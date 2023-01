Là một trong những Hot mom thu hút được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, Thanh Trần không phải là một Hoa hậu, ca sĩ hay người mẫu, nhưng cô đã tạo nên dấu ấn riêng nhờ những clip hài hước và có cuộc sống hôn nhân "hết ý". Khi tổ ấm đã "đủ nếp đủ tẻ", Hot mom bất ngờ thông báo có con thứ 3 khi mới 25 tuổi khiến không ít người bất ngờ.

"Làm mẹ khi còn khá trẻ, Thanh kết hôn năm 21 tuổi là có bầu luôn em bé đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ. Thời điểm đó trên mạng rất ít thông tin chia sẻ cho mẹ bầu hay các nội dung review đi sinh." Thanh Trần chia sẻ rằng lần sinh đầu cũng là lần ám ảnh nhất vì đau vết mổ tận 1 tháng sau sinh.



"Lần thứ hai mang thai khi đang ở cữ bé đầu, tin mang thai đến với 2 vợ chồng vừa vui vừa lo lắng. Từ lần trải nghiệm sinh đầu không mấy hài lòng, Thanh cũng gia đình đã rút kinh nghiệm và có sự chuẩn bị, tìm hiểu kĩ lưỡng hơn. Tiêu chí quan trọng hàng đầu là lựa chọn bệnh viện uy tín để nhận được sự chăm sóc tốt hơn. Sau khi tìm hiểu, Thanh và gia đình đã an tâm "chọn mặt gửi vàng" tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)." Từ khi thăm khám đến ngày đi sinh, cô cho biết mình đã có một thai kỳ nhẹ nhàng, quá trình sinh em bé cũng thuận lợi và đặc biệt là sinh không đau, có thể đi lại sau 1 - 2 ngày.



"Lần thứ ba đón nhận tin mang thai thì mới thật sự là tin "sét đánh" và ly kỳ, mặc dù thích có nhiều con nhưng hiện tại 2 vợ chồng có đủ nếp đủ tẻ rồi. Hơn nữa hai vợ chồng cũng muốn tạm gác lại dự định sinh tiếp nhưng không ngờ thêm một thiên thần nhỏ đã đến với hai vợ chồng. Hôm đó Thanh thấy đau bụng, bị trào ngược dạ dày nên hai vợ chồng quyết định đi khám. Sau khi khám xong gặp bác sĩ để tư vấn thì bác sĩ nhẹ nhàng hỏi thăm đã lập gia đình chưa, đã mấy bé thì bác sĩ… chúc mừng 2 vợ chồng có thêm em bé thứ 3. Hai vợ chồng không tin được là đón nhận tin mang thai trong trường hợp này, vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười trong hoàn cảnh éo le. Lúc đó thai chưa đến một tháng nên mình không có dấu hiệu nào cụ thể cả." Thanh Trần chia sẻ.

"Dù bất ngờ với tin mang thai lần 3 nhưng Thanh và Khánh quyết tâm đầu tư mọi thứ tốt nhất cho con. Cộng thêm trải nghiệm sinh lần 2 thuận lợi và nhẹ nhàng tại AIH đã giúp hai vợ chồng quyết định rất dễ dàng cho lần sinh này khi tiếp tục "trao thân gửi phận" tin chọn AIH, một trong những lý do lớn nhất chính là sinh không đau và hồi phục nhanh sau sinh.

Với công việc sáng tạo nội dung, Thanh và Khánh đã từng có ý định hay là chọn sinh ở một bệnh viện khác cho đủ bộ 3 lần sinh ở 3 bệnh viện khác nhau nhằm review được nhiều nội dung cho người xem hơn. Với các mẹ trẻ đặc biệt là Gen Z có ít kinh nghiệm và thường lo lắng nhiều trước khi sinh, các review của Thanh có thể giúp các mẹ có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng và an tâm hơn."



