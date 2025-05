Có một câu nói được nhiều người nhắc đến dạo gần đây: “Những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời, những đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. Nếu phân tích một cách sâu xa, câu nói này chưa hẳn hoàn toàn đúng, bởi cuộc đời có vô vàn biến số, và mỗi chiêm nghiệm cuộc sống của chúng ta đều chẳng hề giống nhau. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng, những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu của bố mẹ, khi trưởng thành dù có va vấp bao lần, vẫn luôn lấy gia đình là sức mạnh, để vững vàng, để yêu thương. Chỉ cần có gia đình vỗ về yêu thương, vòng tay của cha mẹ vẫn luôn rộng mở, trái tim của đấng sinh thành vẫn luôn là nơi an trú an yên.

Từ những ngày đầu đến với cuộc đời này, khi vẫn còn là một em bé tí hon, con luôn nhận biết sự hiện diện của yêu thương, trong vòng tay mẹ ôm con vỗ về, giọng nói dịu êm thì thầm bên tai mình, mùi hương quen thuộc khi mẹ bồng bế. Kết nối với mẹ, khởi nguồn từ khi con là hạt đậu trong bụng mẹ cho đến khi oe oe chào đời, mang dáng dấp của tình yêu thương thiêng liêng, chẳng thể thay thế hay xóa nhòa trong con. Chào đón con đến thế giới là khoảnh khắc da kề da mẹ ấp ôm con bé bỏng và mềm mại vào lòng, vị ngon đầu tiên con được nếm là giọt sữa đầu tiên ấm áp mẹ trao ôm con vào lòng. Từ ê a tìm mẹ mỗi sáng thức dậy, đến từng bước chân đầu tiên con chập chững đi, chào đón con là vòng tay mẹ đón, đón con về phía mẹ, rồi nhào đến, ôm chầm đầy tin tưởng… Con lớn hơn, bắt đầu khám phá thế giới xung quanh và những khủng hoảng đầu đời tìm đến, cũng chính là hơi ấm quen thuộc trong những chiếc ôm mẹ vỗ về đem lại cho con cảm giác an toàn. Mỗi trải nghiệm đầu tiên của con đều có mẹ bên cạnh, cho con cảm nhận sự an toàn và chào đón qua từng chiếc ôm êm vỗ về.





Từ khi con xuất hiện, tâm điểm của mẹ là con. Mẹ yêu con đến từng sợi tóc, nết ngủ, rành rõ mọi ngóc ngách sở thích, điều ghét của con. Bởi vì con, mẹ muốn mọi thứ quanh con đều mềm mại, bồng bềnh hơn gấp đôi lần. Mỗi bộ quần áo, mỗi chiếc khăn, chiếc gối, từng món đồ nhỏ xíu chạm vào con, mẹ đều chăm chút bằng sự dịu dàng không điều kiện. Mẹ luôn lựa chọn chăm con kỹ càng, dẫu có phần thêm vất vả, để con luôn được bảo bọc êm mềm. Mẹ biết, mỗi lựa chọn tỉ mỉ của mẹ đều quan trọng, và mẹ luôn chọn điều tốt nhất có thể – chẳng vì một lời cảm ơn nào, chỉ cần con bình an lớn khôn, khỏe mạnh, vui vẻ là mẹ đủ đầy hạnh phúc.

Từng ngày con khôn lớn, vòng tay của mẹ bé lại so với một thiên thần lớn nhanh như thổi. Nhưng cái ôm cho con tựa vào vẫn luôn mềm, luôn dịu dàng. Mọi thứ xung quanh ta cũng vậy, êm, mềm và dìu dịu hương thơm quen thuộc. Như bản năng, con ngay từ khi chưa biết nói đã biết tìm hương thơm quen thuộc và vòng tay êm của mẹ để hít hà, ôm ấp.

