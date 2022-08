Adam Sandler - "ông hoàng phòng vé" Hollywood khi hóa thân vào nam chính trong tác phẩm Bedtime Stories - Chuyện kể lúc nửa đêm (2008) nhà Walt Disney đã có đoạn thoại truyền cảm hứng cho nhiều nhân sự ngành Hospitality tới hiện nay: "Nếu phát triển khách sạn để mang đến ‘sự thoải mái như ở nhà cho khách’, thì thà rằng họ ở nhà còn hơn. Thay vào đó, khách sạn nên là nơi họ có những trải nghiệm mới lạ, được hưởng kiến trúc và dịch vụ vượt ngoài mong đợi. Đó mới nên là mục tiêu thực sự đáng phấn đấu" (tạm dịch).

Sự phát triển của ngành du lịch - khách sạn Việt Nam từ sau 2010 đã thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của xã hội, tạo ra động lực và đòn bẩy cho sự phát triển du lịch của điểm đến, nổi bật không thể không kể đến Flamingo Dai Lai Resort - thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu phía Bắc. Đến nay, không chỉ dừng lại ở việc duy trì vị thế top đầu, quần thể nghỉ dưỡng này liên tục có những sự nâng cấp, với vô vàn trải nghiệm hấp dẫn du khách từ giải trí đến nghệ thuật.

Cách trung tâm Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài lần lượt 45 phút và 20 phút lái xe, Flamingo Dai Lai Resort tọa lạc tại vùng bán sơn địa hữu tình bên hồ Đại Lải. Với hệ sinh thái nghỉ dưỡng phong phú từ trải nghiệm ẩm thực, giải trí, spa, xông hơi JjimJilBang Hàn Quốc… đến hội họp, nghệ thuật, Flamingo Dai Lai Resort là điểm đến lý tưởng cho những phút giây nghỉ dưỡng vẹn tròn xúc cảm bốn mùa.

Là một trong những resort tiên phong trong xu hướng "du lịch xanh" từ rất sớm ở Việt Nam, 341 biệt thự mặt đất và trên cao của Flamingo Dai Lai Resort trải dài xen kẽ những khoảng xanh bao la giữa 1,23 triệu m2 bán đảo, rừng thông, hồ nước… Không chỉ bao phủ bên ngoài, mà sâu trong từng căn biệt thự, tổ hợp spa, phòng tập, trung tâm hội nghị… đều len lỏi những mảng xanh tươi mát. Lối phân bổ đó làm nên "Kiến trúc xanh hòa quyện cùng thiên nhiên" - dấu ấn sắc nét của Flamingo Dai Lai Resort.

Bên cạnh không gian lưu trú đẳng cấp, du khách đến với Flamingo Dai Lai Resort còn được trải nghiệm ẩm thực với nhiều lựa chọn phong phú tại hệ thống 11 nhà hàng, quầy bar, hầm rượu tinh tế và sang trọng. Tính "xanh" cũng được thổi hồn vào những món ăn tươi mát của từng nhà hàng: vừa mang phong vị địa phương gây thương nhớ, vừa kết hợp với nhiều nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới.

Mỗi một nhà hàng trong hệ thống Flamingo Dai Lai Resort đều có thiết kế riêng biệt, mang tới cho thực khách những trải nghiệm khác nhau. Đó là một Bamboo Wings phục vụ đa dạng ẩm thực châu Á - niềm tự hào của kiến trúc Việt với nhiều giải thưởng quốc tế; là The Beach - không gian thơ mộng trên bìa rừng với thảm cỏ rộng mênh mông cùng sức chứa lên tới 600 khách; hay Sky Bar & Restaurant - nơi sở hữu không gian tường kính vô cực trong nhà và quầy bar vườn treo ngoài trời…

Hệ thống quầy bar nằm ở những vị trí đắc địa từ The Beach Bar tọa lạc bên hồ Đại Lải với kiến trúc mở cùng góc nhìn đầy lãng mạn; tới Poem Bar mang kiến trúc tre độc đáo tựa như cánh hạc vút bay trên nền trời; hay trẻ trung "chất chơi" hơn, bạn có thể chọn Container Bar nằm giữa rừng thông, nơi mà du khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa hít hà mùi hương của núi rừng.

Ở đẹp và ăn ngon thôi chưa đủ, đến với Flamingo Dai Lai Resort, du khách đừng quên trải nghiệm tổ hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp lớn nhất miền Bắc (theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam năm 2018) gồm 3 không gian: Seva Spa, Seva Beauty và Seva Boutique. Đặc biệt, tại Seva Spa còn sở hữu tổ hợp xông hơi Jjimjilbang Hàn Quốc với quy mô lớn tại Việt Nam, nơi có hệ thống sảnh thư giãn, phòng ngâm chân và xông hơi kết hợp các nguyên liệu đặc biệt, mang đến cho du khách những giờ phút thư giãn chất lượng nhất.

Đến với Flamingo Dai Lai Resort là quãng thời gian du khách bỏ lại phía sau những lo toan phiền muộn và áp lực của cuộc sống thường nhật để hòa mình với thiên nhiên, đánh thức mọi giác quan cũng như tình yêu và cảm hứng dành cho nghệ thuật.

Quần thể nghỉ dưỡng này sở hữu không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam (theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam năm 2017): Bảo tàng nghệ thuật đương đại Flamingo. Trải dài trong khu nghỉ dưỡng, ven các con đường thơ mộng và giữa rừng thông lộng gió là hàng trăm tác phẩm điêu khắc và hội hoạ thuộc bảo tàng mang đậm dấu ấn vùng đất nghệ thuật Flamingo.

Yếu tố nghệ thuật của Flamingo Dai Lai Resort không chỉ đến từ các dự án nghệ thuật mà bản thân mỗi kiến trúc của điểm đến này đều mang vẻ trữ tình, bay bổng. Hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận, du khách có thể sẽ thấy đồng điệu với những cảm hứng nghệ thuật toát lên từ mỗi đường nét kiến trúc trong từng căn phòng, mỗi tòa nhà hay len lỏi giữa những con đường nên thơ lộng gió trời và bát ngát màu xanh cây cỏ nơi đây.

Tiêu biểu phải kể đến tòa nhà Forest in the Sky nắm giữ 2 kỷ lục Việt Nam về concept vườn treo. Đội ngũ kiến trúc sư đã dành sự trân trọng tối đa cho Mẹ thiên nhiên khi xây dựng toà nhà hoà quyện giữa cảnh quan xanh độc đáo và ứng dụng công nghệ xanh hiện đại. Với 70 vạn cây xanh cùng 188 vườn treo Babylon phủ kín đến tận lõi công trình, Forest in the Sky nhìn từ xa có thể ví von như một giàn cây khổng lồ, chắp ngọn lên tận trời xanh bên hồ Đại Lải.

Song song với thưởng thức nghệ thuật chính là vui chơi giải trí. Flamingo Dai Lai Resort sở hữu hệ thống vui chơi giải trí đẳng cấp với các công viên, thế giới trò chơi, hệ thống rạp chiếu phim và phòng karaoke xịn sò. Trong đó, VR Game Park đưa du khách du hành thế giới ảo với hàng nghìn trò chơi nhập vai ấn tượng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện đại; Flamingo Play World lại là một thế giới khác sôi động hết mình với khu vui chơi có thưởng gồm đa dạng các máy chơi game arcade kinh điển trong không gian rộn tiếng cười cho cả gia đình.

Bên cạnh các khu vui chơi trong nhà, du khách có thể trải nghiệm vui chơi hòa mình với thiên nhiên khi khám phá Wonder Park - công viên trò chơi giữa rừng thông xanh mát với đa dạng hoạt động giải trí cùng nhiều trò chơi tư duy sáng tạo.

Rạp chiếu phim ở Flamingo Dai Lai Resort tọa lạc ở tầng 1, Forest in the Sky với sức chứa 40 người, mở cửa miễn phí cho khách lưu trú. Bên cạnh đó là khu karaoke sang trọng - nơi du khách có thể tận hưởng trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời với 4 phòng karaoke chất lượng cao cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng tiêu chuẩn.

Dưới những tán thông xanh mát, Soul of the Forest sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện bằng sự rung động của tâm hồn và kết nối xúc cảm trong một không gian âm nhạc gần gũi, lãng mạn. Soul of the Forest mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao với nhiều cung bậc cảm xúc cùng hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế và dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Diễn ra định kỳ 2 số/ tháng tại Flamingo Dai Lai Resort, chuỗi đêm nhạc giữa rừng thông hứa hẹn trở thành điểm đến nghệ thuật không thể bỏ lỡ mỗi dịp cuối tuần.

Tại đây, sân khấu được bày trí đơn giản sang trọng giữa rừng thông lãng mạn. Chỗ ngồi của khán giả quây quần quanh nghệ sĩ, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác kết nối với bạn bè, kết nối với ca sĩ khách mời trong khi đắm chìm cùng những giai điệu sâu lắng được xử lý bởi ekip âm thanh xuất sắc.

