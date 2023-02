Mới đây gia đình Bùi Tiến Dũng đã có một hành trình đón con trai đầu lòng với nhiều kỉ niệm đáng nhớ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).



Là "thủ môn quốc dân" mạnh mẽ và phong độ trên sân bóng nhưng ít ai biết được Bùi Tiến Dũng là một người chồng, người bố Gen Z rất ấm áp và tình cảm. Mặc dù đã trải qua hàng ngàn giây phút thi đấu kịch tính trên sân cỏ nhưng đêm "vượt cạn" đón con đầu lòng sóng gió cùng vợ Dianka Zakhidova cũng "căng não" không kém. Bùi Tiến Dũng chia sẻ đó là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác chờ đợi dài nhất cuộc đời và nhận ra làm bố thật sự… không dễ như mình nghĩ.

Gần đến ngày dự sinh, Dũng và Dianka đã chuẩn bị một tinh thần "vượt cạn" thoải mái. Nhưng trong một đêm, Dianka đột nhiên bị huyết áp cao, xuất hiện nhiều triệu chứng không được khỏe. Hai vợ chồng lo lắng và gọi cho bác sĩ để xin lời khuyên thì bác sĩ chỉ định đến khám càng sớm càng tốt. Trên đường di chuyển hai vợ chồng còn nghĩ đến khám cho yên tâm thôi và vẫn sẽ trở về nhà và chờ đến đúng ngày dự sinh. Mọi thứ không như mong đợi, sau khi khám bác sĩ "chốt hạ" dứt khoát rằng Dianka phải mổ ngay trong đêm nay. Hai vợ chồng "shock" vì kế hoạch của chúng mình là dự kiến sinh thường, mình nhớ lúc đó phải hỏi ý kiến, trao đổi liên tục với bác sĩ vì muốn thực hiện đúng nguyện vọng hai vợ chồng. Chẳng có sự chuẩn bị nào, cả tâm lý và các vật dụng cũng chưa được trang bị đầy đủ. Nhưng với "bệnh nghề nghiệp" luôn ứng phó các tình huống nhanh nhẹn và thích nghi trong mọi hoàn cảnh, Dũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nên chỉ biết động viện và trấn an tâm lý Dianka, để vợ có thể an tâm vào phòng mổ ngay sau đó.

Bản thân Dũng là cầu thủ, với mỗi một sự kiện hay trước khi hành động luôn được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Thật sự từ khi Dianka có tin vui, Dũng đã tỉ mỉ chọn bệnh viện tốt, có đầy đủ các dịch vụ trọn gói để có thể đảm bảo mọi thứ được chỉn chu, thuận lợi. Trong tưởng tượng của Dũng, hai vợ chồng sẽ thong thả đến bệnh viện sinh thường mà không gặp phải trở ngại đề nào. Trước đó Dianka được chẩn đoán có triệu chứng của tiền sản giật nhưng được bác sĩ liên tục theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ nên Dũng cũng yên tâm.

Dũng tuy có "shock" khi nghe bác sĩ thông báo vì mọi chuyện diễn tiến không như kế hoạch, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và sự an toàn của vợ và con, ưu tiên lúc này vẫn là "mẹ tròn con vuông". Có thật sự trải qua thời điểm "vượt cạn" mới thấy rằng dù đã được chuẩn bị nhưng mẹ và bé vẫn sẽ phải đối diện với nhiều yếu tố nguy cơ, bất trắc, có lẽ vì thế mà dân gian ta vẫn hay gọi "cửa sinh là cửa tử". Lần đầu làm bố thật sự không dễ dàng.

Do mọi chuyện phát sinh khá bất ngờ, Dianka phải nhập viện vội vã khiến gia đình không chuẩn bị kịp "tay không đi sinh" nhưng thật may mắn các đồ dùng, trang thiết bị đều đã được phía bệnh viện AIH trang bị đầy đủ, đây là điều khiến bản thân mình cảm thấy đúng đắn khi đã chọn AIH làm nơi sinh. Lần đầu cùng vợ vượt cạn lại phát sinh sự việc ngoài dự tính nên thật ra bản thân Dũng cũng lo lắng cho ca mổ sắp tới và an ủi, chăm sóc cho Dianka nhiều hơn. Phía bệnh viện đã cung cấp bộ đồ dùng thiết yếu dành cho mẹ và bé sau sinh, máy hút sữa, bình sữa, tã sơ sinh, … nên bản thân Dũng và cả gia đình cũng nhẹ bớt gánh lo, chỉ cần chuẩn bị một tâm lý vững vàng, một sức khỏe thật tốt để đón con chào đời.

