Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các khu tổ hợp mua sắm tại Sài Gòn thời gian gần đây - là sự thay đổi ngoạn mục trong tư duy hưởng thụ, khi người ta bắt đầu khát khao những không gian được quy hoạch có gu, tiệm cận với tiêu chuẩn của Seongsu (Seoul), Shimokitazawa (Tokyo) hay The Commons (Bangkok).

Thực tế mà nói, khái niệm tổ hợp mua sắm không hề mới, nhưng cú chuyển mình ngoạn mục về tư duy hình ảnh năm nay mới là điều đáng bàn. Không còn là những gian hàng đặt cạnh nhau một cách cơ học, các tổ hợp này giờ đây vận hành như một hệ sinh thái sáng tạo thu nhỏ, nơi mà mỗi góc nhìn đều được tính toán kỹ lưỡng, chọn lọc thương hiệu cẩn thận để thoả mãn những đôi mắt khắt khe nhất. Khách hàng không đến chỉ để nhặt vội một món đồ rồi rời đi, họ đến để đắm mình trong một bầu không khí cộng hưởng giữa thời trang local brand, kiến trúc đương đại và văn hóa cà phê, trà bánh chất lượng cao. Tại đây, ranh giới giữa việc tiêu tiền và thưởng thức nghệ thuật dường như bị xóa nhòa hoàn toàn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà hội du học sinh hay Việt kiều cứ mỗi lần đáp máy bay về ăn Tết là y như rằng phải dành trọn mấy ngày (kèm theo vài kiện hành lý mua thêm) chỉ để càn quét sạch sẽ các local brand. Thậm chí nhiều bạn còn thú nhận rằng động lực về nhà đôi khi chỉ là để thoả mãn cơn khát mua sắm vì đồ Việt Nam bây giờ quá đẹp, quá chất và "bén" hơn hẳn. Văn hóa mua sắm ở Sài Gòn giờ đây không chỉ là tiêu tiền, nó là một cuộc săn tìm bản sắc đầy thú vị mà ngay cả khách du lịch quốc tế đi ngang qua cũng phải tò mò ghé vào.