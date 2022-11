Trước khi bước vào sân chơi xe hai bánh tại Việt Nam, khoảng thời gian trước những năm 2005 Yamaha như một cái tên xa lạ và chẳng một người Việt Nam nào nhớ đến bởi các thương hiệu xe đồng hương Nhật Bản đã và đang rất thành công với những mẫu xe 125cc mạnh mẽ.

Sau 17 năm không ngừng thay nỗ lực đổi và phát triển, Yamaha đã thành công chính phục được người tiêu dùng Việt với Exciter, dòng xe côn tay được mệnh danh là “ông vua đường phố” hay người Việt thường gọi nó với cái tên trìu mến hơn đó là “Ex”.

Gia nhập thị trường Việt vào những năm 2005 2006 khi mà thị trường xe hai bánh của Việt Nam vẫn còn những khoảng trống bởi các dòng xe thể thao cỡ nhỏ đang không đáp ứng đủ nhu cầu người dùng, thị trường cần được lấp đầy bằng những sản phẩm mới.

Chớp lấy thời cơ, Yamaha đã chọn cách chơi trội để “lên mặt” với những người đồng hương Nhật Bản bằng việc tung ra Exciter 135cc. Trong khi phần lớn các xe thời điểm đó chỉ dừng ở 125cc thì con số 135cc được xem là mạnh nhất, nghiễm nhiên Exciter xếp trên tất cả các “đàn anh” khi xét về sức mạnh của động cơ.

Chưa dừng ở đó, Exciter 2005 còn mang vóc dáng thể thao với những đường nét chỉn chu, cứng cáp, tạo nên một sự sang trọng và cực kỳ lôi cuốn. Có thể thấy, Yamaha không chỉ thành công lấp đầy khoảng trống của thị trường mà còn lấy được lòng của người tiêu dùng Việt.

Điều thú vị của những chiếc Exciter 2005 đó là những chiếc xe này chỉ sử dụng côn tay tự động và hộp số tròn 4 cấp, một cơ chế vận hành không quá đặc biệt tương tự như các mẫu xe số phổ thông khác và rất nhanh đã bị Yamha loại bỏ vài năm sau đó.

Sau lần lấp đầy khoảng trống khá thành công, với dung tích xi lanh 135cc, mọi dòng xe ra mắt từ sau năm 2006 đều được đem ra so sánh với Exciter, cái tên Exciter gần như là tiêu chuẩn cho sức mạnh của dòng xe số, điều này phần nào đã thể hiện đúng ý muốn của Yamaha với Exciter, khi bạn muốn thể hiện sự cá tính, trẻ trung và tốc độ hãy chọn Exciter 135cc.

Exciter bắt đầu có những sự thay đổi về thiết kế, ngoại hình ngày càng trở nên cá tính hơn nhưng không kém phần sang trọng. Không những vậy, Yamaha cũng bắt kịp các xu hướng tạo hình mới để thu hút thêm nhóm người dùng trẻ, năm 2007 Exciter phiên bản GP lấy cảm hứng từ chiếc M1 trên đường đua MotoGP với màu tem xanh-trắng đã từng là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ.

Giai đoạn từ 2005 đến 2008, Yamaha liên tục tô son điểm phấn cho Exciter, nhưng đó mới chỉ là những thay đổi về mặt ngoại hình chưa thực sự khiến Exciter trở nên khác biệt với các dòng xe thể thao cỡ nhỏ.

Bước ngoặt thực sự đã đến với Exciter vào năm 2009, Yamaha giới thiệu phiên bản Exciter mới, vẫn là kiểu thiết kế không có quá nhiều điểm khác biệt giữa các đời vẫn là dung tích xi lanh 135cc nhưng thay đổi hoàn toàn cách vận hành, Exciter 2009 loại bỏ côn tự động hộp số tròn thay bằng côn tay và hộp số 4 cấp (1 xuống và 3 móc lên), Sự thay đổi này đã đưa Exciter lên một tầm cao mới, tách biệt những mẫu xe thể thao cỡ nhỏ thời đó, đánh dấu mốc quan trọng cho toàn bộ lịch sử phát triển của dòng xe Exciter về sau này.

Tham vọng của Yamaha chưa dừng lại, 2011 tiếp tục là tô thêm một dấu son trong lịch sử phát triển của “ông vua đường phố”, khi khối động cơ đã gần như đạt độ ngưỡng “không có đối thủ” trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ thì Yamaha lại thay đổi mạnh mẽ thiết kế đứa con cưng của mình.

Không khó để nhận ra Exciter vẫn có những “yếu điểm” bên trong thiết kế, dáng xe thể thao nhưng chưa thể hiện được sự cứng mạnh và chưa lột tả hết được nét mạnh mẽ tương ứng với khối động cơ. Chính vì vậy, Yamaha đã lột xác Exciter với đời 2011, dáng xe đã to hơn và ngầu hơn rất nhiều so với các đời trước đó.

Điểm thay đổi quan trọng nằm ở bánh sau, Yamaha đã tăng kích thước lốp lên 100, tăng hơn 2 size so với thế hệ cũ. Phần đầu xe cũng đã loại bỏ đi các đường nét tròn trịa vốn có, thay vào đó là đường nét góc cạnh hơn, cá tính hơn. Exciter trong hình dáng mới không chỉ lột xác so với đời trước mà đã thoát khỏi cái bóng của đàn anh Jupiter.

