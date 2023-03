Với cảm hứng đến từ vẻ đẹp rực rỡ trường tồn cùng thời gian đến từ kiệt tác kinh điển trong lịch sử hội họa thế giới - "The Birth of Venus" của danh họa Sandro Botticelli hứa hẹn sẽ mang đến cho giới tinh hoa một đại tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc vào ngày 18/3/2023 tại khách sạn J.W.Marriott Hà Nội.



Sự kết hợp giữa đạo diễn Việt Tú và Thanh Hằng Beauty Medi mang tới câu chuyện về hành trình theo đuổi và chinh phục vẻ đẹp hoàn mỹ. "The Birth of Venus" mang phong cách Phục Hưng được sử dụng công nghệ mới là cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ doanh nhân Thanh Hằng.

Là người đã lên ý tưởng và thực hiện sự kiện kỷ niệm của Thanh Hằng Beauty Medi nhiều năm. Đạo diễn Việt Tú - Người được mệnh danh "phù thủy sân khấu" nhớ lại, cách đây gần 10 năm chính anh cũng đã chủ trì “DREAM” một bữa tiệc khác của Thanh Hằng Beauty Medi tại L’opera Hà Nội với các chất liệu Phục Hưng.

Phục Hưng khó nhằn vì người ta làm quá nhiều, mà làm lại không ra, giống như chúng ta theo đuổi trào lưu kiến trúc - Tân Cổ Điển, Louis…rồi làm không tới, cách làm ấy tạo ra những sản phẩm hàng loạt, và bị cắt gọt đôi khi làm biến dạng những giá trị nguyên gốc.

"Mặc dù sự kiện 10 năm trước chưa đậm nét và rõ ràng như lần này nhưng tôi vẫn luôn giữ một sự nhất quán khi tư duy và thực hiện các sự kiện về thương hiệu, đó chính là nó phải làm nổi bật những giá trị của thông điệp muốn hướng tới, và sự nhất quán của những giá trị này trong nhiều năm liên tiếp", đạo diễn Việt Tú cho biết.

Trở lại với "bữa tiệc mãn nhãn" lần này, từ khóa xuyên suốt được đạo diễn Việt Tú nhắc tới khi mô tả về "The Birth of Venus" là "cái đẹp". Điều này được thể hiện ngay từ tên của sự kiện: một trong những biểu tượng rực rỡ nhất của hội họa Phục Hưng - kiệt tác mô tả khoảnh khắc khởi sinh của cái đẹp.

Lý giải lý do chọn bức tranh kinh điển "The Birth of Venus" làm chủ đề của sự kiện, đạo diễn Việt Tú cho biết, nhắc đến doanh nhân Thanh Hằng và Thanh Hằng Beauty Medi là nhắc đến một thương hiệu tiên phong trong ngành làm đẹp và sức khỏe tại Việt Nam với nhiều yếu tố mang tính chuẩn mực của ngành.

Từ khi được thành lập tới nay, Thanh Hằng Beauty Medi đã có 10 bác sĩ có tay nghề của Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam liên tục chăm sóc. Theo bà Thanh Hằng - Chủ tịch HĐQT Thanh Hằng Beauty Medi, để đánh giá một công nghệ mới, một dịch vụ mới, bà muốn đích thân mình là người thực nghiệm trước.

Chính vì vậy, “The birth of Venus” là cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của doanh nhân Thanh Hằng và hơn hết là lời tri ân sâu sắc nhất mà vị doanh nhân dành cho khách hàng, các bác sĩ, đối tác, cộng sự, bạn bè và gia đình đã hỗ trợ, đồng hành trong suốt 35 năm qua.

Với sự chung tay của AAA - một đối tác thân thiết, "The Birth of Venus" sẽ là một bữa tiệc tối, được làm theo phong cách Dinner Show vốn rất thịnh hành tại các kinh đô lớn trên thế giới như Paris, London, Las Vegas mà đạo diễn Việt Tú đã từng tham dự.

Giống như nói đến iphone là nói đến điện thoại thông minh, hay Honda là nói đến xe gắn máy. Nói đến Thanh Hằng Beauty Medi là nói đến ngành làm đẹp tại Việt Nam, sự tiên phong của cái đẹp, sự kết hợp không thể tách rời giữa vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp nội tâm để tạo ra một “vẻ đẹp bền vững và hoàn mỹ” như chính kiệt tác kinh điển “The Birth of Venus”.

“Chúng tôi chọn ‘The Birth of Venus’ tác phẩm kinh điển của Botticelli về vẻ đẹp làm chủ đề cho một thương hiệu về Health & Beauty vì nó mang tính biểu tượng và đáp ứng được đầy đủ khát vọng, giá trị cốt lõi của Thanh Hằng Beauty Medi và nữ doanh nhân Thanh Hằng mong muốn trong suốt hành trình 35 năm qua”, đạo diễn Việt Tú nói.

Không chỉ là một sự kiện kỷ niệm đơn thuần, câu chuyện về hành trình theo đuổi và chinh phục vẻ đẹp hoàn mỹ sẽ được nâng tầm qua những công nghệ mới được sử dụng tại Việt Nam cũng được thể hiện sâu sắc qua sự kiện “The Birth of Venus” có 1 - 0 - 2 này.