Dũng còn nhớ như in khi nghe tin Dianka sinh mổ cấp cứu thì Dũng không được vào phòng mổ với vợ để cùng đón con. Ngay lúc Dianka cần mình nhất nhưng Dũng không thể ở cạnh bên, nỗi buồn này nhân gấp đôi hơn. Vì trường hợp của Dianka là mổ cấp cứu, theo quy định người nhà không được vào để các bác sĩ và ekip tập trung để lo cho sản phụ và bé một cách tốt nhất. Khi đợi ở ngoài phòng mổ gần một tiếng, Dũng thấy đây mới là một tiếng dài nhất cuộc đời mình. "Thật sự Dũng là người có kế hoạch, giống như trên sân cỏ, mỗi phút giây đợi chờ đều nằm trong chiến lược cụ thể và rõ ràng, ít nhất mình có thể nỗ lực để phỏng đoán các tính huống và đưa ra biện pháp ứng phó. Nhưng trong 1 tiếng đồng hồ ngoài phòng mổ, mình rất lo lắng và hoang mang, không biết mọi chuyện diễn ra có thuận lợi không, Dianka có chịu đau nhiều không. Trong những phút giây đó, mình chỉ biết tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ AIH."

Sau khoảng một tiếng, các cô điều dưỡng có gọi mình để xuống gặp con thì Dũng nghĩ rằng sẽ gặp cả 2 mẹ con nhưng tình trạng vợ chưa thực sự khả quan, vẫn phải tiếp tục được theo dõi ở ICU.

Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con Dũng rất xúc động, mọi thứ vỡ òa hạnh phúc, may mắn thấy con và vợ vẫn bình an, khỏe mạnh. Cảm xúc lần đầu thấy con rất khó tả, không dám chạm vào con vì sợ đau con, sợ làm sai, phải hỏi cô điều dưỡng giờ em phải làm sao. Nhìn em bé nhỏ xíu nằm trong tã, mình cảm nhận được sự thiêng liêng của tình phụ tử. Bé con đã dũng cảm vượt qua thử thách để đến bên gia đình, cho mình được làm cha, được chăm sóc và vỗ về con. Đồng thời mình, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng AIH đã luôn sát cánh cùng Dianka khi Dũng không ở bên cạnh. Với em bé mới chào đợi, nhờ có sự hướng dẫn của y tá, mình được hướng dẫn tự tay ẵm con và có thể chăm sóc con tỉ mỉ, đúng cách.

Ngay từ ban đầu Dũng đã chọn AIH vì các ca sinh tại AIH đều có sự tham gia của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi - Sơ sinh để khám và sàng lọc cho bé ngay từ khi mới chào đời. Dù không mong muốn, nhưng trong những trường hợp sinh non hoặc có bệnh lý, cũng như có dấu hiệu bất thường cần chăm sóc đặc biệt, bé sẽ được lập tức chuyển sang NICU để các chuyên gia săn sóc đặc biệt.

Dũng đã hoàn toàn yên tâm vì đây là một trong những ưu tiên khi hai vợ chồng lựa chọn sinh tại AIH, có thể ứng phó kịp thời mọi sự cố xảy ra. Riêng Dianka đã được theo dõi và chăm sóc tích cực tại đơn vị ICU với sự hỗ trợ của điều dưỡng. Đây là quá trình trải qua nhiều lo lắng nhưng nhờ sự đồng hành và tận tâm của AIH mà mình có thể thuận lợi đón em bé chào đời.

Khi nghe tin Dianka mang thai, Dũng thật sự đã vỡ õa hạnh phúc vì đây là kế hoạch của cả hai bao lâu nay, Dũng còn nhớ mình đã chạy quanh nhà, gào thét, ôm vợ khi nghe vợ thông báo đã mang thai thành công.

Sau đó là chuỗi ngày Dianka gặp không ít khó khăn trong quá trình mang thai. Trước ngày sinh đi khám thì Dianka có dấu hiệu tiền sản giật: Mắt trái mờ, huyết áp cao, tay chân sưng phù… có đi khám mắt thì bác sĩ có tư vấn sau khi sinh mắt sẽ dần hồi phục. Thật sự mình không có quá hiểu biết về bệnh lý tiền sản giật, trước đây mình nghĩ với y học hiện đại, việc sinh nở giờ đây đã có thể giảm thiểu được tối đa các rủi ro rồi. Nhưng khi nghe thông báo của bác sĩ, Dũng mới hiểu người phụ nữ khi mang thai rất vất vả và hy sinh nhiều thứ.

