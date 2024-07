Trước khi được biết đến với cái tên Pilates, Joseph gọi hình thức tập luyện này là Controlology bởi ông luôn tâm đắc với câu quote: "It is the mind itself which builds the body" (tạm dịch: Tâm trí là thứ tạo nên hình thể). Hiểu một cách khái quát, đây là hình thức tập luyện kháng lực có kiểm soát, kết hợp giữa các động tác giữ thăng bằng cùng việc điều chỉnh hơi thở, sự tập trung cao độ, khả năng kiểm soát cơ thể giúp tăng cường sức bền, tính linh hoạt của cơ bắp.

Giảm thiểu căng thẳng, cải thiện tư thế hay tăng độ dẻo dai cho cơ bắp là một số lợi ích ngắn hạn mà người tập có thể dễ dàng cảm nhận. Về lâu về dài, Pilates còn tạo ra nhiều lợi ích như cân bằng khả năng vận động của cơ, nâng cao thể lực, hỗ trợ trị liệu và giảm thiểu các bệnh lý về xương, tuần hoàn máu…

Thông qua việc tác động vào những nhóm cơ mục tiêu và nhóm cơ bổ trợ nhất định, Pilates sẽ giúp kích hoạt cơ lõi tối đa và nâng cao thể lực người tập; từ đó giúp cơ thể trở về trạng thái cân bằng tự nhiên vốn có. Nói cách khác, đây chính là bộ môn đại diện cho lối sống cân bằng thân - tâm - trí giữa thời hiện đại.

Pilates ngoài việc cải thiện sức khỏe thể chất còn thay đổi cách cô nhìn nhận cuộc sống. Trước đây, Linh Lan thường xuyên bị đau lưng do ngồi nhiều, luôn trong trạng thái căng thẳng vì công việc, chưa kể đến các dấu hiệu như lệch vai, cong vẹo cột sống. Tới khi tập Pilates, cơ thể cô dần trở nên cân đối, linh hoạt hơn, tình trạng đau nhức xương khớp biến mất, tinh thần cũng thư thái hơn đáng kể. Nhờ đó, Linh Lan làm việc hiệu quả và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống xung quanh.



Từ chính trải nghiệm của mình, Linh Lan thấy rằng Pilates có nhiều lợi ích vượt trội so với những bộ môn khác. Đầu tiên là khả năng cải thiện tư thế, tăng cường sức bền và độ linh hoạt của cơ thể. Thay vì tăng kích thước cơ bắp, Pilates chú trọng cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh của cơ lõi - những nhóm cơ mang tính quyết định trong việc ổn định khung xương và xây dựng vóc dáng. Ngoài ra, Pilates còn giúp người tập giảm căng thẳng và thấy phấn chấn hơn.



Cuối cùng, Linh Lan quyết tâm tìm hiểu, theo đuổi con đường trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp.



Chương trình đào tạo kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, tùy vào mức độ cam kết và thời gian học của từng cá nhân. Trong suốt quá trình này, chúng tôi được các chuyên gia với kiến thức chuyên môn cao hướng dẫn và chỉ dạy chi tiết từng động tác, từng nhịp thở, cách sử dụng các thiết bị luyện tập, và đặc biệt là cách tư vấn, soạn giáo cho cho từng học viên vì chúng tôi hiểu rõ thể trạng và nhu cầu của mỗi người là khác nhau.

Với nhịp sống hối hả và áp lực như hiện tại, việc tìm kiếm sự cân bằng giữa thân thể và tâm trí là điều quan trọng. Pilates không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần. Đây chính là lý do tại sao Pilates ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng, không chỉ trong cộng đồng người nổi tiếng mà cả dân văn phòng, thậm chí là giới trẻ." - HLV này cho biết.



Trong số các học viên của Linh Lan có Thu Anh - cô nhân viên văn phòng làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Vì tính chất công việc, Thu Anh thường xuyên phải ngồi nhiều, ít vận động, dẫn đến việc đau lưng và mỏi cổ vai gáy kéo dài đằng đẵng. Mãi tới khi tìm đến Pilates, cô mới thấy tình trạng này thuyên giảm.



Với Tuyết Mai - một học viên khác hiện đang làm nội trợ, sự căng thẳng đôi khi lại đến từ việc chăm sóc gia đình, con cái. Chưa kể sau khi sinh nở, vóc dáng của cô cũng không còn cân đối như thời con gái. Chính những điều này đã thôi thúc cô phải tìm hiểu về các phương pháp tập luyện duy trì sức khỏe, giảm lo âu mệt mỏi và Pilates chính là lựa chọn hoàn hảo. Pilates đã mang lại cho bà mẹ hai con nhiều thay đổi tích cực. Cơ thể Tuyết Mai trở nên săn chắc, dẻo dai và "về dáng" nhanh đáng kinh ngạc. Tinh thần của cô cũng trở nên thư thái, ít khi stress. Đặc biệt, Tuyết Mai cũng nhấn mạnh: “Điều tuyệt vời hơn là giờ đây tôi đã có thể duy trì một lối sống lành mạnh. Pilates không chỉ giúp tôi cải thiện các vấn đề về sức khỏe, vóc dáng mà còn giúp tôi được thoải mái tinh thần, từ đó tôi lại chăm sóc gia đình mình tốt hơn”.



