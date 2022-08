Kỳ hạn của thanh xuân, nghe thì tưởng là một khái niệm quá xa vời nhưng thực chất lại phụ thuộc vào cách chúng ta yêu bản thân và gìn giữ nét tươi trẻ cho đôi mắt mà thôi.

"Ôi!!! Em già thật rồi! Không tin được là mới đến tuổi này, em phải tự nhận mình già!"

Linh San (30 tuổi), người luôn sống với hàng tá lời khen trẻ như gái 20 nhờ lối ăn mặc "xì tin", lại phải giật mình thảng thốt sau giây phút soi gương rồi nhận ra vết chân chim đang hằn ở đuôi mắt. Cái hẹn cafe "chill chill" mỗi thứ 7 hàng tuần của cô và hội chị em bỗng lại mở đầu bằng câu cảm thán đầy biến động…

Nhấp một ngụm cafe và thở hắt một tiếng nom rất nặng nề, Lê Vy (35 tuổi), người chị cả để ý tới chuyện chăm da nhất nhóm tiếp lời: "Nhìn chị đi và em sẽ thấy mình vẫn còn may mắn tràn đầy, chí ít thì em không phải cùng lúc chiến đấu với combo vết chân chim lẫn bọng mắt nặng trình trịch."

Ly Ly, cô em út mới tròn 25 tuy chưa phải nếm "trái đắng" như các chị nhưng luôn tốn ít nhất 10 phút mỗi ngày chỉ để che đi quầng thâm xấu xí, cũng nhướn mày và gật gù đồng tình rằng mình cũng chẳng còn tươi trẻ như trước kia. Qua mốc 20, mọi thứ lại xoay vần theo chiều hướng đến lạ.



25, 30, 35 hay ở bất kỳ độ tuổi nào đi chăng nữa, các chị em đều sẽ canh cánh trong lòng một nỗi lo trường kỳ. Lo cho sự già nua đang gõ cửa nhà mình và lo cho những dấu vết thanh xuân đang dần rời xa đôi mắt. Lão hóa, chỉ vỏn vẹn 2 từ và 6 ký tự hoá ra lại là thứ đáng để nơm nớp như thế đấy.

Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì tâm hồn của Linh San, Lê Vy hay Ly Ly chắc chắn đang đứng trên bờ vực cằn cỗi. Nhưng chúng ta cũng đừng chỉ hờn dỗi mỗi thời gian, vì nó vốn không phải là tác nhân duy nhất khiến tuổi xuân người con gái cứ thế mà tan trong hư vô.

Thực tế đã chứng minh có rất nhiều nguyên do khiến đôi mắt của chúng ta già đi nhanh chóng, điển hình nhất chính là từ sự xâm lăng của ánh sáng xanh qua thói quen sử dụng đồ điện tử quá nhiều. Dù xuất phát từ nhu cầu giải trí, đặc thù công việc hay ti tỉ các lý do khác nhau thì mỗi người thường tốn trung bình 7 tiếng mỗi ngày để tiếp xúc với TV, laptop, điện thoại, máy tính bảng… Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã dùng 43% thời gian trong 1 ngày để da được chạm trán với ánh sáng xanh - kẻ huỷ diệt nét thanh xuân lẫn sức khỏe của đôi mắt.

Là một phần của quang phổ tự nhiên, lại có bước sóng 415 - 455 nanomet, ngắn hơn ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng nên ánh sáng xanh có thể trực tiếp gây ra nhiều tổn thương tới mắt, điển hình như mỏi mắt, khô mắt, mờ mắt theo khía cạnh y khoa. Ngoài ra, nó còn gián tiếp gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, tới sức khỏe tinh thần, thậm chí còn gây rối loạn cảm xúc theo mùa, đồng thời thúc đẩy quá trình lão hoá da, tăng sắc tố da, gây rối loạn nhịp sinh học của da, theo khía cạnh làm đẹp, thẩm mỹ. Tên rất "xanh" nhưng lại chẳng xanh chút nào. Về bản chất, thứ ánh sáng này lại độc hại vô cùng.

Và chua chát cho câu nói "một cây làm chẳng nên non" bỗng nhiên lại thật đúng trong trường hợp này. Thời gian thì tàn nhẫn, ánh sáng xanh thì thô bạo nhưng còn những áp lực cuộc sống thì sao? Chúng cũng là kẻ thù của thanh xuân trên đôi mắt các chị em đấy thôi. Sẽ không khó để tìm thấy bóng dáng những người con gái ngày làm việc 8 tiếng nhưng đeo đẳng vô vàn áp lực trong suốt 16 tiếng còn lại. Như những thanh gỗ domino, tâm lý nặng nề kéo theo bao xáo trộn trong chế độ ăn uống rồi cùng nhau dẫn đến hậu quả là đôi mắt tươi trẻ chỉ còn đọng lại những tổn thương.

So với các vùng da khác trên khuôn mặt, vùng da quanh mắt còn mỏng hơn tới 40% và khi phải cùng lúc chịu rất nhiều sự công kích từ mọi tác động từ môi trường, tâm lý thì sẽ không khó để hiểu vì sao tất cả những dấu hiệu như quầng thâm, nếp nhăn, mệt mỏi sẽ cứ thế mà xuất hiện đồng loạt.

Đó cũng là lúc, các chị em phải hốt hoảng mà nhận ra rằng: thanh xuân cũng có kỳ hạn và bản thân mình thì đã chẳng giữ được nét tươi mới mãi được nữa.

