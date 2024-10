Trong cuộc sống hàng ngày, nụ cười xuất hiện ở nhiều tình huống đời thường, nó quen thuộc đến nỗi mà đôi khi bạn vô thức nở một nụ cười chẳng vì lý do gì.

Ôi chao, nụ cười thân quen đến nhường nào. Trong mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống, nụ cười đóng vai trò như một chiếc hộp giúp ta lưu giữ lại biết bao kỉ niệm, buồn có, vui có, hạnh phúc có, ngượng ngùng hay tự tin… tất cả đều có bên trong.

Thấu hiểu điều đó, các bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc luôn trăn trở và nỗ lực hết mình để đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình. Thông qua phương pháp niềng răng, các vấn đề răng miệng dường như đều được khắc phục, chắp cánh cho ước mơ sở hữu nụ cười rạng ngời của các bạn trẻ. Thậm chí, đến khi tháo niềng, nhiều người còn lưu luyến không rời, cảm thấy nụ cười niềng răng lúc ấy hóa ra lại đẹp đẽ tới vậy. Với các thông điệp như:

...dù khuôn miệng của bạn đang ở tình trạng nào đi chăng nữa, luôn có những cách giúp bạn tự tin nở nụ cười đẹp nhất.

Câu chuyện của cô nàng Hải Anh (sinh năm 1996, ở Hà Nội) là một ví dụ. Với sự trợ giúp của các bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc, Hải Anh đã có thể tươi cười rạng ngời sau hành trình 12 năm niềng răng không thành công của mình. Cô nàng bắt đầu có ý định muốn niềng răng mắc cài kim loại từ năm học lớp 7 do sở hữu hàm răng hơi khấp khểnh. Tuy nhiên, Hải Anh phạm phải sai lầm mà có lẽ không ít các đồng niềng đều mắc đó là không đeo hàm duy trì. Điều này khiến hàm răng của cô nàng không những bị hô trở lại mà kèm thêm cả tình trạng răng xô lệch, mất thẩm mỹ hơn trước khi niềng.

Sau lần niềng hỏng đầu tiên, cô nàng tìm đến phương pháp niềng răng trong suốt tại một cơ sở nha khoa, thế nhưng chưa đồng hành được 1/2 chặng đường thì cơ sở này bỗng ‘bốc hơi’. Điều không may mắn tiếp tục xuất hiện khi Hải Anh niềng răng lần thứ 3 tại một cơ sở khác do người quen giới thiệu. Nha sĩ ở đó không tiến hành chụp chiếu, chỉ lấy khuôn răng rồi gắn mắc cài luôn. Sau 6 tháng niềng, Hải Anh được thông báo quá trình niềng của em đã hoàn tất. Do còn nhiều lăn tăn và nghi vấn nên Hải Anh đã quyết định tham khảo thêm 1 cơ sở nha khoa khác, ở đó cô nàng được chẩn đoán bị tiêu xương ổ răng và chân răng đã bị lệch hết 40-45 độ do dùng sai lực kéo.

Tuy nhiên, không từ bỏ, luôn dám nghĩ, dám làm với đích đến là tìm được phiên bản tốt nhất của chính mình, Hải Anh chọn tới Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc. Ấn tượng lớn nhất khi đến đây, theo Hải Anh chia sẻ, đó là rất khác với những cơ sở ở các lần niềng trước, từ cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ chuẩn y khoa đến đội ngũ bác sĩ chuyên môn giàu kinh nghiệm, tất cả đều rất tốt, rất chuyên nghiệp, có phác đồ điều trị cá nhân hóa, tiến trình rõ ràng và luôn đi theo xu hướng niềng răng sinh học bền vững.

Cũng nhờ đó mà chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi Hải Anh đã bắt đầu thấy có sự thay đổi rõ rệt trên hàm răng của mình, những chiếc mọc chồng chéo lên nhau trước đây dần di chuyển về đúng vị trí. Đến nay, sau 1 năm đeo niềng, răng của cô nàng đã đều, ổn định và chắc khỏe. Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, cô nàng sẽ được tháo niềng lấy lại nụ cười tự tin.

Ai cũng có mong cầu làm đẹp, được tự tin nở nụ cười rạng ngời nhất. Và Hải Anh chỉ là một trong số rất nhiều những bạn trẻ hiện nay dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để có nụ cười tự tin và tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn. Có thể kể đến các cái tên khác như beauty blogger Trang Su, hot tiktoker Vinh Phạm… và bạn cũng có thể là một trong số đó, các bạn trẻ dám dũng cảm thay đổi, không ngừng hoàn thiện chính bản thân mình.

Và chính những nỗ lực của các bạn trẻ cũng đang tiếp thêm động lực cho đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Hồng Ngọc để vững tâm triển khai chương trình "Nụ cười Hồng Ngọc" với các chính sách, hỗ trợ ngày càng tốt hơn. Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc cam kết đồng hành bằng những chính sách rõ ràng minh bạch cho mọi dịch vụ; là nơi cung cấp kiến thức, giải đáp thắc mắc, chăm sóc nụ cười tự tin cho các bạn trẻ.

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Hồng Ngọc tiên phong trong mô hình "bệnh viện - khách sạn" và "bệnh viện xanh - thông minh". Bởi không chỉ có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, Hồng Ngọc sở hữu hơn 250 chuyên gia y tế có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước.

Trong đó, Chuyên khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện hội tụ gần 20 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, được đào tạo bài bản, luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn, đón đầu xu thế, kiến thức mới trên thế giới. Các thiết bị hỗ trợ trong chẩn đoán hình ảnh, quá trình niềng răng vô cùng hiện đại, đón đầu công nghệ toàn cầu. Nhờ vậy nên niềng răng cùng Hồng Ngọc không chỉ đa dạng phương pháp, an toàn, hiệu quả mà còn thoải mái, nhẹ nhàng.

Nhờ đem công nghệ sinh học vào niềng răng, BO rút ngắn thời gian niềng ít nhất 6 tháng nhưng lại tăng hiệu quả thay đổi nụ cười. Trong quá trình niềng, công nghệ này giúp giảm đau đớn và khó chịu, bảo tồn tối đa răng thật cũng như giảm thiểu tối đa tình trạng tiêu chân răng, tiêu xương, răng yếu sau niềng", bác sĩ Phạm Thị Bích Ngọc (Chuyên khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc) cho biết.

"Xóa bỏ rào cản, mở khóa tự tin" - đó là thông điệp được Bệnh viện Hồng Ngọc đưa ra với mong muốn trở thành một người bạn đáng tin cậy, Hồng Ngọc đồng hành cùng Kênh 14 và tuyến chuyên đề "Niềng đi ngại chi" sẽ luôn sát cánh cùng các bạn trẻ trên hành trình tìm tới phiên bản tốt nhất của chính mình. Qua đó khẳng định nỗ lực của các bác sĩ trong việc hỗ trợ các bạn trẻ vượt qua những rào cản tự ti, khó khăn về vấn đề răng miệng, lấy lại tự tin để bứt phá trên con đường tìm đến thành công. Ở đâu khó, ở đó có bác sĩ, chọn Hồng Ngọc - chọn nụ cười… vì bạn xứng đáng.