Trong lần sinh thứ 3, gia đình Hot Mom đã chọn đồng hành cùng bác sĩ Huỳnh Thị Bạch Tuyết, vì sự chu đáo, nhiệt tình và hài hước. "Bác Tuyết luôn tạo được không khí vui vẻ, cảm giác dễ chịu cho mỗi lần thăm khám. Đặc biệt là sự tiện lợi, quy trình sắp xếp lịch khám của AIH cũng rất rõ ràng, mỗi lần đi khám gia đình Thanh không phải mang theo bất cứ giấy tờ nào mà mọi thông tin của Thanh được lưu trữ đầy đủ. Thanh để ý tại AIH, chồng Thanh hay các ông chồng khác cũng được đồng hành chung mỗi khi vợ đi khám, siêu âm, cùng nghe tư vấn của bác sĩ cũng nhận được sự yêu thích của nhiều bà mẹ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản phụ và chồng có nhiều kỷ niệm và gắn kết thay vì phải ngồi ở ngoài đợi như một số nơi khác." Thanh và ông xã chia sẻ.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm khi sinh, Thanh Trần cho biết: "Đến lúc vào phòng sinh thì luôn có chồng đồng hành cùng đón con. Giây phút bác sĩ thao tác lấy bé trong phòng sinh thực tế rất nhanh nhưng cảm giác chờ đợi lại thấy nó dài vô tận. Bao nhiêu suy nghĩ lo lắng, sơ hãi cứ hiện trong đầu, tưởng tượng nếu không có anh Khánh nắm tay an ủi động viên không biết sẽ ra sao. Ai nói càng sinh nhiều càng quen nhưng Thanh cảm nhận mình ngày càng "nhát" hơn. Lo lắng trên vết mổ cũ, tiếng dao kéo trong phòng sinh, thật sự mình rất sợ dù đã chuẩn bị tâm lý khá kĩ. Chưa kể đến gần ngày sinh bác sĩ có nói đầu em bé tụt xuống sâu lắm rồi nên mua đai đeo. Tuy có hơi lo lắng, nhưng Thanh vẫn lựa chọn tin tưởng vào bác sĩ, đeo được 3 ngày thì đi đẻ luôn rồi. Khi con cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, sự sợ hãi của hai vợ chồng cũng tan biến."

Bên cạnh đó Thanh Trần còn chia sẻ một trong những lý cô luôn tin chọn AIH: "Dù đi sinh lần 3 nhưng hai vợ chồng vẫn luôn có những lo lắng khác nhau, bất cứ một chuyển biến nhỏ nào trong thai kì và quá trình đi sinh luôn gây ra tâm lý bất an. Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là một bệnh viện đa khoa, do đó, sản phụ luôn được sự hỗ trợ của các bác sĩ của các chuyên khoa khác trong suốt quá trình thăm khám theo dõi thai kỳ và sinh nở. Tất cả các sinh đều có sự tham gia của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi - Sơ sinh, đảm nhận vai trò khám và sàng lọc cho bé ngay từ khi mới chào đời và theo dõi sức khỏe của bé trong suốt quá trình lưu viện.. Ngoài ra, đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho nhi sơ sinh (NICU) được trang bị hiện đại, cùng sự phối hợp đội ngũ chuyên gia hàng đầu gồm bác sĩ, điều dưỡng nhi sơ sinh, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, luôn hỗ trợ kịp thời cho các ca sinh, đảm bảo an toàn cho Thanh và con. Điều này khiến cho Thanh và gia đình an tâm khi lựa chọn dịch vụ tại một bệnh viện uy tín và chất lượng như AIH.

Lần thứ 2 sinh ở AIH gia đình Hot Mom Thanh Trần chọn phòng lưu trú tiêu chuẩn, là phòng đơn riêng tư cho hành trình nghỉ dưỡng. Nhưng bản thân là một reviewer, lúc đó Hot Mom đã thầm ao ước nếu có sinh lần sau sẽ quyết tâm đầu tư chọn phòng Suite chuẩn 5 sao tại AIH. Đây là phòng lưu viện cao cấp nhất với diện tích rộng hơn như một căn hộ thu nhỏ đầy đủ tiện nghi.

