ chức, bãi Khen đã lọt Top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Thiên nhiên và khu nghỉ dưỡng đậm chất “local” tuy có mặt xuyên suốt chuyến đi của chúng tôi, nhưng để làm nên những khoảnh khắc “wow” phải kể đến loạt trải nghiệm ở khu Thị trấn Hoàng hôn. Điểm nhấn mang đến nhịp thở “global” cho vùng Nam đảo là nhờ những công trình giao thoa văn hóa quốc tế được đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group.

Thị trấn Hoàng hôn với lối kiến trúc Địa Trung Hải được thể hiện chỉn chu qua từng góc tường, tòa nhà cho tới tháp đồng hồ, cổng Gavi và công trình văn hóa. Đây cũng là nơi ra đời cho hàng trăm bộ ảnh check-in viral trên mạng xã hội. Khi tới đây, du khách “kháo” nhau rằng: “Nếu như Phú Quốc được ví là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, thì Sunset Town là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc”.





Trong những bài đăng trên MXH gần đây, dân tình liên tục nhắc đến Cầu Hôn (Kiss Bridge) sau màn xuất hiện mãn nhãn trong MV “Em đồng ý(I Do)” của ca sĩ Đức Phúc và nhóm nhạc “huyền thoại” 911. Đây là công trình nghệ thuật thuộc bờ Tây Thị trấn Hoàng hôn, được thiết kế bởi kiến trúc sư đại tài, đại sứ văn hóa nghệ thuật Ý tại Việt Nam - ông Marco Casamonti. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, hàng năm chỉ được tái hợp trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên cầu Ô Thước, cây cầu được thiết kế không nối liền, mà cách một khoảng 50cm ở giữa. Hai bên cầu, một bên là Nàng, một bên là Chàng, không thể hòa nhịp, nhưng mãi không xa cách. Cây cầu mang ý nghĩa bay bổng về tình yêu đôi lứa. Đồng thời, đặt tại góc chính Tây thu trọn hoàng hôn trên mặt biển, cây cầu còn khiến du khách liên tưởng tới những cảm xúc miên man, khi con người hòa hợp với biển trời.







Ngay cả với những người “khô khan” nhất, khi đến Thị trấn Hoàng hôn cũng phải động lòng với những công trình đậm tính nghệ thuật và tình yêu tại đây. Nói cách khác, tình yêu và nghệ thuật là tiền đề cho mọi trải nghiệm. Và những trải nghiệm ấy tiếp tục làm phong phú hơn những cảm hứng về nghệ thuật và tình yêu cho bất kỳ ai khi đặt chân tới đây. Sau Cầu Hôn, Bảo tàng Sun Signature Gallery tiếp tục là một điểm đến nghệ thuật đáng kỳ vọng. Công trình này là đứa con tinh thần của “phù thủy kiến trúc” Bill Bensley. Bước vào trong, nhóm chúng tôi cảm tưởng như đang du ngoạn về thời kỳ “Phục Hưng” (Mid Century Modern) với những tác phẩm nghệ thuật giữa thế kỉ XX. Từng chi tiết được xây dựng tỉ mỉ, độc bản với điểm nhấn là ballroom có sức chứa lên tới 1.000 người.









Trải nghiệm Sunset Town sẽ giảm phần trọn vẹn nếu thiếu đi trình diễn đa phương tiện Nụ hôn giữa ngàn sao (Kiss The Stars). Gần như mọi du khách khi đến thị trấn vào các thứ 4, thứ 7 đều nán lại tới 19h30 để thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, laser nước và âm nhạc này. Được biết, Kiss The Stars là show diễn đa phương tiện (multimedia) ngoài trời lớn nhất Châu Á với kích thước màn chiếu nước lên tới gần 1.000 m2. Sân khấu được dựng với công nghệ 3 vòm chiếu khuếch đại hiệu ứng chiều sâu.







Nếu muốn khám phá đủ tất cả các trải nghiệm nghỉ dưỡng ở New World Phu Quoc Resort lẫn vùng Nam đảo, có lẽ sẽ mất tới 3 ngày trọn vẹn của bạn. Gợi ý: Hãy lựa chọn và kết hợp đa trải nghiệm trong một lần di chuyển. Đặc biệt, buổi chiều - tối là thời điểm hoàn hảo để khám phá Thị trấn Hoàng hôn (Sunset Town). Còn khám phá khu nghỉ dưỡng cùng Sun World Hòn Thơm sẽ phù hợp vào các buổi sáng.



Nhìn chung, với những sự đầu tư đúng đắn, diện mạo Nam đảo Phú Quốc đang dần thay đổi từng ngày để hội nhập và tiếp đón những luồng du khách mới. Nhưng chính văn hóa địa phương, cảnh vật và cảm hứng nghệ thuật ở nơi này trở thành yếu tố địa phương thu hút cả du khách Việt Nam lẫn nước ngoài. Một “điểm đến mới của thế giới” rất đậm “tính Việt Nam”!