Đến với "The Birth of Venus", khách mời sẽ được "enjoy" trong không gian 360 độ phủ kín màn hình LED để đưa vào không gian IMMERSIVE của thời đại Phục Hưng, có cảm giác đang đến dự một bữa tiệc trong các không gian khác nhau, là một phần các nhân vật trong các tác phẩm Phục Hưng trong một bảo tàng về nghệ thuật và sắc đẹp, hơn là một bữa tiệc vật lý, với sân khấu vật lý, và các phần trình diễn thông thường.

Chưa kể khu sảnh đón khách đầu giờ cũng không khác gì một gallery nghệ thuật kinh điển. Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt dành cho những vị khách đặc biệt.

Một điểm nhấn của "The Birth of Venus" nữa đến từ chính những khách mời tham dự: Đại tiệc kỷ niệm 35 năm hành trình chinh phục trái tim phái đẹp được diễn ra trong không gian khán phòng gần như không có sân khấu.

Đêm tiệc có sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi như Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Thu Phương, Binz, Soobin... Cũng giống như những đại tiệc được các họa sĩ tài ba ghi lại trong lịch sử, nơi các văn nhân, nghệ sĩ, quý tộc tề tụ, "The Birth of Venus" quy tụ khách mời thuộc giới tinh hoa để sẻ chia đam mê của mình với cái đẹp bất tử, những đỉnh cao nghệ thuật, mở rộng vòng tròn thượng lưu.

Sự mãn nhãn, cảm xúc trọn vẹn hơn nữa khi khán giả còn được thưởng thức những món ăn từ các đầu bếp hàng đầu thuộc khách sạn J.W.Marriott, những món quà tinh tế để ghi dấu khoảnh khắc khó quên… đều chuẩn bị kỹ lưỡng, thay cho lời tri ân.

Ngay từ những năm 90, khi mỹ phẩm còn khá xa lạ cả với những cô gái thuộc gia đình khá giả ở Hà Thành, những ai mạnh dạn lắm cũng chỉ dám mua cho mình cây chì đen, thỏi son gió và phấn trang điểm hiệu Con Én thì doanh nhân Thanh Hằng đã quyết định “chơi lớn” khi dốc toàn bộ vốn liếng để nhập lô hàng mỹ phẩm ngoại cao cấp đầu tiên như Dior, Chanel, Gucci tại chợ Hôm khi đó.

Bà Thanh Hằng cho biết, là người làm kinh doanh, bà có cơ hội đi tới các quốc gia có nền công nghệ thẩm mỹ phát triển, gặp gỡ nhiều bác sĩ danh tiếng. Lúc đó, bà luôn băn khoăn, tại sao người Việt lại không được “quyền” cập nhật những cái mới, cái tốt và an toàn như thế? Chúng ta xứng đáng được trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp ngay trên quê hương của mình. Vậy là ý tưởng kinh doanh mới trong bà Thanh Hằng được hình thành. Thanh Hằng Beauty Medi – địa chỉ làm đẹp hoàn hảo, đẳng cấp và tiêu chuẩn 5 sao thế giới ra đời.

“Để đáp ứng những tiêu chí ấy, con đường nhanh và hiệu quả nhất, đó là mời các bác sĩ về Việt Nam. Họ sẽ hiểu về người Việt, hiểu về vẻ đẹp Việt và từ đó sẽ có những nghiên cứu chuẩn xác nhất để phục vụ nhu cầu làm đẹp trong nước. Khách hàng của chúng tôi cũng không phải tiêu tốn quá nhiều thời gian, chi phí bay ra nước ngoài làm đẹp hay “đau đầu” khi tìm kiếm các cơ sở thẩm mỹ an toàn…”, doanh nhân Thanh Hằng nhớ lại.

Sự chân thành, thẳng thắn, luôn “nói thật và làm thật” đã trở thành thương hiệu của doanh nhân Thanh Hằng cũng như Thanh Hằng Beauty Medi trong suốt 35 năm phục vụ cái đẹp, từ kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, ảnh viện áo cưới đến sau này mở Viện Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Thanh Hằng Beauty Medi từ lâu luôn tự hào về đội ngũ bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm, gắn bó từ những ngày đầu thành lập, điều mà gần như chưa có trung tâm thẩm mỹ nào có được.

Thương hiệu Thanh Hằng hoạt động chính trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp với 35 năm kinh nghiệm, đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ, sản phẩm tốt nhất và đẳng cấp nhất.

“Quan điểm của tôi là phải đưa được những gì tốt nhất của thế giới về Việt Nam. Tôi cho rằng đi sau nhưng trong nhiều lĩnh vực (đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và làm đẹp), chúng tôi cũng chọn phương án “đi tắt đón đầu”, bà Đặng Thanh Hằng khẳng định.





Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi

Hà Nội: Số 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng - Liên hệ: (024) 3974 8889 / 0904 08 5588 Thành phố Hồ Chí Minh: Số 9 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1 - Liên hệ: (028) 6269 6688 / 096 511 6688 Website: www.beautymedi.vn Fanpage: https://www.facebook.com/beautymediskinclinic

Bài viết: Hương nguyễn Thiết kế: Linh Yoo Theo Trí Thức Trẻ