Ở chốn "Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống", Tây Bắc chứa đựng nhiều khó khăn nhưng cũng gói ghém những ngọt lành chẳng ở đâu có. Địa hình hiểm trở và thổ nhưỡng nơi đây tạo nên những đặc sản nức tiếng: món Chéo người Thái, món thắng cố người Mông, món rêu đá nướng... Mỗi món đều khiến thực khách e ngại lúc mới bắt đầu, nhưng lại có hương vị khó quên khi kết thúc. Bởi thế, mỗi thứ đồ ăn và thức uống từ vùng đất này đều khiến người ta nhớ mãi.

Ngoài các thức quà ấy, Tây Bắc còn là nguồn cung ứng nguyên liệu làm nên món uống quen thuộc của người Việt: trà xanh. Với những nương chè trải khắp trên các sườn đồi, trà xanh nơi đây đều được canh tác trồng trọt và thu hoạch hoàn toàn thủ công theo phương pháp truyền thống của đồng bào dân tộc. Chính vì vậy, trà xanh Tây Bắc giữ vị xanh sạch tự nhiên, nhẹ nhàng, thuần khiết. Phải uống trà xanh Tây Bắc mới nếm được cái đậm hương của sương núi, vị mộc của rừng già, để nhớ mãi về một chốn "nơi nào qua mà lòng chẳng yêu thương".

Hơn một thức uống, trà được ví như "tiên dược" nguyên nhân có lẽ ở trong cách nó được dung dưỡng lớn lên. Trà phát triển tốt nhất và cho chất lượng ngon nhất ở những nơi khí hậu ẩm, lạnh, quanh năm có sương mù. Những loại trà nổi tiếng đều gắn với các địa danh hiểm trở như Suối Giàng, Tà Xùa, Mộc Châu... Việc dung hòa với những điều kiện khó khăn để phát triển, tự trà xanh chứa đựng những giá trị dưỡng sinh mà khó có loài thảo mộc nào sánh bằng.

Vì thế, không lạ khi các nhà nghiên cứu chỉ ra, trà xanh Tây Bắc sau khi nghiền mịn giàu chất xơ và các vitamin C, B, E và chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp 3 lần trà xanh nguyên lá thông thường. Trà xanh Tây Bắc cũng có hương vị riêng khó trộn lẫn với bất cứ vùng miền nào, với vị mộc thấm đẫm hơi thở núi rừng, chát nhẹ nhưng hậu vị thanh ngọt. Ủ mình trong sương sớm và mây trời quanh năm, nên trà có hương thơm thanh tao, tạo cảm giác khoan khoái khi thưởng thức. Đặc biệt, trà xanh Tây Bắc được phủ râm vài tuần trước khi thu hoạch, nhằm giữ lại tối đa dưỡng chất, trong đó có amino acid L-Theanine, giúp giải tỏa căng thẳng một cách nhẹ nhàng.

Với mong muốn mang hương vị của vùng cao về với thị thành, The Coffee House trình làng 4 thức uống từ trà xanh Tây Bắc: Trà Xanh Latte, Trà Xanh Xoài Đá Tuyết, Đá Xay Frosty Trà Xanh, và Trà Xanh Đường Đen.

Dành cho những ai cần tỉnh táo nhưng lại sợ cảm giác say, khó chịu, đau đầu, Trà Xanh Latte sẽ là một trải nghiệm vị giác phù hợp. Hương vị chủ đạo trà xanh Tây Bắc chát nhẹ kết hợp cùng sữa tươi nguyên kem ngọt dịu sẽ khiến bạn đủ tỉnh táo một cách êm mượt, xoa dịu những căng thẳng.

Đối với team hảo ngọt, ưa thích sự chiều chuộng vị giác với món đồ uống sánh mịn và đậm vị chắc chắn không thể bỏ qua Đá Xay Frosty Trà Xanh. Sự hòa quyện sáng tạo giữa hương vị trà nguyên bản cùng kem sữa ngọt ngào sẽ đánh thức mọi giác quan một cách đầy bất ngờ. Đây không chỉ là món đồ giải khát bật mood mà còn cực tốt cho sức khoẻ nhờ thành phần giàu vitamin và các chất chống oxy hóa có trong trà xanh Tây Bắc.

