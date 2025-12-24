Với nhiều người Việt, Giáng sinh không đơn thuần được đánh dấu bằng ngày tháng trên tờ lịch, mà bằng một chỉ dấu rất quen thuộc: khi Vincom bắt đầu khoác lên mình "bộ trang phục" lộng lẫy đậm không khí lễ hội. Từ lúc cây thông sáng đèn, không gian được trang trí rực rỡ, cho đến khi giai điệu "Hoà Nhịp Giáng Sinh", sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa Vincom và Min vang lên, tất cả cùng gửi đi một tín hiệu rõ ràng: Giáng sinh thật sự đã đến rồi!

Chính sự đồng hành bền bỉ suốt 20 năm ấy đã khiến Vincom trở thành điểm hẹn đầu tiên mỗi mùa Noel, nơi người ta tìm đến để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội. Không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, Vincom dần trở thành một "cột mốc cảm xúc" mỗi mùa Giáng sinh, bởi chỉ cần nhìn thấy là biết lễ hội đã bắt đầu.

Qua thời gian, sự song hành giữa Vincom và Giáng sinh đã âm thầm tạo nên những ký ức quen thuộc, len lỏi vào đời sống mỗi người và trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm Noel của nhiều thế hệ người Việt.

Từ mùa Giáng sinh đầu tiên năm 2004 tại Vincom City Towers, nay là Vincom Center Bà Triệu, đến Giáng sinh 2025, niềm vui ấy đã lan tỏa tới 90 trung tâm thương mại, hiện diện tại 31/34 tỉnh thành trên khắp Việt Nam, trở thành những "tọa độ Giáng sinh" quen thuộc và rực rỡ bậc nhất tại mỗi địa phương. Ở đó, mùa lễ hội không còn là điều xa vời hay xa xỉ, mà hiện hữu rất gần – trong cảm giác ấm áp, thân thương, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy một khoảnh khắc sum vầy rất riêng cho mình.

Tại mỗi Vincom, Giáng sinh được kể bằng một sắc thái riêng: có nơi mở ra thế giới cổ tích lung linh, có nơi tái hiện không gian hoàng gia rực rỡ, cũng có nơi chọn tinh thần xanh và bền vững làm cảm hứng xuyên suốt. Một biểu tượng tưởng chừng quá quen thuộc, nhưng qua mỗi mùa lễ hội lại được Vincom làm mới và được kể bằng những câu chuyện khác nhau – để cảm giác Giáng sinh, suốt nhiều năm qua, vừa thân quen nhưng lại chưa bao giờ cũ.

Mỗi nơi rực rỡ theo một cách riêng, thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc. Những khung cảnh ấy có thể đã xuất hiện qua nhiều mùa Giáng sinh, nhưng mỗi năm quay lại Vincom người ta vẫn tìm thấy một cảm giác mới để lưu giữ.

Nhưng Giáng sinh tại Vincom không chỉ được tạo nên bởi ánh đèn hay cây thông cao vút, mà còn bởi những khoảnh khắc rất nhỏ của những con người rất bình thường. Đó là ánh mắt háo hức của một đứa trẻ lần đầu ngắm cây thông Noel, là khoảnh khắc người mẹ khẽ chỉnh lại chiếc mũ len cho con giữa dòng người đông đúc, hay tiếng cười vang lên khi cả gia đình dừng lại chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Có khi, Giáng sinh chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò nhẹ nhàng, cùng nhau dạo bước, chọn quà và chia sẻ cảm giác háo hức rất khẽ của mùa lễ hội.

Tại Vincom, những khoảnh khắc ấy giống như những món quà vô hình – không được gói lại, mà được giữ gìn bằng cảm xúc. Qua từng mùa Giáng sinh, các mảnh ký ức nhỏ bé ấy lặng lẽ xếp chồng lên nhau, để rồi nhiều năm sau, khi Vincom lại lên đèn, cảm giác háo hức ấy vẫn vẹn nguyên – chỉ khác rằng, giờ đây ta trở thành người nắm tay, trao đi niềm vui và tiếp nối những ký ức đẹp cho thế hệ sau.