Nếu có một đề bài, yêu cầu ta liệt kê những từ ngữ miêu tả mẹ, những từ nào sẽ ngay lập tức xuất hiện trong đầu bạn? Dịu dàng, ôm ấp, yêu thương, che chở, tất cả, chăm sóc, mềm mại, thấu hiểu, nhà…? Và còn cả "hy sinh vô điều kiện" nữa.

Khi bên mẹ, bão tố cũng hóa dịu dàng. Và khi gặp con, mẹ cũng học cách vững vàng hơn để che chở con. Có con, mẹ học cách kiên nhẫn hơn với mỗi lần con quấy khóc. Có con, mẹ học cách lặng lẽ quan sát để đoán ý. Có con, mẹ nhận ra 1 hình dáng mới của hạnh phúc, là con với tay tìm mẹ, cười tươi khi nhìn thấy mẹ, í ới bập bẹ gọi Mẹ ơi… Trước khi gặp con, thế giới của mẹ bao la những ấp ủ cho chính mình, là bay nhảy khắp nơi, là chứng minh sự rắn rỏi của cái tôi với thế giới. Để rồi khi có con, ưu tiên của mẹ là con khôn lớn và cảm nhận được tình yêu thương, dẫu điều đó đồng nghĩa là mẹ phải học cách dọn dẹp lại thế giới của mình. Mẹ tạo ra thế giới cho con, từ thế giới chính mẹ đã trải qua, dẫu đôi lúc mẹ còn vụng về, khó cân bằng, hay còn bao thiếu sót. Con chập chững học đi, cũng là lúc mẹ học cách hoàn thiện mình. Đến khi con vững vàng bay nhảy, mẹ lại nhận được bài học về lời "cảm ơn" từ con. Những cái ôm của con chính là món quà đặc biệt dành tặng mẹ, khiến mẹ hạnh phúc nhận ra, vòng tay mẹ vẫn là nơi con tìm về sau những phút vui chơi. Những cái ôm êm mềm tựa lời nhắn nhủ, rằng mọi sự tỉ mỉ mẹ dành trọn đều được con cảm nhận và thật xứng đáng. Chỉ khi trải qua những ngày tháng thực hành làm mẹ, mẹ mới thấu tỏ những yêu thương không điều kiện của hai chữ "gia đình", càng trân quý người đã mang mình đến với cuộc đời này, để mình có được cơ hội gặp con – thiên thần nhỏ của mẹ.

Mẹ là nhà, là vòng tay luôn dang rộng, ôm con êm dịu trong lòng. Cái ôm của mẹ cùng mùi hương dịu quen thuộc theo con bao năm tháng là “phương thuốc” vô giá, ôm lành mọi tổn thương, ôm dịu mọi nỗi buồn, ôm chia niềm hạnh phúc. Được an toàn, được cảm nhận yêu thương, thấy dịu lòng ngay tâm bão tố là khi được mẹ ôm, và được ôm mẹ vào lòng, hít hà đầy lồng ngực mùi của mẹ.

Thế giới ngoài kia vô cùng rộng lớn với vô vàn điều thú vị để con tò mò, thích thú khám phá. Nhưng thế giới trong vòng tay mẹ, nơi có sự dịu dàng, mềm mại và mà mùi thơm dịu quen thuộc mới luôn là nơi con luôn tìm về. Bởi con biết vòng tay đó, trái tim đó luôn rộng mở đón con với tất cả những yêu thương vô điều kiện.

Tất cả những khoảnh khắc ôm con vào lòng, hít hà mùi thơm của con, sờ chạm vào làn da mềm mịn của con đều cho mẹ cảm giác bình yên, hạnh phúc. Và con biết không, con càng lớn, có nhiều mối quan tâm hơn, nhưng mẹ hạnh phúc nhất khi con chọn vùi mình vào cái ôm êm của mẹ. Mỗi cái ôm của con là một món quà nhỏ con dành tặng mẹ, món quà đó vô giá và không thể đánh đổi bằng bất cứ điều gì khác.