Không quên những khách hàng luôn tìm kiếm thức uống mang hương vị trái cây mới lạ, Trà Xanh Xoài Đá Tuyết là sự kết hợp phá cách của The Coffee House. Nhấp mỗi ngụm Trà Xanh Xoài Đá Tuyết, bạn như đang đắm mình giữa sự trong trẻo, mát lành của sương sớm vùng cao giúp giải nhiệt tức thì khi tiết trời oi ả.

Trong khi đó, Trà Xanh Đường Đen với hiệu ứng phân tầng đẹp mắt, như phác hoạ núi đồi Tây Bắc bảng lảng giữa sương mây, thấp thoáng những nương chè xanh ngát. Vị đường đen ngọt nhẹ càng làm tăng thêm sự đậm đà từ trà xanh, kết hợp cùng sữa tươi thơm béo khiến món đồ uống thêm phần hấp dẫn.

Với nỗ lực không ngừng của đội ngũ sáng tạo dựa trên nguồn nguyên liệu xanh của Việt Nam, bộ sản phẩm Trà Xanh Tây Bắc của The Coffee House giải quyết triệt để các vấn đề thường gặp của khách hàng khi thưởng thức trà xanh như kết cấu bị lợn cợn do bột trà xanh thiếu chất lượng, vị thiếu cân bằng hay trộn lẫn với nhiều hương liệu khác. Và giữa chốn thị thành sôi động, Trà Xanh Tây Bắc từ Nhà gói trọn hương vị mộc mạc của núi rừng sương phủ, dễ uống, dễ yêu.

Vị Tây Bắc - một thứ vị đặc trưng không thể kiếm tìm ở vùng đất khác, một thứ vị đã làm mê say triệu trái tim khách lữ hành, được giữ trọn trong mỗi tách sáng tạo của The Coffee House. Tinh thần đó là kim chỉ nam để The Coffee House bắt đầu hành trình sáng tạo tôn vinh nông sản xanh của Việt Nam. Vì thế, bộ sưu tập Trà Xanh Tây Bắc không chỉ là một thức uống, mà còn mang đến trải nghiệm văn hoá, thiên nhiên và tinh thần ủng hộ đồng bào vùng cao.

Từng thức uống trong bộ sưu tập lần này sẽ đánh thức sự tò mò hay chút nhớ thương cho người thưởng thức, về một vùng đất hùng vĩ nhưng cũng rất mực nên thơ, về những con người chất phác và vô cùng hiền hoà.

Tuyệt vời hơn, trong hành trình sáng tạo mang đến những sản phẩm chất lượng, hướng tới nâng cao giá trị cuộc sống, The Coffee House gặp gỡ sự đồng điệu về sứ mệnh với thương hiệu LG.

Dù khác lĩnh vực kinh doanh, nhưng The Coffee House - chuỗi cà phê quen thuộc trong ngành F&B Việt Nam và LG - tập đoàn thiết bị điện tử toàn cầu, cùng tầm nhìn về việc lan tỏa những giá trị tích cực để cuộc sống của người Việt tốt hơn mỗi ngày.

Nếu The Coffee House bằng các sản phẩm dẫn đầu xu hướng, mang đến cho giới trẻ nhiều trải nghiệm mới mẻ, tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần, thì LG luôn sáng tạo những thiết bị công nghệ hiệu quả và thân thiện với môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng sống khách hàng.

Đó chính là lý do vì sao, The Coffee House và LG chung tay ra mắt bộ sản phẩm Trà Xanh Tây Bắc. Bởi cả hai tin rằng: "Cuộc sống có thể trở nên tốt đẹp hơn, khởi đầu từ thức uống lành mạnh hơn."

Như một món quà đánh dấu sự kết hợp của The Coffee House và LG, từ ngày 03.08.2023, khi khách hàng chọn món nước thuộc Bộ sản phẩm Trà Xanh Tây Bắc (size M) sẽ được phục vụ trong Ly Xanh - thiết kế ly nhựa tái sử dụng. Đây cũng là một phần trong chuỗi hoạt động đầy thú vị giữa The Coffee House và LG trong hành trình mang tới một cuộc sống tươi đẹp hơn cho khách hàng.