Sau khi trải nghiệm Thanh Trần chia sẻ cô có cảm nhận được sự khác biệt, dù cả hai dạng phòng đều thoải mái, tiện nghi nhưng phòng lưu trú Suite mang đến sự cao cấp "rõ ràng" hơn, mọi thứ hoàn hảo hơn, hành trình nghỉ dưỡng lần này trọn vẹn hơn rất nhiều. "Trong những ngày lưu viện thì chất lượng phòng lưu trú, phục vụ và bữa ăn hằng ngày sẽ được các mẹ quan tâm. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và khả năng phục hồi sau sinh. Thanh thấy để thoải mái và tiện lợi thì các mẹ nên chọn các phòng đơn như ở AIH với nội thất cao cấp tiện nghi, hiện đại để đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất và sự riêng tư cho mỗi gia đình. Có một điều đặc biệt là Thanh rất ưng các bữa ăn tại AIH, sinh xong để hồi phục nhanh cần ăn uống đầy đủ. Các bữa ăn được phục vụ tận phòng với menu đa dạng, được thiết kế khoa học, đủ dưỡng chất cho sản phụ sau sinh. Dù hơi kén ăn nhưng Thanh mỗi bữa Thanh vẫn ăn được khá nhiều và ngon miệng."

"Đội ngũ điều dưỡng như "người nhà" của Thanh, luôn quan tâm và chu đáo vô cùng, chỉ cần bấm chuông là các chị có mặt ngay để hỗ trợ kịp thời, điểm này thì Thanh ấn tượng từ lần sinh trước rồi. Dù sinh lần 3 trên vết mổ cũ nhưng may mắn Thanh cảm thấy rất nhẹ nhàng. "Sinh không đau" là có thật. Đây là lý do lớn nhất để Thanh luôn chọn AIH vì vẫn nhớ cảm giác êm ái sau sinh của lần thứ 2. Chứ nghĩ đến cảnh đau sau sinh của lần đầu thật sự quá ám ảnh, Thanh bị đau tận 1 tháng sau sinh."

"Nhờ trải nghiệm sinh con nhẹ nhàng, lưu viện tại phòng Suite cao cấp, Thanh có cảm giác mình đang đi nghỉ dưỡng đúng nghĩa, mọi trải nghiệm trong hành trình thiêng liêng này đều là ký ức vui vẻ, hạnh phúc của cả gia đình."

Khác với 2 lần trước, giới tính về em bé thứ 3 không được tiết lộ cho đến ngày sinh. Lý do Hotmom bật mí cực kì đơn giản là hai vợ chồng đã có "đủ nếp tủ tẻ", dù trai hay gái cả hai đều cũng rất hạnh phúc vì có con trong đời đã là may mắn. Tuy nhiên suốt 9 tháng 10 ngày không thể tránh khỏi những câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến giới tính của con. Hot Mom hài hước chia sẻ: "Chuyện là Thanh đi đến đâu, một số người quen biết đều có phán đoán vui là mình sẽ sinh con trai, không chỉ một người mà rất nhiều người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Nghe xong hai vợ chồng cũng vừa tin vừa không tin, và mình đã đăng tải vui vui câu chuyện này lên trang cá nhân chia sẻ với mọi người. Đến ngày đón con chào đời, bác sĩ bắt bé ra chính thức thông báo là… con gái thì lúc này hai vợ chồng vỡ òa cảm xúc vì đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Là một câu chuyện vui thôi nhưng nghĩ lại hành trình phát hiện mình mang thai lần 3 đến giới tính của con có quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đối với hai vợ chồng Thanh từ trước đến nay, việc sinh con gái hay con trai không quan trọng, mà chỉ mong có một thai kỳ nhẹ nhàng, suôn sẻ, mẹ tròn con vuông là đủ rồi. Và thật may mắn con chào đời rất khỏe mạnh trong niềm hân hoan của cả gia đình. Chắc chắn sau này chúng mình sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể cùng con về những kỉ niệm đặc biệt này."

"Thanh và anh Khánh kết hôn ở độ tuổi 21, nhìn lại trong 5 năm gia đình nhỏ đã có 3 đứa con là điều khiến chính bản thân cũng thỉnh thoảng cũng giật mình. 3 lần chuyển nhà và 2 lần đổi xe cũng chỉ muốn tạo cho con sự tiện nghi và thoải mái, chỉ là không ngờ mọi chuyện diễn tiến nhanh đến như vậy. Nhưng cảm giác có con là một cảm giác rất hạnh phúc, cả hai vợ chồng tận hưởng niềm vui đó mỗi ngày cùng con. Hai vợ chồng trẻ thì cũng không tránh khỏi những lần cãi nhau vụn vặt nhưng khi có con rồi sẽ khác. Để chăm sóc và nuôi dạy con thật tốt, hai vợ chồng cần đồng tầm, hòa thuận và trưởng thành hơn."