Sau khi Dianka được chăm sóc tích cực và phục hồi từ ICU, rất may là không có gì xảy ra. Cả gia đình có thể nghỉ ngơi thoải mái và phục hồi năng lượng tại phòng lưu viện cùng sự hỗ trợ của đội ngũ điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc bé kể cả ban đêm, để vợ có thời gian và phục hồi nhanh nhất.

Trước khi đi sinh, hai vợ chồng bị nhiều người dọa vui là sinh con rất cực, tiều tụy nhưng không ngờ mọi thứ đều có thể giải quyết siêu nhẹ nhàng. Mình nghĩ có lẽ quá trình trước, trong và sau khi sinh đều cần mỗi gia đình chuẩn bị rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần. Việc này đã tạo ra các áp lực về tâm lý lớn và kéo dài. Mình may mắn hơn vì đã được AIH lo chọn gói, nên các áp lực này cũng được giảm bớt, gia đình chỉ cần tập trung cho mẹ và bé là đủ. Nếu sinh lần nữa mà vẫn nhàn như thế này em hai vợ chồng em rất sẵn sàng… sinh tiếp.

Tại AIH, khi cần hỗ trợ mọi thứ được đáp ứng rất kịp thời. Chăm sóc dinh dưỡng tại AIH cũng rất tốt. Vì Dianka sinh mổ và huyết áp cao nên dinh dưỡng cũng được AIH chú ý hơn. Món ăn AIH rất đa dạng từ Á, Âu, và được phục vụ tận phòng như khách sạn 5 sao.

Phòng ốc tại AIH rất rộng rãi, thoải mái, gia đình Dũng được sự hỗ trợ của tất cả thành viên trong gia đình, cùng đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ AIH, hai vợ chồng đã an tâm và thoải mái trong suốt những ngày lưu viện. AIH thật sự giúp hai vợ chồng chu toàn mọi thứ, để hai vợ chồng mình có thể "tay không đi sinh" và "nghỉ dưỡng" thật trọn vẹn.

Có một sự thật là ban đầu Dũng chia sẻ với vợ rằng mình thích có con gái hơn. Khá nhiều người bất ngờ với suy nghĩ này của Dũng vì ai theo nghiệp trái bóng tròn đều mong muốn có "hậu duệ" nối nghiệp mình. Nhưng Dũng nghĩ con gái sẽ tình cảm và yêu thương bố hơn con trai. Riêng vợ Dũng thì thích con trai hơn nên trong lúc mang bầu tụi mình có chia 2 phe với những suy nghĩ vui vui như vậy. Tuy nhiên sau khi trải qua mọi chuyện, mình không quan trọng con trai hay con gái nữa mà chỉ cần vợ và con bình an là đủ, có con trong đời đã là một hạnh phúc rồi.

Khi mang thai chứng kiến mọi khó khăn mà vợ phải trải qua Dũng cảm thấy biết ơn và may mắn vì cuối cùng hai mẹ con đã bình an mẹ tròn con vuông. 9 tháng 10 ngày thật sự rất vất vả. Dũng sẽ luôn nỗ lực để chu toàn cho gia đình nhỏ của mình. Làm bố ở tuổi 25 là một trải nghiệm tuyệt vời, giờ đây Dũng muốn tập trung vào gia đình của mình, đó là mục tiêu lớn nhất của Dũng ở hiện tại.

Khi chương trình vừa mới phát động, hai vợ chồng đang ở những tháng cuối tháng kỳ, gia đình Dũng đã chọn đồng hành cùng AIH và chương trình Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam.

"Dũng và Dianka đã quyết định chọn AIH là nơi chào đón baby. Giờ có thể an tâm chờ đến ngày gặp con vừa có thể góp một phần nhỏ hỗ trợ các em bé sinh non. Với chương trình Tiếp sức trẻ sinh non, AIH sẽ trích 1 triệu đồng doanh thu của mỗi ca sinh để góp vào quỹ Bảo trợ trẻ em VN để giúp đỡ cho các bé có điều kiện chăm sóc tốt hơn".

Hy vọng gia đình Dũng đã đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ trẻ sơ sinh non tháng có điều kiện chăm sóc tốt hơn và tiếp sức trên cuộc đua đến "vạch xuất phát".