Mới đây, ca sĩ Vinh Khuất ra mắt ca khúc Giáng sinh "Thời Gian Ơi" lấy bối cảnh đêm Noel tại Vincom Center Bà Triệu. Trong bài hát, hình ảnh một chàng trai vi vu trong không gian quen thuộc của mùa lễ hội gợi nhắc hành trình trở về với những ký ức tuổi thơ – từ ông già Noel, cây thông đến những mùa đông cũ và cảm giác hồn nhiên đã dần lùi xa theo thời gian.

Những ký ức ấy không chỉ là câu chuyện riêng của người nghệ sĩ, mà còn gợi nhắc đến những mùa Noel mà Vincom vẫn lặng lẽ gìn giữ – ấm áp, trong trẻo và đầy cảm xúc. Có lẽ vì thế, Vincom Center Bà Triệu hiện lên như một nơi ký ức được chạm lại, cảm xúc được đánh thức, để Giáng sinh không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận bằng trái tim.

Giữa nhịp mua sắm vội vã, Vincom giữ lại cho khách hàng một khoảng lặng dịu dàng – nơi món quà được gói lại chỉn chu và cảm xúc được nâng niu cẩn thận. Bởi ý nghĩa của món quà không nằm ở lớp giấy bọc, mà ở cách nó được trao đi: đúng người, đúng lúc và bằng sự chân thành.

Trong lễ hội Giáng sinh "Bừng sáng ước mơ" 2025, Dream Christmas Delivery được ra mắt tại 14 TTTM Vincom Center và Vincom Mega Mall từ 6 - 24/12 như một cách Vincom giúp những yêu thương được gửi đi trọn vẹn hơn. Sau khi mua sắm, khách hàng chỉ cần mang món quà đến Dream Gift Lounge, mọi khâu gói quà sẽ được Vincom chuẩn bị sẵn sàng, từ hình thức chỉn chu đến cách trao gửi đầy cảm xúc. Và để niềm vui được trọn vẹn hơn, Ông già Noel Xanh SM sẽ thay bạn mang món quà ấy đến tận tay người thân yêu, như một lời chúc Giáng sinh ấm áp được gửi đi bằng tất cả sự quan tâm.

Lát cắt tinh thần trao gửi niềm vui ấy còn được thể hiện qua những không gian trải nghiệm sống động, nơi Vincom biến những ước mơ lấp lánh thành hiện thực, dù khách hàng ở bất kỳ độ tuổi nào.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, sự kiện pop-art B.Duck Cityfuns mang sắc vàng rực rỡ cùng 8 cụm trò chơi tại Vincom Center Landmark 81 đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút. Dù là cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn, ai ghé qua cũng dễ dàng tìm thấy niềm vui riêng, để ánh mắt bừng sáng và "đứa trẻ bên trong" được dịp thỏa sức khám phá.

Không dừng lại ở đó, Vincom còn mở ra một hành trình Giáng sinh như bước ra từ cổ tích, với chuỗi hoạt động đặc sắc trải dài trên toàn hệ thống. Từ Iconic Runway - Shine Your Style tại Vincom Center Bà Triệu, đến minishow trượt băng Shine On Ice tại Vincom Ice Rink Landmark 81 và Royal City, hay không gian trình diễn Vũ Khúc Hoàng Gia tại Vincom Mega Mall Royal Island – mỗi trải nghiệm đều được thiết kế để mọi thế hệ có thể chạm vào niềm vui theo cách của riêng mình. Trẻ nhỏ háo hức khám phá thế giới rực rỡ, các bạn trẻ và cặp đôi lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn, còn gia đình cùng nhau tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Ở những thời khắc cuối cùng của mùa lễ hội, đêm 24/12, diễu hành Giáng sinh "The Dream Parade – Bữa tiệc của những giấc mơ" tại Vincom Mega Mall Thảo Điền và Vincom Mega Mall Ocean Park cùng chuỗi đêm nhạc Giáng sinh rộn ràng và ấm áp trên toàn hệ thống 90 TTTM Vincom, đã khép lại trọn vẹn mùa Giáng sinh 2025 với những dư vị ngọt ngào và giàu cảm xúc.

Bài Viết: Tuệ Nhi Ảnh: Vincom Retail Thiết kế: Diễm My Theo Trí Thức Trẻ