"Sự thay đổi của anh Khánh rõ ràng nhất là ở lần sinh thứ 3 này. Mấy lần trước anh Khánh sợ còn hơn Thanh, bác sĩ nói đứng dậy nhìn con lúc vừa chào đời mà anh ấy không dám. Nhưng lần này thì mạnh mẽ hơn dù rất sợ máu, nhưng đã chịu đứng dậy ngắm nhìn con vừa mới sinh ra. Thậm chí anh Khánh nhạy cảm và dễ xúc động hơn cả Thanh. Ở lần sinh thứ 3 Thanh rất cảm nhận hạnh phúc này trọn vẹn hơn", Thanh Trần chia sẻ thêm.



Về ý tưởng làm video review hành trình sinh Thanh Trần cũng đã bật mí: "Thật ra đơn giản là lúc Thanh tìm kiếm những thông tin chia sẻ trên mạng về kinh nghiệm đi sinh, cần chuẩn bị những gì… thì không thấy nội dung nào chất lượng cả. Lúc này mình mới nung nấu ý định quyết tâm ghi hình và review thật chi tiết các vật dụng cần chuẩn bị, phòng ốc trong bệnh viện… trong suốt hành trình sinh. Không ngờ các nội dung này rất được nhiều người yêu thích và chia sẻ, thậm chí đặt nhiều câu hỏi cho Thanh nữa. Mỗi lần sinh Thanh đều cập nhật những thông tin mới để mọi người cùng theo dõi. Tương tự lần sinh thứ 3, số câu hỏi mẹ bầu đặt ra cũng tăng hơn những lần trước, vì vậy video review lần sinh thứ 3 tại AIH sẽ đầy đủ và chi tiết hơn. Hơn hết cảm hứng để Thanh thực hiện các nội dung này vì sự thấu hiểu tâm lý của các mẹ bầu, từ lúc mang thai đến cận ngày sinh thì lo lắng đủ điều. Nhưng nếu mình chọn được bệnh viện uy tín thì cảm giác đi sinh không còn là sợ hãi hay ám ảnh."



Là một người làm nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, Hot mom cũng thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi như là nhìn Thanh rất vui vẻ, tích cực có khi nào buồn hay không thì trong quá trình mang thai Thanh cũng như bao người khác cũng thay đổi hormone, cũng bị nghén, stress… cũng khóc và căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng luôn giữ cuộc sống cân bằng, lạc quan trong cuộc sống vì chính mình tích cực thì mới có thể chia sẻ và truyền tải những nội dung tích cực. Hot Mom và chồng cũng hy vọng với những gì bản thân chia sẻ sẽ là những nội dung cần thiết để mọi người tham khảo. Tuy mỗi mẹ sẽ có một nhu cầu riêng, nhưng đều có thể từ đó chắt lọc thông tin phù hợp với mỗi người.

Khi chọn sinh an toàn tại AIH, gia đình Thanh đã đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam", bệnh viện sẽ trích 1 triệu đồng doanh thu góp vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để hỗ trợ cho các bé sinh non. May mắn các thiên thần của gia đình Thanh được sinh ra khỏe mạnh, nhưng ở ngoài có rất nhiều em bé vừa sinh ra đã đón nhận thử thách, tự "chạy" trên chính ý chí, nghị lực sống của chính mình. Hy vọng gia đình Thanh đã đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ trẻ sơ sinh non tháng có điều kiện chăm sóc tốt hơn và tiếp sức trên cuộc đua đến vạch xuất phát.

Trẻ em là thế hệ mầm non tương lai cần được nâng niu, chăm sóc và bảo vệ chu đáo. "Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam" là dự án hợp tác giữa Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) nhằm nâng cao nhận thức về trẻ sinh non, hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và hỗ trợ trẻ sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn.