Xã hội hiện đại luôn có những tiêu chuẩn khắt khe, thậm chí, tới quyền làm đẹp của người phụ nữ cũng bị định danh bởi những khuôn mẫu. Điều này vô hình chung đã khiến nhiều chị em tự ti hoặc đôi khi bỏ quên, đánh mất bản sắc của chính mình. Suy cho cùng, quyền làm đẹp là một trong những đặc quyền cơ bản của mỗi người nhưng liệu có cần thiết khi chúng ta cứ mãi o ép các cô gái theo một khuôn mẫu: da trắng, tóc dài, cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, nấu ăn ngon,...? Thực tế là không. Bởi ở thời điểm hiện tại, vẫn có rất nhiều người cực kỳ thu hút và đầy tự tin dù họ không sở hữu những vẻ đẹp theo khuôn mẫu đó.

Có người đẹp bình dị trong gian bếp, có người luôn lộng lẫy trong các buổi tiệc cuối năm, có nàng thích váy vóc thướt tha, có nàng mê hình tượng mạnh mẽ… Nếu mọi cô gái đều nhất mực o ép trong một tấm áo mang tên "tiêu chuẩn chung" thì chẳng phải chúng ta chỉ được ngắm nhìn những bản thể dập khuôn, nhàm chán hay sao. Đã tới lúc, giá trị hay vẻ đẹp riêng của mỗi người con gái cần được trân trọng, theo một cách trọn vẹn nhất.

PNJ luôn tin vào sự không khuôn mẫu của vẻ đẹp, của mỹ quyền, bởi mỗi người phụ nữ đều có những nét đẹp riêng, những cá tính riêng, những suy nghĩ và giá trị cốt lõi riêng, có quyền làm đẹp riêng. Trong cuộc sống hàng ngày, đều có những trải nghiệm riêng, những vất vả khó nhọc riêng. Không nhầm lẫn với bất kỳ ai. Không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào.

Tiếp nối hành trình lan tỏa thông điệp về mỹ quyền, trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay PNJ đã phát động cuộc thi "Mỹ Quyền Không Cần Khuôn Mẫu" nhằm tôn vinh giá trị riêng của phụ nữ đồng thời tạo nên một vũ trụ đa sắc mỹ quyền. Chỉ trong 10 ngày diễn ra, đã có gần 400 bức ảnh dự thi được gửi về, đi kèm với dòng hashtag #MyQuyen #KhongKhuonMau như thể hiện sự kiêu hãnh của các chị em. Nhìn một lượt qua ngần ấy bài thi, bạn sẽ thấy mỗi người mang một vẻ đẹp riêng rẽ không trùng lặp. Người thướt tha trong tà áo dài, người phô diễn sự viên mãn trong những tháng cuối thai kỳ, người lại tươi tắn với set đồ trung tính nhã nhặn với tâm điểm là màu son đỏ rực trên môi… Chưa bao giờ như bây giờ, phái đẹp lại nô nức thể hiện bản sắc của mình đến thế. Nếu ví mỗi thí sinh là một bông hoa thì vườn hoa mỹ quyền của PNJ thực sự đã chạm tới cảnh giới rực rỡ và vô cùng đa sắc.

Không chỉ dừng lại ở những bài thi ảnh, talkshow Here To Hear tập đặc biệt với chủ đề "Mỹ Quyền Không Cần Khuôn Mẫu" do Kenh14 đồng hành cùng PNJ và Google thực hiện cũng thu hút hơn 23.000 lượt xem và gần 5.000 lượt tương tác. Từ những chia sẻ, quan điểm và góc nhìn thú vị của các khách mời, talkshow mang đến cái nhìn rõ hơn về mỹ quyền, một đặc quyền của phái đẹp, quyền được thấu hiểu và chăm chút bản thân để luôn rạng rỡ trong mọi khoảnh khắc theo cách của riêng mình. Vậy nên thay vì chờ xã hội thay đổi bản thân mỗi người phụ nữ phải là người thay đổi; và thay vì tìm kiếm theo chuẩn mực xã hội mong đợi, bản thân mỗi người hãy bắt đầu tìm kiếm những điều khiến họ tự tin với bản sắc của mình, trở nên dũng cảm, mạnh mẽ, thông minh, độc lập để từ đó có thể tự tạo hạnh phúc cho chính bản thân mình - đây cũng chính là thông điệp mà chiến dịch #Searchforchange của Google mong muốn truyền tải đến mọi người phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Sự tham gia của gần 400 thí sinh trong thời hạn chỉ vỏn vẹn 10 ngày đã phần nào phác hoạ được khao khát thể hiện nét đẹp bản thân của nhiều chị em. Đây cũng chính là thông điệp mà PNJ mong muốn gửi gắm. "Mỹ Quyền Không Cần Khuôn Mẫu" không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, mà đó còn chính là điểm khởi đầu cho hành trình dựng xây mỹ quyền của mỗi người.

Cuộc thi có thời hạn nhưng đặc quyền làm đẹp thì luôn tồn tại mãi, dù đang sống ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, giá trị của người phụ nữ cũng đáng được trân quý và tôn vinh. 8/3 quả thực là ngày của các chị em nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội tỏa sáng trong năm. Mỗi ngày mỗi phút, phụ nữ đều được quyền làm đẹp và đều có thể đẹp theo cách riêng mà chẳng cần thông qua hệ quy chiếu của xã hội.

Bạn đẹp nhất, không phải khi nghe đủ những lời khen ngợi từ thế giới bên ngoài, mà là khi bạn thấu hiểu rõ ràng giá trị cốt lõi của bản thân. Nhân sinh quan mỗi người mỗi khác, tiêu chuẩn hay giá trị cũng vậy, vì thế, hãy tự tin với những lựa chọn của riêng mình. Chỉ bạn mới biết, thứ gì tốt nhất, đẹp nhất, thứ gì là đủ nhất cho bản thân. Nếu thích tóc đen óng mượt, bạn không việc gì phải ép mình trong mái tóc tẩy trendy, chỉ vì người khác bảo thế là đẹp. Nếu thích mặc áo thùng thình nâng tầm cool ngầu, bạn cũng chẳng nhất thiết phải cố mặc áo bó vì dân tình gọi đó là vũ khí tôn dáng.

Mỹ quyền hay bất kỳ đặc quyền nào, đều nên được xây dựng từ mong muốn của chính bạn, thay vì theo tiêu chuẩn của người khác.

Thông qua chiến dịch Mỹ Quyền Không Cần Khuôn Mẫu, PNJ muốn tạo kết nối và tương tác với phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh tính phổ quát của mỹ quyền bằng cách tôn vinh sự đa sắc của mỹ quyền ở mọi độ tuổi, mọi vai trò. Mỹ quyền là quyền của riêng mỗi người mà không cần phải theo bất kỳ khuôn khổ, thước đo chuẩn mực hay chịu ảnh hưởng của bất kỳ biến động ngoại cảnh nào. Khi mỹ quyền được đặt lên trên và lên trước, mỗi người phụ nữ sẽ đủ thấu hiểu và yêu thương bản thân, từ đó có thêm động lực và sự tự tin để thể hiện bản thân, làm đẹp cho bản thân, tỏa sáng theo cách riêng của mình trong bất cứ công việc, vai trò hay hoàn cảnh nào.