Nói về Soul of the Forest, bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn Flamingo từng bồi hồi chia sẻ trong đêm nhạc mở màn mang tên Bài ca tháng 6: "Nhớ một năm trước đây khi đến với Flamingo Dai Lai Resort, đứng giữa những rặng thông xanh rì rào trong gió, tôi đã mơ về việc viết ra những câu chuyện cho rừng thông này. Những câu chuyện bằng âm nhạc - nghệ thuật giữa thiên nhiên tuyệt đẹp mà rừng thông sẽ kể cho chúng ta nghe mỗi đêm…".

Nghe nhạc giữa rừng - quả là một trải nghiệm chỉ nghe nói thôi cũng rất đáng để thử, nhất là với người dân Hà Nội và miền Bắc, nơi mà để tìm kiếm những không gian nhạc sống giữa thiên nhiên có vẻ khó khăn hơn rất nhiều so với các khu vực như TP.HCM hay Đà Lạt.

Trải nghiệm này dễ khiến người ta liên tưởng tới các bộ phim lãng mạn. Âm nhạc khi ấy không đơn thuần chỉ là tiếng đàn, tiếng hát nữa. Âm nhạc lúc này hòa cùng cả tiếng gió len lỏi trên từng tán lá thông, hòa cùng âm thanh của đêm, của cây cối nhỏ to trò chuyện. Âm nhạc còn hoà quyện cùng mùi thơm của gỗ, của lá, của cỏ cây, của sương đêm mỏng manh, và đôi khi có cả tiếng mưa tí tách rơi.



Cùng với sự ra đời của Soul of the Forest, Flamingo Dai Lai Resort đã xây dựng nên phong cách nghỉ dưỡng đa trải nghiệm hiếm hoi dành cho du khách. Khách đặt phòng trong thời điểm diễn ra show diễn (vào Thứ 6) có cơ hội được nhận ưu đãi các gói nghe nhạc kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, spa… Sau 5 ngày làm việc cật lực, một chuyến xe chưa tới 1 tiếng sẽ đưa du khách tới điểm đến ngay gần Hà Nội, tiết kiệm thời gian của bạn và vẫn được hưởng trọn vẹn dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, nghệ thuật.

Trong những số đầu tiên, sân khấu Soul of the Forest sáng đèn giữa rừng thông, các nghệ sĩ, ban nhạc và khán giả đã hòa chung nhịp xúc cảm đong đầy, len lỏi từ không gian tới không khí, thời tiết, giai điệu sự bay bổng của nghệ thuật. Thậm chí, trong buổi biểu diễn của Hà Trần - Uyên Linh vào đầu tháng 6, cơn mưa bất chợt không làm giảm đi sự tận hưởng của bầu không khí chung. Khán giả che ô giữa âm thanh vút bay dưới những tán lá đọng nước của rừng thông, cảm nhận vẹn tròn xúc cảm.

Không chỉ khán giả mà với những người nghệ sĩ, họ như thăng hoa hơn dưới cơn mưa. Uyên Linh, Hà Trần tối hôm đó đã hát hơn 2 tiếng dưới mưa không hề mệt mỏi, mà càng thêm thăng hoa, giàu cảm xúc. Ca sĩ Hà Trần chia sẻ: "Mưa thì mặc mưa, có ướt áo thì cũng kệ, mình cứ hát đã".

Trong một thời đại bùng nổ nhạc số, Soul of the Forest đã mang trở lại thứ văn hóa nghe nhạc sống độc đáo và không thể thay thế. Khán giả đến với Soul of the Forest không chỉ để cảm thụ nghệ thuật mà còn được trải nghiệm cảm giác háo hức đi chơi xa cùng bạn bè, nghe nhạc sống chất lượng đỉnh cao vào cuối tuần. Có thể nói, đây chính là một điểm nhấn mới mẻ của Flamingo, tô điểm thêm cho đặc tính nghệ thuật vốn là niềm cảm hứng xuyên suốt trong hành trình kiến tạo nên quần thể nghỉ dưỡng thơ mộng này.

Giấc mơ kể câu chuyện âm nhạc - nghệ thuật giữa rừng thông giờ đã thành hiện thực, bà Thanh Hương cũng bày tỏ kỳ vọng chuỗi đêm nhạc Soul of the Forest sẽ trở thành một điểm hẹn mới của những tâm hồn yêu nhạc, mê thiên nhiên và say đắm nghệ thuật: "Chúng tôi muốn tạo nên một điểm hẹn mới, biến Flamingo thành nơi hội tụ của Tình yêu và Nghệ thuật. Được khởi đầu bằng chương trình Art in the Forest và bây giờ được thăng hoa bởi show âm nhạc đỉnh cao Soul of the Forest - như một món quà tri ân Flamingo Group dành tặng quý khách hàng của mình sau 2 năm kiên cường cùng nhau vượt qua đại dịch".