Tính tới thời điểm hiện tại, MBS Pilates vẫn luôn được biết đến là hệ thống tập luyện hàng đầu, tiên phong mang bộ môn Pilates đến gần hơn với người Việt. Được thành lập từ năm 2020 với kim chỉ nam “Vẻ đẹp bên ngoài xuất phát từ sức khỏe bên trong”, đội ngũ MBS Pilates luôn cố gắng tạo dựng nên những giá trị bền vững xuất phát từ Thân - Tâm - Trí.



Sau 4 năm hoạt động và phát triển, MBS Pilates đã có 19 cơ sở tọa lạc ở 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh với hơn 140 huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng 7000 học viên trên toàn hệ thống.



Là hậu bối của MBS Pilates nhưng Key Pilates cũng có nhiều bước phát triển đáng kinh ngạc. Thương hiệu đã thành công tạo nên cộng đồng Pilates hàng đầu Việt Nam chỉ trong vòng 2 năm, với 13 cơ sở tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. "Đẹp - khỏe - phải chăng" chính là sứ mệnh mà Key luôn hướng tới.

Ngày 20/6/2024, “Lễ ký kết chuyển giao mô hình dịch vụ tập luyện Pilates” đã diễn ra, đánh dấu sự hợp nhất của MBS Pilates và Key Pilates. Sau hợp nhất, Key Pilates trở thành MBS Signature. Theo đó, tổng số cơ sở tập luyện được nâng lên con số 32 trên toàn quốc, giúp thương hiệu MBS Pilates vươn lên vị trí hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á về quy mô hệ thống phòng tập Pilates. Việc sáp nhập này được coi là bước đi mang tính chiến lược, giúp tối ưu hóa tài nguyên, nâng cao chất lượng dịch vụ để từ đó giúp Pilates phát triển mạnh mẽ tại đất nước hình chữ S, đồng thời góp phần mang bộ môn này đến gần hơn cộng đồng người Việt yêu thể thao và quan tâm chăm sóc sức khỏe.

Đại diện ban lãnh đạo MBS Pilates khẳng định: "Thương hiệu mong muốn tạo ra hệ thống phòng tập sang trọng, rộng rãi với cơ sở vật chất hiện đại, đa dạng dịch vụ đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm cho từng khách hàng. Đến hết năm 2024, MBS Pilates kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô hoạt động với 39 phòng tập đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở góc nhìn vĩ mô hơn, thương hiệu đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng để từ đó tăng cường sự hiện diện của bộ môn Pilates tại Việt Nam.

Mỗi phòng tập thuộc hệ thống MBS Signature (tiền thân là Key Pilates) có diện tích 150m², mang lại không gian rộng rãi, thoải mái, hiện đại, hạn chế sự va chạm, vướng víu cho khách hàng trong suốt thời gian tập luyện. Các yếu tố như sàn tập, nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, cách decor trong phòng tập cũng được cân chỉnh phù hợp nhằm mang đến sự tập trung cao độ, thư giãn tối đa cho các học viên. Ngoài ra, cơ sở vật chất hay trang thiết bị luyện tập đều được đầu tư mới định kỳ theo chu kỳ 6 - 12 tháng.



Đáng chú ý, MBS Pilates không giới hạn số lượng cơ sở đăng ký hay thời gian tập luyện với các khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể đăng ký tập luyện tại tất cả cơ sở trên hai miền Nam Bắc, thuận tiện và phù hợp với lịch trình cá nhân.

Với đội ngũ huấn luyện viên nhiệt tình, được đào tạo chuyên nghiệp, đạt các chứng chỉ, bằng cấp quốc tế và đã có ít nhất 500 giờ giảng dạy, bạn sẽ được tư vấn, hướng dẫn kỹ càng trong việc xây dựng lộ trình tập luyện bài bản tùy vào thể trạng và mục đích luyện tập của mình".

Bằng tất cả sự nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa dịch vụ, MBS Pilates hy vọng có thể đem đến những trải nghiệm tập luyện trọn vẹn cho khách hàng, trở thành biểu tượng về niềm tin cho người Việt khi lựa chọn Pilates để nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.