Những thay đổi này một lần nữa khẳng định vị thế của Yamaha với dòng xe thể thao cỡ nhỏ, không chỉ mạnh mẽ ở phần động cơ mà còn lấn lướt các đối thủ ngay cả trong thiết kế. Ở thời điểm hiện tại, thiết kế của Exciter 2011 vẫn được nhiều người đánh giá là “huyền thoại”.

Ngay từ khi bước chân vào Việt Nam cánh cửa thành công mở ra với Yamaha dường như có phần dễ dàng hơn khi so với các thương hiệu khác, điều này đã khiến cho Yamaha cùng dòng xe Exciter có phần “tự mãn”. Giai đoạn sau 2011, khi đã hoàn thiện từ thiết kế cho đến động cơ, Exciter không tạo nên những thay đổi mang tính đột phá, hầu hết chỉ là “sử dụng lại” những gì vốn đã thành công trước đó.

“Ông vua đường phố” dường như đã ngủ quên trên chính cái ngai vàng của mình, sự chậm chạp ít thay đổi của Yamaha đã tạo ra những khoảng trống cho các đối thủ có cơ hội lập đầy, gần giống như cái cách mà những năm 2005 2006 Yamaha đã áp dụng để chiếm lĩnh thị trường xe thể thao cỡ nhỏ. Và những đối thủ đó không ai khác chính là những người đồng hương đến từ Nhật Bản.

Năm 2014, Yamaha giới thiệu mẫu Exciter hoàn toàn mới, trước sự ngỡ ngàng của người tiêu dùng Việt, Yamaha cho thấy một sự thay đổi đầy đột phá, vượt xa kỳ vọng trong suốt một quãng thời gian dài gần như dậm chân tại chỗ.

Exciter 2014 đã nâng cấp động cơ từ 135cc lên 150cc phun xăng điện tử, một lần nữa Yamaha lại làm thỏa mãn người tiêu dùng với động cơ vượt trội vốn đã là thế mạnh của thương hiệu Exciter. Thời điểm Exciter 2014 được ra mắt, những từ khóa như “Thử tốc độ Exciter” hay “Max speed Exciter” nhanh chóng trở thành “hot key” trên các nền tảng tìm kiếm, điều này cho thấy người dùng phấn khích như thế nào với Exciter 150cc.

Thiết kế cũng đã tiếp tục có sự thay đổi, dáng xe thể thao và tiệm cận hơn với các dòng xe phân khối lớn, đuôi xe vuốt cao, lốp xe kích thước lên đến 120 màn hình hiển thị số digital hiển thị chỉ số bên cạnh đồng hồ báo vòng tua lớn là những ưu điểm đầy thú vị của Exciter 2014.

Tưởng chừng Yamaha không thể thoát ra khỏi chính cái bóng quá lớn của mình rồi để cho các đối thủ vượt lên, nhưng với Exciter 2014, Yamaha đã kịp thời bừng tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế của Exciter, xứng đáng với danh hiệu “ông vua đường phố”.

“Cá tính, trẻ trung và tốc độ” luôn là những gì chính xác nhất khi nói đến Exciter, kể từ 2014 Exciter được được tinh chỉnh về thiết kế, dẫu có lúc vẫn chưa thể thỏa mãn được hoàn toàn sự kỳ vọng quá cao từ phía người dùng nhưng đó chỉ là mặt ngoại hình. Về khối động cơ, Exciter vẫn là một dòng xe mang lại cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Cuối năm 2020, yếu tố sức mạnh và tốc độ tiếp tục được Yamaha đẩy lên thêm một tầm cao mới khi đã giới thiệu phiên bản Exciter 155cc không chỉ một lần nữa thỏa mãn người dùng về khối động cơ mà Yamaha còn đưa Exciter gần hơn nữa với dòng xe mô-tô thể thao khi thiết kế của Exciter 155cc được lấy cảm hứng từ chiếc xe đàn anh R1.

Thời điểm Exciter 155cc lần đầu được ra mắt, nhiều người dùng đã đặt biệt danh cho chiếc xe này là “Tiểu R1” như sự khẳng định vị thế khác biệt của Exciter.

Yamaha lần đầu áp dụng nhiều công nghệ tân tiến lên Exciter 155cc hệ thống chống bó cứng phanh VVA, hệ thống ly hợp chống trượt A&S và hộp số 6 cấp hoàn toàn mới tăng thêm độ linh hoạt và sự phấn khích cho người lái.

Chinh phục người dùng ở khối động cơ đầy mạnh mẽ 155cc, “ông vua đường phố” tiếp tục có những phiên bản tinh chỉnh thiết kế cùng nhiều phiên bản giới hạn “MASTER ART OF STREET – KIỆT TÁC NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ” lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố của giới trẻ hiện đại, Yamaha đã sử dụng những gam màu mạnh, táo bạo tượng trưng cho 4 tuyên ngôn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ: Born to ride, Ride as the King, Rule the roads và Above me only sky. Có thể thấy, không chỉ lấn lướt trong yếu tố động cơ, Yamaha Exciter còn cho thấy sự nhạy bén trong việc ‘bắt trend” theo kịp xu hướng của người dùng.

Thay cho lời kết

Tạo ra những giá trị thực cho người dùng Việt, từ khối động cơ thực dụng cho đến thiết kế đậm chất cá tính. Yamaha đã thành công trong việc tạo dựng nên thương hiệu Exciter, dòng xe tay côn với danh hiệu “ông vua đường phố” này đã đang và sẽ là niềm ao ước của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam, ai cũng một lần muốn được sở hữu một chiếc Exciter.