Nghịch lý từ cuộc sống hiện đại cho thấy, đôi khi chúng ta cứ quá mải miết đầu tư tâm sức vào những chủ thể xung quanh mà quên mất rằng bản thân mình nên là thứ được ưu tiên hơn cả. Ta sẽ chẳng thể mưu cầu vạn vật yêu thương ta khi mà ta chưa nằm lòng công thức quan tâm chính mình.

Yêu bản thân, thực tế có rất nhiều phương pháp. Đó có thể đến từ việc chúng ta học cách cân bằng giữa công việc, điều tiết lại thói quen sinh hoạt thật chuẩn mực, giữ thái độ lạc quan ở mọi tình huống hay chỉ đơn giản nhất là đầu tư vào những thứ thực sự xứng đáng. Quan trọng hơn cả, bạn nên học cách lắng nghe nhu cầu của chính mình. Nếu cơ thể đang mệt mỏi, hãy để nó được nghỉ ngơi, nếu đôi mắt đang ở ngưỡng quá tải, hãy để nó tới với "trạm sạc" để được sạc pin đúng nghĩa.

Được mệnh danh là vì tinh tú của vũ trụ chống lão hóa, Estée Lauder luôn không ngừng đổi mới, kiến tạo ra những sản phẩm vượt trội cùng công nghệ độc quyền để gìn giữ thanh xuân và nâng niu nét tươi trẻ cho các chị em. Mùa hè này, hãng vẫn giữ vững truyền thống và thành công ra mắt phiên bản mới nhất của kem mắt Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème Synchronized Multi-Recovery- hay còn có thể ví von là chiến binh danh dự giúp bạn đánh bại ánh sáng xanh đáng ghét.

Yếu tố tạo nên sự khác biệt của Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème Synchronized Multi-Recovery đầu tiên đến từ sự cộng hưởng của các công nghệ ưu việt nhất hiện nay. Nếu công nghệ tín hiệu nguồn Chronolux™ độc quyền giúp thúc đẩy sức mạnh trẻ hóa da thì công nghệ FR-Defense™ cùng chất chống oxy hóa có chiết xuất hoa Lavender chọn lọc sẽ ngăn ngừa kích ứng từ môi trường, tăng khả năng chống lại việc sản sinh gốc tự do có hại từ cả bên trong (do stress, chế độ ăn uống…) lẫn bên ngoài như ánh sáng xanh, tia UV, ô nhiễm môi trường.

Nhờ được nhân đôi sức mạnh nên sản phẩm này có thể duy trì độ ẩm cho vùng da quanh mắt suốt 100 giờ và khả năng chống oxy hóa suốt 8 giờ đồng hồ. Đây quả thực là những con số "biết nói"! Đặc biệt chỉ sau 2 tuần, quầng thâm cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Những đôi mắt "gấu trúc" giờ sẽ được thay da đổi thịt, tái sinh với nét tươi sáng, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đồng thời, các nếp nhăn từ li ti, đến nếp nhăn vừa hay thậm chí là vết chân chim in hằn dấu ấn thời gian cũng sẽ được "lấp đầy" nhờ những lớp gel-cream sánh mịn thấm đẫm tinh chất này.



Thêm một yếu tố giúp "trạm sạc nhan sắc" của nhà Estée Lauder xứng đáng nhận lấy mọi lời tán dương chính là thiết kế tinh giản nhưng không kém phần đẳng cấp. Song hành với chai serum chống lão hóa Advanced Night Repair đình đám để tạo thành combo bất khả chiến bại, siêu phẩm kem mắt này cũng được khoác lên mình một tấm áo thuỷ tinh màu nâu sẫm, tựa như tấm áo giáp bao bọc lấy lớp kem chiến binh chống ánh sáng xanh bên trong. Đáng chú ý hơn cả, đây không phải là loại thuỷ tinh bình thường mà thuỷ tinh được làm từ ít nhất 15% vật liệu tái chế và có thể tái chế được. Chỉ với 1 chi tiết nhỏ đã phần nào thể hiện sự tinh tế của thương hiệu nước Mỹ trong việc quan tâm, bảo vệ môi trường sống hiện nay.

Hãy thử ít nhất một lần cầm hũ kem ấy trên tay, bạn sẽ tin vì sao "em nó" được gọi là siêu phẩm.

Suy cho cùng, thanh xuân chẳng cư ngụ trên lớp phấn son mang tính thời vụ mà thực tế lại được lưu giữ ở đôi mắt người con gái. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn cứ hờ hững rồi mặc nhiên để các nhân tố có hại chiếm lấy nét tươi trẻ vốn có của cửa sổ tâm hồn. Ngược lại, nếu ngay từ bây giờ chúng ta học cách yêu bản thân, chăm sóc đôi mắt và đầu tư đúng chỗ thì chẳng thế lực nào có thể khiến tuổi xuân rời đi được nữa. Bạn thấy đấy, không bao giờ là quá sớm và cũng chẳng bao giờ là quá muộn để sắm sửa cho "tâm hồn" mình một loại kem mắt thật sự xứng đáng.

Người Âu Mỹ có câu nói thế này: "Better late than never but never late is better", tạm hiểu là thà muộn còn hơn không nhưng đúng thời điểm thì vẫn tuyệt vời hơn nhiều. Trong tất cả mọi ngữ cảnh có thể xảy ra, hãy luôn ghi nhớ điều đó. Kỳ hạn của thanh xuân, âu cũng đều nằm trong bàn tay bạn mà thôi.

09/08/2022

